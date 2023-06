Celular Samsung Galaxy A13 é bom? Veja preço e ficha técnica completa

O Galaxy A13 chegou ao mercado em março de 2022 para somar na lista de celulares básicos. A ficha técnica do aparelho menciona grande tela de 6,6 polegadas, bateria que promete durar até dois dias, câmera quádrupla de até 50 MP e memória de até 128 GB, que é expansível com cartão de memória de até 1 TB. Para quem busca um smartphone "bom, bonito e barato", o A13 pode ser uma opção atraente. Além disso, ele foi disponibilizado em quatro cores: preto, branco, azul e rosé.

O celular foi anunciado e lançado em março de 2022 pela Samsung. O preço sugerido em seu lançamento foi de R$ 1.799, mas já é possível encontrar o aparelho no varejo nacional online por R$ 1.399. Confira a seguir todos os detalhes do smartphone.

Ficha técnica do Samsung Galaxy A13

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (1.080 x 2.408 pixels)

Painel da tela: PLS LCD

Câmera principal: 50 MP

Câmera frontal: 8 MP

Sistema: Android 12

Processador: Exynos 850

Memória RAM: 3, 4 ou 6 GB

Armazenamento: 32, 64 ou 128 GB

Cartão de memória: sim, via microSD (até 1 TB)

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Internet 5G: não há

Peso: 195 gramas

Dimensões: 165,1mm x 76,4 mm x 8,8 mm

Cores: preto, branco, azul e rosé

Lançamento global: março de 2022

Preço de lançamento: R$ 1.799

Tela e design

Com display infinito de 6,6 polegadas, a tela do Galaxy A13 pode ser considerada bem grande e confortável, se tratando de um celular da linha básica da sul-coreana. A tecnologia utilizada é a PLS LCD, que é mais barata, podendo tornar o custo-benefício do aparelho em si melhor. Na resolução, a tela do A13 vem em Full HD+ (1.080 x 2.408 pixels).

No design, a Samsung optou por uma proposta minimalista, sem muitas novidades, porém elegante. O canto superior esquerdo do aparelho abriga o conjunto quádruplo de câmeras e flash. As bordas reduzidas tornam mais confortável a utilização do aparelho. Já sobre cores, a sul-coreana disponibilizou quatro para os consumidores escolherem: preta, branca, azul e rosé.

Câmera

O conjunto de câmeras do A13 pode ser considerado satisfatório para o usuário que busca um aparelho barato e que pode fazer boas fotos. A câmera traseira principal do aparelho possui resolução de 50 MP. Isto além da ultra wide de 5 MP e da câmera macro e de profundidade de 2 MP.

A câmera frontal não fica para trás no quesito qualidade e vem com sensor de 8 MP. Além da boa resolução, a câmera também vem com o efeito bokeh, que garante uma selfie mais centralizada no rosto, com o fundo desfocado.

Desempenho e armazenamento

Por se tratar de um aparelho básico, o Galaxy A13 foi projetado para o público que gosta de navegar pelas redes sociais. Para isso, o aparelho veio equipado com o chipset Exynos 850, de fabricação própria da Samsung, que opera com uma estrutura de oito núcleos.

Em relação à memória, o smartphone da sul-coreana vem em versões de até 128 GB. Além disso, ele ainda conta com a possibilidade de expansão de memória, sendo compatível com cartão microSD de até 1 TB, que é vendido separadamente.

Bateria

Quando o assunto é bateria, a Samsung promete até dois dias de atividade com o A13. Isto porque o aparelho tem 5.000 mAh de bateria. A estimativa da fabricante é feita em relação ao usuário médio. Outro ponto positivo é que a Samsung envia o carregador de 15 W de potência junto do aparelho na caixa, além de cabo USB.

Versão do Android e recursos extras

O celular sai da fábrica com o Android 12. Em dezembro de 2022, foi anunciado que o aparelho passaria a receber a versão 13 do Android. Além disso, também estaria disponível a One UI 5.0, nova interface da Samsung que traz recursos adicionais.

Já falando sobre conectividade, o A13 tem Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. O aparelho também conta com diversos sensores como acelerômetro, sensor de impressão digital, sensor geomagnético, virtual light sensing e virtual proximity sensing.

Para os usuários que gostam de ouvir música ou assistir a vídeos, o celular veio equipado com a tecnologia Dolby Atmos. A inteligência da Dolby promete experiência de áudio imersiva, permitindo que o áudio seja reproduzido em diferentes canais espaciais.

Preço

O anúncio e lançamento global do Galaxy A13 foi em março de 2022. O smartphone teve preço sugerido de R$ 1.799. Hoje, no site da Amazon, o consumidor consegue encontrar o aparelho por valores a partir de R$ 1.399. Com isso, o celular se aproxima de aparelhos como o Infinix Hot 11S e Xiaomi Redmi Note 12 — que possuem valores parecidos.

