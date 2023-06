Celular Xiaomi 12S Ultra é bom? Veja preço e ficha técnica completa

O Xiaomi 12S Ultra é um lançamento de 2022 da gigante chinesa que chegou com o propósito de ocupar o posto de “rei do Android ”, antes representado pelo Mi 11 Ultra . Anunciado por 5.999 yuans, ou R$ 4.070 na conversão direta sem impostos, o celular teve sua distribuição restringida a alguns países e, por isso, não chegou ao Brasil. Ainda assim, o telefone chamou a atenção do mercado pela sua aparência semelhante à de uma câmera e pelas configurações do arranjo fotográfico, desenvolvido em parceria com a Leica.

Além do foco em cliques de qualidade, o smartphone também trouxe especificações notáveis em termos de armazenamento e exibição do painel. O acabamento em couro também teve espaço entre os comentários após o anúncio. Confira a ficha técnica do Xiaomi 12S Ultra em detalhes nas linhas a seguir.

Xiaomi 12S Ultra foi anunciado em julho de 2022

Ficha técnica do Xiaomi 12S Ultra

Lançamento: julho de 2022

Preço de lançamento: a partir de 5.999 yuans (R$ 4.070)

Preço atual: indisponível no Brasil

Tela: 6,73 polegadas

Resolução de tela: Quad HD+ (3200 x 1440 pixels)

Processador: Snapdragon 8 Plus Gen 1

Memória RAM: 8 ou 12 GB

Armazenamento: 256 ou 512 GB

Cartão de memória: sem suporte

Câmera traseira: principal de 50 MP, ultra wide de 48 MP e teleobjetiva de 48 MP

Câmera frontal: 32 MP

Sistema operacional: Android 12

Bateria: 4.860 mAh

Dimensões e peso: 163,2 x 75 x 9,1 mm; 225 gramas

Cores: preto e verde

Design

O design é um dos destaques do Xiaomi 12S Ultra, já que o telefone adota uma construção traseira semelhante a uma câmera fotográfica. O formato reformulado se diferencia do antecessor Mi 11S Ultra e agrega elementos como um conjunto de lentes espaçoso na parte superior, com um sensor de uma polegada, e acabamento em couro. Na parte frontal, por sua vez, o celular oferece bordas curvas, com pouca interferência na tela e um furo centralizado para acomodar a lente de selfies.

Xiaomi 12S Ultra tem revestimento a prova d'água

Além da parte estética, a Xiaomi também agrega aspectos que reforçam a proteção do aparelho. A exemplo disso, é possível citar a certificação IP68, contra água e poeira, e também o revestimento pelo Gorilla Glass Victus, que deve evitar riscos ou arranhões indesejados. As cores disponíveis para o modelo são preto e verde.

Tela

Quem busca configurações elaboradas no visor pode considerar o Xiaomi 12S Ultra como uma opção. Isto porque sua ficha técnica investe em um painel de 6,73 polegadas, com resolução de 3.200 x 1.440 pixels para exibir imagens em Quad HD+. Já o brilho, chega a 1.500 nits, número ligeiramente menor do que a geração mais nova, que alcança generosos 2.600 nits.

Tela do Xiaomi 12S Ultra exibe imagens em Quad HD+

Outro aspecto que contribui para imagens de qualidade é a escolha da tecnologia AMOLED, que tende a entregar cores mais vivas. Ainda neste sentido, vale dizer que usuários também podem contar com recursos como HDR10+ e Dolby Vision para aprimorar a experiência com a tela.

Por fim, a taxa de atualização de 120 Hz também marca presença para afastar possíveis rastros durante a transição de imagens. A configuração pode ser usada no modo de adaptação automática ou no modo fixo, que permite travar um número entre o mínimo de 60 Hz ou o máximo, de 120 Hz.

Câmera

Câmeras do Xiaomi 12S Ultra foram desenvolvidas em parceria com a Leica

Para além do visual do telefone, as configurações da câmera também chamam atenção. O arranjo de 2022 teve suas lentes desenvolvidas em parceria com a Leica e essa cooperação resultou no seguinte conjunto:

Câmera principal de 50 MP e abertura de f/1.9

Ultra wide de 48 MP e abertura de f/2.2

Teleobjetiva de 48 MP e abertura de f/4.1

Frontal de 32 MP e abertura de f/2.4

A lente principal usa o sensor Sony IMX989, de uma polegada, que é capaz de entregar registros de qualidade, mesmo em locais com pouca luminosidade. Enquanto isso, a câmera ultra wide garante aos usuários a possibilidade de tirar fotos com ângulo de até 128º ou fazer cliques com distância mínima de 5 cm para captar detalhes em modo macro. O telefone ainda consegue capturar fotos a distância com a ajuda da lente teleobjetiva, que conta com aproximação de até cinco vezes do zoom óptico.

Quanto aos recursos, o Xiaomi 12S Ultra oferece estabilização óptica de imagem e ferramenta para desfocar o fundo das fotos, função conhecida como efeito bokeh. No campo dos vídeos, o conjunto fotográfico traseiro oferece suporte para gravações em 8K a 24 fps, enquanto a lente frontal faz filmes em 1080p.

Armazenamento

Armazenamento do Xiaomi 12S Ultra varia entre 256 e 512 GB

O Xiaomi 12S Ultra foi disponibilizado com duas variações de armazenamento, a de 256 GB e a de 512 GB. É preciso pontuar, contudo, que a quantidade de espaço precisa ser avaliada com cautela na hora da compra, pois não há possibilidade de expansão via cartão de memória. Isto significa que aqueles que precisam de uma memória interna reforçada devem considerar a opção de 512 GB.

Processador e memória RAM

O topo de linha da Xiaomi conta com o Snapdragon 8 Plus Gen 1 para desempenhar suas tarefas — desde as mais básicas, do dia a dia, até as mais pesadas. O chip mencionado está entre os processadores mais rápidos oferecidos pela Qualcomm e pode alcançar velocidades de até 3,19 GHz.

Ficha técnica menciona o Snapdragon 8 Plus Gen 1 entre as especificações

Para acompanhar o octa-core robusto, os consumidores podem escolher entre uma memória RAM de 8 GB ou de 12 GB. Quanto maior for a especificação, mais eficiente será a velocidade de processamento do telefone. Ainda que a opção selecionada seja a de 8 GB, o Xiaomi 12S Ultra ainda poderá responder aos comandos rapidamente.

Bateria

Bateria do Xiami 12S Ultra é de 4.860 mAh

A bateria do Xiaomi 12S Ultra oferece 4.860 mAh, um downgrade em relação ao modelo anterior, que continha 5.000 mAh. Apesar de ter sofrido uma ligeira redução, o telefone promete autonomia para até um dia de uso. No quesito carregamento, o celular oferece suporte a adaptadores de até 67 W, o que deve garantir uma reposição completa em pouco mais de 40 minutos.

Versão do sistema

A versão de fábrica do Xiaomi 12S Ultra desembarca equipada com o Android 12. No entanto, o telefone de 2022 está entre os aparelhos aptos a rodar o Android 13, software mais recente disponibilizado atualmente. Isto significa que o smartphone poderá contar com recursos otimizados de segurança e também de personalização do sistema, como os que são oferecidos pelo Material You.

O dispositivo, que usa a interface MIUI de criação da própria Xiaomi, deve receber até três grandes updates de sistema, segundo a política da empresa. Assim, consumidores podem esperar atualização até o Android 15, passando pelo Android 14, conforme a projeção.

Recursos adicionais

O Wi-Fi de sexta geração e a rede 5G são alguns dos itens que aparecem no campo de recursos. Em termos de conectividade, o Xiaomi 12S Ultra oferece suporte ao NFC, para realizar pagamentos por aproximação, e também ao Bluetooth 5.2, para transferir arquivos e afins.

Xiaomi 12S Ultra tem duas saídas de áudio

A estrutura do lançamento de 2022 contempla uma única entrada USB-C, que divide função entre entrada para carregador e para fones, além de sensor de impressão digital acoplado na tela. A ficha técnica também inclui resistência à água e poeira.

Preço

A Xiaomi apresentou seu antigo carro-chefe, em julho de 2022, por cifras que partiram de 5.999 yuans. Na conversão direta, o valor alcança os R$ 4.070, sem considerar impostos. Como de costume, a gigante chinesa limitou a distribuição de seu telefone premium para alguns países e, por isso, o Brasil não foi contemplado pelo modelo. Por outro lado, consumidores podem encontrar alguns representantes da família, como é o caso do Xiaomi 12 e do Xiaomi 12 Lite, disponíveis no site oficial da fabricante.