Celular Samsung Galaxy M23 é bom? Veja preço e ficha técnica completa

O Galaxy M23 é um celular que faz parte da linha M da Samsung , que reúne recursos avançados e um bom custo-benefício. O smartphone foi lançado há um ano, em abril de 2022, e chegou para concorrer no segmento dos intermediários. Os destaques do produto são a bateria de 5.000 mAh, a câmera traseira com sensor principal de 50 MP e o processador Snapdragon 750G, que promete um bom desempenho na hora de rodar apps mais pesados.

O conjunto do M23 pode cativar o consumidor que busca por um celular bom, bonito e barato, já que um dos focos da linha é trabalhar com smartphones mais acessíveis. O celular chegou ao mercado brasileiro com o valor sugerido de R$ 1.999. Hoje, já é possível encontrá-lo por R$ 1.980 no site da Amazon. Confira todos os detalhes do smartphone nas linhas a seguir.

Ficha técnica do Samsung Galaxy M23

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (1.080 x 2.408 pixels)

Painel da tela: TFT LCD

Câmera traseira: principal de 50 MP, ultra wide de 8 MP, macro de 2 MP

Câmera frontal: 8 MP

Sistema: Android 12 + One UI 4.1

Processador: Snapdragon 750G 5G (até 2,2 GHz)

Memória RAM: 4 ou 6 GB

Armazenamento: 64 ou 128 GB

Cartão de memória: sim, microSD (até 1 TB)

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (Nano-SIM)

Peso: 198 g

Dimensões: 165,5 x 77 x 8,4 mm

Cores: azul, verde e cobre

Lançamento global: abril de 2022

Preço de lançamento: R$ 1.999

Tela e design

Com dimensões que podem competir com celulares mais avançados da Samsung, o Galaxy M23 possui ampla tela de 6,6 polegadas. Com bordas arredondadas e moldura fina, o display vem com a tecnologia TFT LCD, conhecida por trazer um custo de produção mais baixo, e tem resolução Full HD+ (1.080 x 2.408 pixels). O aparelho também conta com uma taxa de atualização de 120 Hz, ideal para usuários que gostam de jogar e navegar pelas redes sociais, garantindo mais fluidez.

Já no design, o M23 não decepciona. O destaque fica para o conjunto de câmeras, localizado no canto superior esquerdo do aparelho. Uma novidade é o sensor de impressão digital incorporado ao botão de ligar, diferentemente de outros aparelhos da fabricante que contam com sensor na tela. O aparelho está disponível nas cores azul, verde e cobre.

Câmeras

O Galaxy M53 possui conjunto triplo de câmeras bastante satisfatório. Além da câmera principal de 50 MP, o aparelho ainda conta com a câmera ultra wide de 8 MP — prometendo boas capturas em fotos com ângulo maior — e câmera macro de 2 MP, para garantir fotos com mais proximidade e detalhes, sem perder qualidade de imagem.

A câmera frontal não traz muitos recursos avançados, mas não fica para trás. A melhor amiga de quem ama fazer selfies vem com resolução de 8 MP. A frontal também traz o efeito bokeh, que garante uma foto com o fundo desfocado.

Desempenho

Falando sobre processador, o Galaxy M23 pode ser considerado bem completo e potente. O aparelho da Samsung conta com o processador Snapdragon 750G, da Qualcomm. Além de trazer suporte à tecnologia 5G, o processador possui otimização para execução de jogos, tornando-se um ótimo aliado para quem curte jogar.

De memória RAM, o aparelho apresenta 4 ou 6 GB e vem em versão de 64 ou 128 GB de armazenamento. O Galaxy M23 tem slot para cartão de memória, que pode suportar até 1 TB, um valor mais do que convincente para quem gosta de guardar muitas fotos e ter muitos aplicativos.

Bateria

Chegando a um dos pontos mais atraentes do aparelho, o Galaxy M23 possui bateria de 5.000 mAh. A fabricante promete potência de bateria para durar o dia inteiro sem chegar perto da tomada, dependendo da frequência de uso do consumidor.

Apesar de ter suporte para carregamento rápido, o aparelho vem acompanhado de um carregador de 15 W. Caso prefira, o cliente pode comprar separadamente o modelo de 25 W.

Versão do sistema e recursos extras

O Galaxy M23 sai de fábrica com o Android 12, sob a interface One UI 4.1, que é exclusiva da sul-coreana. Além de já possuir atualização para o Android 13, o M23 ainda figura nas listas de aparelhos que devem receber a próxima atualização do sistema. Falando sobre áudio, o Galaxy M23 vem equipado com o Dolby Atmos. A tecnologia da Dolby é capaz otimizar alto-falantes estéreo e fones de ouvido conectados para entregar áudio espacial.

Na parte de conectividade, o M23 é equipado com um conjunto composto por Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 e NFC, que garante pagamentos por aproximação. Também há presença de sensor de impressão digital na lateral do telefone, incorporado ao botão de ligar, dando um toque especial, já que difere de outros aparelhos da marca, que costumam ter o sensor na tela.

Preço e onde comprar

Anunciado em maio de 2022, o celular chegou às lojas virtuais custando R$ 1.999. Hoje, o Galaxy M23 encontra-se indisponível no site oficial da Samsung. Já no site da Amazon, o consumidor pode encontrar o celular por R$ 1.980, com parcelamento em até dez vezes sem juros. Com isto, o intermediário da Samsung se posiciona no varejo ao lado de modelos como o Samsung Galaxy A14 e o Xiaomi Redmi 10 — que seguem a mesma faixa de preço.

Com informações de Samsung e GMS Arena.