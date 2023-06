Chegou a Hora da Verdade: veja sinopse, elenco e episódios do K-drama

O dorama Chegou a Hora da Verdade está disponível nas plataformas Viki , como O Real Chegou!, e Kocowa , como The Real Has Come!. Lançado oficialmente em março deste ano no canal KBS2, a série sul-coreana já teve, até o momento, 24 episódios (dos 50 episódios previstos) exibidos e a cada semana dois novos são lançados. Com direção de Han Joon Seo e roteiro assinado por Jo Jung Joo, o seriado é estrelado por Baek Jin Hee e Ahn Jae-hyun, e acompanha a história de uma mulher solteira prestes a se tornar mãe solo.

Desenvolvida pela KBS Drama Division, a série tem boa avaliação entre o público, com nota 8,3 no IMDb, e chegou ao catálogo da Netflix para englobar a lista de títulos sul-coreanos do serviço, com quatro episódios disponíveis até o momento. Se você gosta de doramas repletos de emoção e romance, confira, a seguir, mais detalhes de Chegou a Hora da Verdade, como sinopse, elenco, repercussão e cronograma de episódios.

2 de 4 Chegou a Hora da Verdade estrelado por Baek Jin Hee e Ahn Jae-hyun — Foto: Divulgação/KBS2 Chegou a Hora da Verdade estrelado por Baek Jin Hee e Ahn Jae-hyun — Foto: Divulgação/KBS2

Enredo de Chegou a Hora da Verdade

A série conta a história de Oh Yeon-doo (Baek Jin Hee), uma professora de língua coreana que se tornou bem-sucedida após virar uma celebridade da Internet e que, no momento, está prestes a ser mãe solo. É aí que a protagonista conhece Gong Tae Kyung (Ahn Jae Hyun), um obstetra talentoso e solteirão, com quem estabelece um relacionamento de fachada.

Com direito a muito drama, romance e comédia, manter essa mentira não será uma tarefa fácil, já que os ex-namorados de Yeon-doo e Tae Kyung entram em cena, bagunçando ainda mais a situação.

3 de 4 K-drama no estilo "enemies to lovers" já é um grande sucesso aqui no Brasil — Foto: Divulgação/KBS2 K-drama no estilo "enemies to lovers" já é um grande sucesso aqui no Brasil — Foto: Divulgação/KBS2

Elenco

Estrelado por Baek Jin Hee (Amigos) no papel da protagonista Oh Yeon-doo e Ahn Jae-hyun (Perfect Imperfection) interpretando Gong Tae-kyung, o elenco de Chegou a Hora da Verdade ainda reúne nomes como Cha Joo-young (A Lição) dando vida à Jang Se-jin, Eui Jae Jung (A Deusa da Vingança) vivendo Kim Jun-ha e Choi Ja-hye (Joia no Palácio) como Gong Ji-myeong.

Além disso, fazem parte do time de atuação também Hong Yo-seob (It's My Life), Kim Sa-Kwon (Our Body), Yoon Joo-hee (Romance de Risco), Lee Kan-Hee (Never Ending Story), Kang Boo-ja (A mulher que casou três vezes), Choi Dae-chul (Irmãs Revolucionárias) e Kim Hye-ok (Anime-se, Sr. Lee).

4 de 4 Inicialmente, Chegou a Hora da Verdade terá 50 episódios — Foto: Divulgação/KBS2 Inicialmente, Chegou a Hora da Verdade terá 50 episódios — Foto: Divulgação/KBS2

Cronograma de episódios no Kocowa

17/06/2023: Episódio 25

18/06/2023: Episódio 26

24/06/2023: Episódio 27

25/06/2023: Episódio 28

01/07/2023: Episódio 29

02/07/2023: Episódio 30

08/07/2023: Episódio 31

09/07/2023: Episódio 32

15/07/2023: Episódio 33

16/07/2023: Episódio 34

22/07/2023: Episódio 35

23/07/2023: Episódio 36

29/07/2023: Episódio 37

30/07/2023: Episódio 38

05/08/2023: Episódio 39

06/08/2023: Episódio 40

12/08/2023: Episódio 41

13/08/2023: Episódio 42

19/08/2023: Episódio 43

20/08/2023: Episódio 44

26/08/2023: Episódio 45

27/08/2023: Episódio 46

02/09/2023: Episódio 47

03/09/2023: Episódio 48

09/09/2023: Episódio 49

10/09/2023: Episódio 50