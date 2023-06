Celular Samsung M13 é bom? Veja preço e ficha técnica completa

O Galaxy M13 foi lançado em julho de 2022 em terras brasileiras. O sucessor do M12 conta com especificações medianas e algumas surpresas positivas, como a grande bateria, de 5.000 mAh, e a câmera com sensor de 50 megapixels. Vendido inicialmente por R$ 1.799, o aparelho já é encontrado na Amazon por valores na faixa dos R$ 1.299 , sendo uma boa opção de smartphone de entrada.

O M13 deve agradar o público que busca um aparelho com design sóbrio e que capture boas fotos, sem esperar por desempenho de ponta. Ele está disponível no varejo online nas cores verde, azul e cobre. Veja, nas linhas a seguir, todos os detalhes da ficha técnica do Galaxy M13.

2 de 10 Galaxy M13, da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy M13, da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

📝 Celular Samsung caiu e a tela ficou preta. O que fazer? Veja no Fórum TechTudo

Ficha técnica do Galaxy M13

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2408 x 1080 pixels)

Painel da tela: PLS LCD

Câmera principal: principal de 50 MP, ultrawide de 5 MP e sensor de profundidade de 2 MP

Câmera frontal: 8 megapixels

Sistema: Android 12 e One UI Core 4.1

Processador: Exynos 850

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 64 ou 128 GB

Cartão de memória: microSD de até 1 TB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Peso: 192 gramas

Dimensões: 165,4 x 76,9 x 8,4 mm

Cores: verde, azul e cobre

Lançamento: julho de 2022

Preço de lançamento: R$ 1.799

Preço atual: R$ 1.299

Design

O Galaxy M13 aderiu ao design da família Galaxy S22, que estreou o formato na marca. Este, aliás, permaneceu nas linhas A e M da Samsung. Assim, o celular conta com um design sóbrio em barra, e pesa 192 gramas. Na lateral, há um botão para o volume e outro compartilhado entre energia e biometria. O corpo é feito de plástico e tem um ressalto para abrigar os três sensores da câmera principal.

3 de 10 Galaxy M13 está disponível nas cores verde, azul e cobre — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy M13 está disponível nas cores verde, azul e cobre — Foto: Divulgação/Samsung

A câmera frontal do celular está abrigada em um notch em formato de gota, que invade a tela – design esse já visto em outros aparelhos da Samsung. O smartphone tem entrada USB do tipo C, mas não conta com o recurso de conexão OTG, para uso de pencdrives e acessórios por cabo. As cores disponíveis são o verde escuro, o azul claro e o cobre.

Tela

O Galaxy M13 conta com uma tela grande de 6,6 polegadas e resolução Full HD+. Isso quer dizer que a tela ultrapassa um pouco a proporção de filmes, e portanto, deve exibir vídeos sem cortes na área do notch. O display utilizado é de LCD, que não é o melhor do mercado, mas deve mostrar imagens nítidas e com cores mais realistas. Ainda assim, é bom salientar que esse tipo de tela costuma apresentar contraste mediano, fazendo com que tons de preto sejam exibidos como um cinza escuro.

4 de 10 Tanto o corpo quanto a moldura do M13 são feitos em plástico resistente — Foto: Divulgação/Samsung Tanto o corpo quanto a moldura do M13 são feitos em plástico resistente — Foto: Divulgação/Samsung

Por se tratar de um celular de entrada, não há diferencial na frequência da imagem exibida. Também não há nenhum tipo de proteção extra para a tela, como a Gorilla Glass. A recomendação, portanto, é usar capas protetoras anti-impacto e películas que protejam a tela.

Câmera

Um dos destaques do Samsung Galaxy M13 é o sensor principal da câmera. São 50 megapixels, capazes de capturar as imagens de forma fidedigna e com amplo campo de captação. Esse sensor é auxiliado pela câmera de profundidade, de 2 megapixels.

5 de 10 O sensor de 50 megapixels é um dos destaques do Galaxy M13 — Foto: Divulgação/Samsung O sensor de 50 megapixels é um dos destaques do Galaxy M13 — Foto: Divulgação/Samsung

Entre os diferenciais destacados pela Samsung para a câmera estão a possibilidade de desfoque do fundo nas fotos, dando ênfase apenas para objetos e pessoas. Essa tecnologia, que permite utilizar o efeito bokeh, está presente também na câmera de selfies e é uma tendência dos aparelhos da marca coreana. As câmeras do M13 estão dispostas da seguinte forma:

Principal de 50 MP e abertura de f/1.8

Ultra wide de 5 MP e abertura de f/2.2

Sensor de profundidade de 2 MP f/2.4

Frontal de 8 MP e abertura de f/2.2

Tanto o módulo da câmera traseira como o sensor frontal contam com recurso HDR, para melhorar o contraste das fotos, e podem filmar em resolução Full HD (1080p), a 30 quadros por segundo.

Armazenamento

Apesar de contar com versões com menos memória no mercado internacional, o Galaxy M13 vendido no Brasil oferece bons 128 GB. Descontada a memória utilizada pelo sistema operacional e aplicativos de fábrica, são 105,3 GB livres. Esse valor deve ser satisfatória para o usuário médio. Mas, caso essa quantidade não seja suficiente, é possível expandir o armazenamento do smartphone em até 1 TB, por meio de cartões MicroSD.

6 de 10 O M13 pode usar cartões microSD de até 1TB — Foto: Reprodução/Helito Beggiora O M13 pode usar cartões microSD de até 1TB — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Processador e memória RAM

Sob o capo do Galaxy M13, a Samsung instalou um processador da própria marca — o Exynos 850. Esse chip também está presente em aparelhos como o A13, o A21s e A04s, todos da Samsung. De modo geral, é esperado que o celular tenha uma boa performance para o uso cotidiano, impulsionada pelos 4 GB de memória RAM. Com isso, em tarefas simples do dia a dia, como navegar na Internet e assistir a filmes, o smartphone não deve apresentar engasgos.

7 de 10 O Galaxy M13 conta com um processador da própria Samsung, de 2,0 GHz — Foto: Divulgação/Samsung O Galaxy M13 conta com um processador da própria Samsung, de 2,0 GHz — Foto: Divulgação/Samsung

Sites especializados como o Nano Review destacam o bom gerenciamento de bateria que esse processador consegue ter – algo bem vindo em meio a tantos aparelhos que gastam a bateria exageradamente. Mas nem tudo são flores, uma vez que o desempenho geral do smartphone para jogos não deve ser dos melhores, mesmo que auxiliado pelo chip gráfico Mali-G52. Jogos como PUBG Mobile devem rodar a menos de 30 quadros, em média, na qualidade alta.

Bateria

Como celular de entrada, já era esperado que o Galaxy M13 tivesse uma grande bateria. O celular possui 5.000 mAh, carga que, somada a outras características de hardware, deve ajudar o celular a ultrapassar um dia de uso, quando utilizado de forma moderada. Na caixa está incluso um cabo USB e um carregador rápido de 15 W, para auxiliar na reposição de energia. A Samsung enfatiza que o mesmo carregador pode ser utilizado em vários dispositivos da marca.

8 de 10 O M13 possui uma bateria de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Samsung O M13 possui uma bateria de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Samsung

Versão do sistema

O sistema operacional do Galaxy M13 é o Android 12, versão que já teve um sucessor lançado pelo Google. Apesar disso, a Samsung não faz menção de que o M13 vá receber qualquer atualização de sistema. Por outro lado, a política da coreana é de manter atualizações de segurança por até quatro anos em seus aparelhos.

9 de 10 Entre as novidades da One UI 4.1 estão o design e a personalização de todo o sistema — Foto: Divulgação/Samsung Entre as novidades da One UI 4.1 estão o design e a personalização de todo o sistema — Foto: Divulgação/Samsung

A Samsung também garante uma camada de personalização ao sistema operacional chamada One UI, a qual, neste aparelho, está na versão 4.1. Entre os destaques dessa versão estão a reformulação do design e da interface geral do sistema operacional, as melhorias em widgets disponíveis para o usuário e ajustes de segurança.

Recursos extras

O Galaxy M13 possui sensor biométrico, localizado sob o botão de energia, e pode se conectar a redes Wi-Fi de 2,4 e de 5 GHz, aproveitando a melhor banda disponível. Como esperado, não há acesso à rede 5G, mas o aparelho possui NFC para pagamentos por aproximação. A versão do Bluetooth é a 5.0, que permite conectar vários dispositivos simultaneamente ao smartphone.

Um recurso interessante é a inclusão do Dolby Atmos no aparelho. Já um ponto negativo é que não há qualquer menção aos fones de ouvido na caixa do smartphone. Portanto, caso você seja mais discreto para ouvir músicas, separe um valor extra para comprar o acessório.

Preço e onde comprar

O Galaxy M13 começou a ser vendido no Brasil em julho de 2022 e tem similaridades com outros celulares da marca coreana. Seu forte, porém, é o preço. Na Amazon, o aparelho é vendido na faixa dos R$ 1.299 — R$ 500 a menos do que o valor cobrado no seu lançamento. As cores disponíveis são o verde escuro, o azul claro e o cobre.

10 de 10 O Galaxy M13 está disponível em três cores: cobre, verde e azul — Foto: Divulgação/Samsung O Galaxy M13 está disponível em três cores: cobre, verde e azul — Foto: Divulgação/Samsung

Gostou do produto? Compre aqui tela de 6,6" Galaxy M13 (128 GB) — Azul R$ 1.299 IR À LOJA R$ 999 IR À LOJA

Todas as ofertas de Galaxy M13 (128 GB) — Azul × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. tela de 6,6" Galaxy M13 (128 GB) — Azul R$ 1.299 IR À LOJA tela de 6,6" Galaxy M13 (128 GB) — Azul R$ 999 IR À LOJA

Nota de transparência: Amazon e TechTudo mantêm uma parceria comercial. Ao clicar no link da loja, o TechTudo pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação. Os preços mencionados podem sofrer variação e a disponibilidade dos produtos está sujeita aos estoques.

📽 Menos lixo eletrônico: 5 formas de aumentar a vida útil dos dispositivos

Menos lixo eletrônico: 5 formas de aumentar a vida útil dos dispositivos