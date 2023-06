Celular travando muito? Veja o que fazer e confira possíveis causas

Ter o celular travando e lento é uma das principais queixas de usuários que estão com o mesmo telefone há um tempo ou que têm um dispositivo com ficha técnica limitada. Por mais que seja um problema inevitável, existem algumas dicas que podem ajudar a otimizar o desempenho dos aparelhos para deixá-los menos lentos. Reiniciar o smartphone periodicamente e apagar apps inutilizados são exemplos de ações práticas que podem ajudar a recuperar parte da eficiência dos devices.

Caso não seja suficiente, resetar ou formatar o celular também podem ser medidas indicadas para tentar solucionar essa questão. Pensando nisso, o TechTudo detalhou essas e outras recomendações sobre o que fazer quando o celular está travando muito, seja Android ou iPhone (iOS). Confira a seguir.

Celular travando muito? Confira o guia completo!

O TechTudo reuniu abaixo algumas dicas que podem ajudar a resolver o problema de celular travando muito. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Memória insuficiente Sistema desatualizado App em segundo plano Desgaste natural Faça um reset no aparelho Formate o telefone Apague apps inutilizados Exclua arquivos dispensáveis Limpe o cache Reinicie o aparelho Verifique as atualizações de software Prefira poucos widgets

Por que o celular fica travando?

1. Memória insuficiente

O armazenamento é um dos primeiros tópicos a serem observados quando o assunto é celular travando e lento. Isso porque a quantidade de espaço para dados é determinante no dia a dia e, quanto mais próximo de ter a memória lotada, mais dificultosas ficam as operações do celular. Assim, vale observar, na aba de configurações, qual é a quantidade de armazenamento existente e quanto dela está ocupada.

2. Sistema desatualizado

Outro aspecto que está diretamente relacionado à velocidade do aparelho é sua versão do sistema operacional, seja no iOS (iPhone) ou no Android. O update pode trazer duas situações, que se dividem entre otimizar o aparelho ou torná-lo ainda mais devagar, já que nem sempre o hardware antigo poderá acompanhar as novidades do software.

Geralmente, as atualizações de segurança, que são pacotes mensais de otimizações, são mais eficazes em solucionar eventuais problemas que possam surgir nos telefones e deixá-los lentos.

3. App em segundo plano

Alguns aplicativos rodam em segundo plano, ou seja, não precisam estar abertos para funcionar. Ainda que os usuários não estejam em contato com eles, essas aplicações continuam a demandar um esforço de componentes do telefone, como memória RAM, bateria e até Internet. WhatsApp, YouTube e Facebook são exemplos simples de apps que fazem isso.

4. Desgaste natural

Os celulares têm uma duração média de três anos. Com o passar do tempo, os componentes já não desempenham as funções com a mesma eficiência e podem deixar a desejar, sobretudo em termos de velocidade. A exemplo disso, é possível mencionar a memória Flash, que deixa de armazenar com tanta eficiência quanto nos primeiros anos.

Nesses casos, há algumas peças que podem ser substituídas ou algumas medidas mais simples que também podem ajudar. Em último caso, é preciso considerar a compra de um novo celular. Antes de partir para essa opção, vale tentar alguns truques, como os listados abaixo.

Saiba o que fazer quando o celular está travando muito

5. Faça um reset no aparelho

Resetar o celular pode ser uma opção considerável para quem deseja otimizar seu desempenho. A operação em questão pode ser feita pelo próprio usuário e encontra-se na parte de configurações do dispositivo.

No entanto, ela restaura o telefone para o padrão de fábrica e automaticamente exclui todo e qualquer rastro de dados pessoais, aplicativos, contas logadas e afins. Por isso, o reset precisa ser antecedido por um backup no celular, que agregará todas as informações que os usuários desejam manter após o processo.

6. Formate o telefone

Outra opção é a formatação. Diferente do reset, esta técnica exige mão de obra especializada e desempenha uma ação um pouco mais complexa do que a restauração anterior. Indicada para problemas mais graves de desempenho ou de falhas no sistema, ela reinstala o software do zero e também exclui definitivamente dados, contas e todas as informações contidas no aparelho. Veja como formatar o celular neste guia completo ou aprenda como formatar celular Samsung.

7. Apague apps inutilizados

Uma solução simples, mas muito eficaz, é fazer uma faxina de aplicativos. Por vezes, as pessoas instalam alguns softwares, usam por pouco tempo e depois os esquecem na gaveta de apps. Além de ocuparem memória, alguns podem ter funções operando em segundo plano – o que também interfere negativamente no desempenho do smartphone.

A desinstalação é rápida e pode ser feita ao pressionar o ícone do app ou na área dedicada ao gerenciamento de aplicações do telefone. Confira também app de limpeza do celular: quatro opções para limpar seu Android.

8. Exclua arquivos dispensáveis

Ter uma série de fotos repetidas, vídeos baixados automaticamente e documentos inutilizados pode ocupar um espaço significativo da memória do telefone. Para evitar que isso atrapalhe o desempenho do aparelho a longo prazo, é preciso fazer uma curadoria periódica. Durante esse processo, os arquivos selecionados podem ser excluídos permanentemente ou armazenados em outros locais, como no PC ou na nuvem. Veja como limpar o armazenamento do celular Android sem instalar nada.

9. Limpe o cache

Limpar o cache de navegadores e de aplicativos é uma solução prática para recuperar parte da memória rapidamente. À medida que as plataformas instaladas no smartphone são utilizadas, elas acumulam informações como senhas, imagens e outros dados que podem ocupar cada vez mais espaço do armazenamento interno. Apps como o WhatsApp também demandam uma limpeza frequente, já que conversas, arquivos e contatos podem ocupar um espaço que poderia ser melhor aproveitado.

10. Reinicie o aparelho

Desligar o celular – por alguns segundos – uma vez na semana pode otimizar aspectos além do desempenho, como o funcionamento do telefone de modo geral. Essa é uma dica descomplicada e que pode até mesmo ser programada nos ajustes do dispositivo. A reinicialização automática deve ajudar a renovar as operações da memória RAM, a encerrar processos em andamento e a controlar a saúde da bateria dos celulares.

11. Verifique as atualizações de software

Como mencionado, telefones desatualizados tendem a entregar um desempenho reduzido, sobretudo os que têm atualizações de segurança pendentes. Assim, basta checar se há alguma novidade na aba de atualização, dentro do setor de configurações. Nem sempre a versão mais nova será compatível com o telefone, mas os updates costumam trazer aperfeiçoamentos, além de novidades, em termos de funções e recursos de personalização.

12. Prefira poucos widgets

Quanto mais widgets na tela principal, maior será o esforço do celular para executar as tarefas em consonância com as informações adicionais desses ícones. Papéis de paredes animados também podem consumir mais do que o processamento do celular pode oferecer, principalmente se ele já estiver sobrecarregado. Por isso, o ideal é poupar informações, seja no quesito widgets ou na escolha do wallpaper.

