Celular Samsung M53 é bom? Veja preço e ficha técnica completa

O Galaxy M53 é um dos intermediários oferecidos pelo portfólio da Samsung atualmente. Lançado em maio de 2022 , ele trouxe especificações como lentes de 108 MP, bateria de 5.000 mAh e armazenamento expansível. O valor inicial atribuído ao aparelho ficou em R$ 3.499, mas hoje ele pode ser encontrado no mercado eletrônico com um desconto de aproximadamente R$ 1.600 . Além das cifras reduzidas, sua ficha técnica também pode interessar os consumidores, com atrativos como a telona de 6,7 polegadas com taxa de 120 Hz e o suporte à rede 5G.

Em contraponto aos destaques, ele traz uma versão desatualizada do sistema operacional e um design que não reproduz tendências tão atuais e de linhas premium como a família Galaxy S. Estas e outras características podem ser decisivas na hora de considerar o aparelho, e, por isso, o TechTudo preparou um conteúdo com todos os detalhes do Galaxy M53. Confira, nas linhas a seguir.

Ficha técnica do Galaxy M53

Tamanho da tela: 6,7 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2.408 x 1.080 pixels)

Painel da tela: Super AMOLED Plus

Câmera principal: principal de 108 MP, ultra wide de 8 MP, macro de 2 MP e sensor de profundidade de 2 MP

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 12

Processador: Dimensity 900 (MediaTek)

Memória RAM: 6 GB ou 8 GB

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória: microSD de até 1 TB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano e eSIM)

Peso: 176 gramas

Dimensões: 164,7 x 77 x 7,4 mm

Cores: verde, marrom e azul

Lançamento: maio de 2022

Preço de lançamento: R$ 3.499

Preço atual: R$ 1.901

Design

O Galaxy M53 chega com um design diferente em relação à geração anterior, mas opta por alguns aspectos de linhas mais em conta em vez de seguir tendências da família premium. A exemplo disso, é possível mencionar o módulo de câmeras no formato “cooktop”, característica vista em modelos como o Galaxy A22. Outro ponto válido sobre a traseira do smartphone é que ela conta com um acabamento fosco, aspecto que pode diminuir marcas de impressão digital.

Na parte frontal, marca presença uma borda fina e um entalhe discreto para acomodar a câmera frontal. A estrutura ainda reserva espaço para o leitor de impressão digital, na lateral, e dispensa entrada P2 para fones, priorizando o formato USB-C para essa função. Quanto às dimensões, elas ficam em 164,7 x 77 x 7,4 mm. O peso fica em 176 g e as cores disponíveis são verde, marrom e azul.

Tela

A tela do Galaxy M53 confere 6,7 polegadas e resolução Full HD+ (2.408 x 1.080 pixels) para a exibição de conteúdos variados. O tipo do display, por sua vez, é o Super AMOLED Plus, uma tecnologia que prioriza cores vivas e baixo consumo de energia. Além das características mencionadas, o telefone também conta com taxa de atualização de 120 Hz.

Ainda que a taxa elevada seja uma especificação de destaque, ela não traz adaptação automática. Isto implica na conferência de apenas duas opções (60 Hz e 120 Hz) e, na prática, a escolha do número maior pode demandar muito da bateria, enquanto a menor opção pode deixar a desejar em termos de qualidade de exibição.

Câmera

Quando o assunto é foto, o Galaxy M53 tende a chamar atenção por conta de seu arranjo. O intermediário da Samsung dispõe de quatro lentes, que se organizam da seguinte forma:

Principal de 108 MP e abertura de f/1.8

Ultra wide de 8 MP e abertura de f/2.2

Macro de 2 MP e abertura de f/2.4

Sensor de profundidade de 2 MP f/2.4

Frontal de 32 MP e abertura de f/2.2

A variedade de sensores permite que o telefone faça registros com ângulo ampliado, por meio da câmera ultra larga, e também de objetos bem próximos com riqueza de detalhes, com a ajuda da lente macro. Enquanto isso, o sensor de profundidade serve como um auxiliar para cliques com fundo desfocado, conhecidos também como efeito bokeh.

No quesito recursos, encontram-se ferramentas como foco automático, zoom digital e modo noturno, para fotos durante à noite ou em locais com pouca luminosidade. Após os registros, é possível usar ferramentas de edição oferecidas pelo próprio celular. Por fim, vale dizer que os vídeos são gravados em 4K pela lente traseira a 30 fps.

Armazenamento

O modelo em questão oferece duas possibilidades de armazenamento, de 128 GB ou 256 GB. No entanto, aqueles que precisarem de mais espaço podem contar com um microSD de até 1 TB para expandir a memória. Ainda que o cartão tenha algumas limitações, ele pode ajudar a guardar fotos, documentos e outros arquivos.

Processador e memória RAM

O chip Dimensity 900 é o responsável pelo desempenho do Galaxy M53. Enquanto isso, na GPU, quem aparece é a placa Mali-G68 MC4. O processador utilizado trata-se de um lançamento de 2021, da MediaTek, para concorrer com o Snapdragon 778G, da Qualcomm. Sua construção de oito núcleos busca atender a demanda de aparelhos de gama média e, para isso, opera com velocidade máxima de 2,4 GHz.

Em testes de benchmark, o Dimensity 900 superou rivais como Snapdragon 750G e 765G. No Galaxy M53, ele conta com uma memória RAM de 8 GB para desempenhar as atividades – o que deve dar conta de atividades do dia a dia e até alguns apps mais pesados sem maiores complicações.

Ainda neste quesito, cabe ressaltar que o modelo abarca a tecnologia de memória RAM Plus, que promete aumentar a capacidade de forma virtual para otimizar o processamento. O hardware do M53 também investe em resfriamento baseado em câmara de vapor, tecnologia que pode agradar o público gamer pela otimização que deve garantir durante a jogatina.

Bateria

Quem alimenta o Galaxy M53 é um componente com capacidade de 5.000 mAh, quantidade que deve ser o suficiente para oferecer autonomia para pouco mais de um dia. Os números da ficha técnica se traduzem em até 17 horas de uso ininterrupto da internet ou em 19 horas de reprodução de vídeo.

Quando for hora de recarregar, os consumidores podem contar com recarga rápida de até 25 W. Contudo, é preciso pontuar que o adaptador que acompanha o aparelho na caixa oferece apenas 15 W — aspecto capaz de aumentar o tempo na tomada.

Versão do sistema

A versão de fábrica do Galaxy M53 roda o Android 12, sob a interface One UI 4.1. Ainda que ele desembarque com uma versão desatualizada do sistema, o modelo está entre os modelos aptos a receberem update para o software mais recente, representado pelo Android 13.

Segundo a política de atualização da Samsung, o smartphone pode contar com mais três grandes updates a partir da versão atual e até cinco anos de atualizações de segurança. Isto quer dizer que, mesmo que o M53 use uma plataforma de 2021, ele poderá desfrutar de funções do recém-anunciado Android 14, por exemplo.

Recursos adicionais

Um dos principais recursos oferecidos pelo celular da Samsung é o suporte à internet 5G. Para além disso, usuários também podem contar com NFC para realizar pagamentos por aproximação. Em termos de conectividade, o smartphone dispõe de Bluetooth 5.2 e pode se conectar a redes Wi-Fi de 2,4 GHz e 5 GHz.

A estrutura oferece uma única saída de áudio, que usa a tecnologia Dolby Atmos. Quem quiser ouvir músicas no fone precisará alternar a entrada com o carregador, já que o modelo abriu mão do P2 e priorizou apenas o formato USB-C em sua composição. Ainda sobre estrutura, vale destacar que a Samsung reforçou a proteção contra arranhões com a tecnologia Gorilla Glass 5, mas não implementou proteção contra água ou poeira.

Preço e onde comprar

O sucessor do Galaxy M52 chegou em maio de 2022 para renovar a categoria intermediária da linha Galaxy M. Na época, ele foi apresentado por R$ 3.499, mas hoje já pode ser encontrado com um desconto significativo e sai por R$ 1.901 na Amazon.

Com informações da Samsung