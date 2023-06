Cinema em casa: tudo que você precisa saber antes de montar sua sala

Além de conhecer os prós e contras de cada tipo de aparelho e das tecnologias de imagem e som, é fundamental saber como organizar o ambiente para o melhor aproveitamento dos dispositivos — iluminação e posicionamento dos móveis são peças importantes. Se você quer começar a montar o seu cinema em casa, confira, a seguir, o guia completo com tudo que você precisa saber antes de ir às compras.

1 de 11 Cinema em casa: tudo que você precisa saber antes de montar o seu — Foto: Divulgação/LG Cinema em casa: tudo que você precisa saber antes de montar o seu — Foto: Divulgação/LG

Smart TV ou projetor?

Ao montar um cinema em casa, uma das primeiras decisões a serem tomadas é escolher entre uma TV e um projetor. Ambos têm seus méritos, e a escolha correta depende do espaço, do orçamento e de preferências pessoais.

As smart TVs são telas de alta definição que podem se conectar à internet, oferecendo acesso a uma variedade de apps e serviços de streaming. Elas são ótimas para ambientes menores, onde o espaço para uma tela grande pode ser limitado.

Entre os pontos positivos de uma smart TV estão a facilidade de uso e configuração, excelente qualidade de imagem, recursos integrados e a qualidade de imagem para ambientes muito iluminados. Em contrapartida, elas podem oferecer uma experiência menos imersiva que um projetor por seu tamanho de tela limitado.

2 de 11 Projetores possibilitam telas maiores e são mais portáteis do que smart TVs — Foto: Divulgação/LG Projetores possibilitam telas maiores e são mais portáteis do que smart TVs — Foto: Divulgação/LG

Os projetores, por possibilitarem o ajuste do display de acordo com o espaço do usuário, tendem a ser uma opção mais versátil quando se pensa a longo prazo. Estes aparelhos podem proporcionar uma experiência de visualização mais imersiva, projetando imagens muito maiores do que a maioria das TVs. São ideais para espaços grandes e escuros, onde você pode controlar a iluminação. Alguns modelos, com o The Freestyle, da Samsung, são portáteis, permitindo que você leve o seu cinema para onde for.

Por mais eficientes que sejam, os projetores possuem pontos de atenção, como por exemplo, a necessidade de um ambiente escuro para a melhor experiência de visualização, uma tela de projeção para obter melhor qualidade de imagem e a complexidade na configuração. Quanto ao som, estes dispositivos costumam apresentar menor qualidade quando comparados a smart TVs, já que a maioria não conta com um sistema de som embutido.

O projetor Optoma HD28HDR é um dos modelos de entrada que proporciona boa experiência. Ele tem alta definição, compatibilidade HDR e suporte a 3D, podendo ser encontrado a partir de R$ 5.836 . Para quem busca algo mais profissional, o projetor EpiqVision, da Epson, oferece uma nova experiência de streaming a laser, sendo uma escolha principalmente para quem tem espaço reduzido para a montagem do cinema em casa. Ele pode ser encontrado a partir de R$ 17.999.

Ao escolher entre uma smart TV e um projetor, considere o tamanho e a iluminação do seu espaço, assim como o seu orçamento. Se você está procurando por uma experiência mais casual e conveniente de assistir à TV, uma smart TV é provavelmente a melhor escolha. Mas se você deseja recriar a experiência do cinema em casa e tem espaço para isso, um projetor é uma opção que vale a pena considerar.

3 de 11 ChiQ 8K Super UHD Smart TV 98ZHQ2R — Foto: Marlon Câmara/TechTudo ChiQ 8K Super UHD Smart TV 98ZHQ2R — Foto: Marlon Câmara/TechTudo

Resolução

A resolução é um dos fatores que mais influencia na qualidade de imagem de uma TV. Medida em pixels, ela corresponde ao número de pixels que a tela pode exibir. Um pixel é o menor elemento de uma imagem. Logo, quanto maior o número de pixels, mais detalhada será a imagem.

Full HD tem sido o padrão de resolução para transmissões de televisão, Blu-ray e a maioria das fontes de conteúdo disponíveis hoje, tanto nos serviços de streaming quanto no YouTube. Também conhecida como 1080p, a Full HD é uma resolução de 1.920 x 1.080 pixels. Isto significa que há 1.920 pixels na horizontal e 1.080 pixels na vertical, totalizando mais de 2 milhões de pixels em tela.

Já o 4K, ou Ultra HD, tem 3.840 x 2.160 pixels, o dobro da resolução horizontal e vertical do Full HD, resultando em quatro vezes mais pixels (mais de 8 milhões). Isto oferece uma imagem mais nítida e detalhada. No entanto, conteúdos em 4K ainda estão se popularizando nos serviços de conteúdo. Algumas plataformas, como Netflix e Amazon Prime Video já contam com uma quantidade razoável de filmes e séries compatíveis com o formato.

Por fim, o 8K é uma resolução de 7.680 x 4.320 pixels, quatro vezes a resolução do 4K e dezesseis vezes a resolução do Full HD, resultando em mais de 33 milhões de pixels. TVs 8K ainda são muito caras e o conteúdo 8K é extremamente limitado, mas estes aparelhos proporcionam a experiência de visualização mais detalhada e imersiva atualmente disponível no mercado.

Ao escolher uma TV ou projetor para o seu cinema em casa, portanto, é importante considerar quais serão os conteúdos assistidos. Atualmente, o investimento em aparelhos 4K parece ser uma boa escolha, já que o formato está começando a se popularizar no mercado de streaming e o preço dos dispositivos compatíveis está mais acessível do que quando a novidade chegou ao mercado.

4 de 11 Amazon Prime Video é uma das plataformas de streaming com conteúdos compatíveis com resolução 4K — Foto: Divulgação/Amazon Amazon Prime Video é uma das plataformas de streaming com conteúdos compatíveis com resolução 4K — Foto: Divulgação/Amazon

Tamanho da tela e posicionamento

O tamanho do display é medido pela diagonal, em polegadas, e a escolha do tamanho depende do espaço disponível, da distância de visualização e do orçamento. Telas maiores podem proporcionar uma experiência mais imersiva para o seu cinema em casa, mas também requerem maior distância de visualização — e, normalmente, têm um preço mais elevado.

A distância ideal de visualização depende tanto da resolução da TV quanto do seu tamanho. Se você sentar muito perto de uma TV de alta resolução, é possível que veja os pixels individuais, resultando em uma imagem menos suave. Por outro lado, se sentar muito longe, não poderá apreciar o nível de detalhe que a TV de alta resolução pode proporcionar.

Uma regra geral é que a distância de visualização ideal é de cerca de 1,5 a 2,5 vezes a diagonal da tela para TVs Full HD, e de cerca de 1 a 1,5 vez a diagonal da tela para TVs 4K. Para TVs 8K, devido à alta densidade de pixels, é possível sentar-se ainda mais perto sem ver os pixels individuais.

Lembrando que estas são diretrizes gerais, e a preferência pessoal também desempenha um papel na escolha da distância de visualização ideal. Além disso, o tamanho da sala e a posição dos móveis também devem ser considerados.

5 de 11 Definir o tamanho da tela é importante — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Definir o tamanho da tela é importante — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Tecnologias de imagem

Para conseguir a imagem perfeita para o seu cinema em casa, vale a pena conhecer as principais diferenças entre as tecnologias que afetam a qualidade da reprodução visual. Entre as siglas mais comuns estão QLED, OLED e HDR.

QLED, ou Quantum Dot LED, é uma tecnologia de exibição patenteada pela Samsung. Os pontos quânticos são cristais semicondutores minúsculos que emitem luzes de diferentes cores, dependendo do seu tamanho. As TVs QLED usam estes pontos quânticos para melhorar a cor e o brilho da imagem. Estes aparelhos possuem cores vibrantes e brilhantes, alta taxa de brilho e maior vida útil. Porém, o preto não é tão profundo como em TVs OLED e seu ângulo de visão é mais limitado.

Já o OLED, ou Organic Light-Emitting Diodes, é uma tecnologia de exibição que usa diodos orgânicos que emitem luz quando uma corrente elétrica é aplicada. Cada pixel em uma tela OLED é autoiluminado, o que permite que TVs OLED alcancem níveis de preto profundos e um contraste infinito. Estas TVs apresentam cores precisas e ângulo de visão amplo. Porém, elas oferecem menor brilho em comparação com TVs QLED e maior risco de retenção de imagem e burn-in (degradação do pixel após exibir a mesma imagem por longos períodos).

Quem deseja um produto premium, com bom contraste, mas não quer gastar tanto quanto em TVs OLED, pode optar por um televisor com iluminação por mini LED. A tecnologia ilumina a tela por regiões, garantindo um contraste maior que o LED tradicional. O risco de burn-in também é reduzido.

6 de 11 S90C é a primeira smart TV OLED da Samsung no Brasil — Foto: Rubens Achilles/TechTudo S90C é a primeira smart TV OLED da Samsung no Brasil — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Diferente das demais, o HDR, ou High Dynamic Range, não é uma tecnologia de display, mas de codificação de vídeo, responsável por melhorar a qualidade da imagem ao aumentar o contraste entre as partes mais claras e mais escuras da imagem. Assim, as TVs HDR podem exibir mais detalhes em cenas muito escuras ou muito claras. Estes aparelhos possuem maior alcance de contraste e cores, além de detalhes mais claros nas áreas escuras e brilhantes. No entanto, nem todas as TVs suportam HDR, ou suportam diferentes padrões de HDR (HDR10+, Dolby Vision etc.).

A escolha entre QLED, mini LED e OLED depende em grande parte das suas preferências pessoais e do ambiente de visualização. QLED é uma ótima opção para salas bem iluminadas, enquanto OLED pode oferecer uma experiência de visualização mais imersiva em ambientes escuros. Por outro lado, o mini LED pode representar um meio termo. Independente da escolha, optar por uma TV com suporte a HDR pode melhorar ainda mais a experiência de visualização.

Soundbar ou home theater?

7 de 11 Home theater promete imersão sonora em casa — Foto: Divulgação/Sony Home theater promete imersão sonora em casa — Foto: Divulgação/Sony

Para além da imagem, a qualidade do áudio é um aspecto fundamental na criação de um cinema em casa, e que muitas vezes é esquecido. É por meio do som que a experiência imersiva realmente se completa e o telespectador pode se sentir dentro do filme. Por isso, é recomendado investir em uma soundbar ou em um home theater ao montar um cinema em casa.

As soundbars são uma opção compacta e elegante para melhorar a qualidade do áudio da TV ou do projetor. Elas são compostas por uma única barra longa que contém vários alto-falantes. Algumas vêm com um subwoofer separado para melhorar os sons de baixa frequência. Além disso, são de fácil instalação e podem melhorar significativamente a qualidade do som em relação aos alto-falantes do display. Muitos modelos, inclusive, contam com Bluetooth para streaming de música.

8 de 11 Em um sistema de home theater, o espectador deve ficar localizado no centro dos alto-falantes — Foto: Divulgação/Dolby Em um sistema de home theater, o espectador deve ficar localizado no centro dos alto-falantes — Foto: Divulgação/Dolby

Por outro lado, os sistemas de home theater tendem a oferecer uma experiência de som mais imersiva. Eles normalmente incluem um receptor de AV e vários alto-falantes que ficam posicionados ao redor do sofá para criar um som surround, proporcionando uma sensação sonora similar à de uma sala de cinema.

No entanto, um home theater requer um espaço maior para a instalação, diferente de uma soundbar, que é compacta e fica somente junto à TV. Além disso, soundbars costumam contar com diferentes tecnologias de som capazes de produzir uma sensação tão ou mais imersiva do que home theaters. Alguns modelos de soundbar contam também com caixas traseiras.

9 de 11 Caixas de som residenciais trazem experiência de cinema para filmes e séries sem precisar sair de casa — Foto: Freepik Caixas de som residenciais trazem experiência de cinema para filmes e séries sem precisar sair de casa — Foto: Freepik

Tecnologias de som para uma experiência imersiva

Para escolher o melhor sistema de som para o seu cinema em casa, é essencial conhecer também as diferentes tecnologias utilizadas nestes produtos. Além do som surround, tecnologia que, a partir do posicionamento, produz uma sensação de áudio imersivo, há softwares e outros recursos internos aos aparelhos que são capazes de simular a experiência. Agrupadas sob o guarda-chuva do termo áudio 3D, as tecnologias estão entre as principais ferramentas usadas hoje em dia para proporcionar um som de qualidade em eletrônicos.

Uma das tecnologias mais conhecidas do público e difundidas no mercado sonoro é o Dolby Atmos. Em vez de enviar som a canais específicos (como no som surround convencional), o sistema Dolby trata o áudio como objetos individuais que podem ser posicionados e movidos em qualquer lugar em um espaço tridimensional — incluindo acima do ouvinte. Isto cria uma experiência de áudio muito mais imersiva e realista.

O DTS:X também é uma tecnologia de som imersiva que permite que o som seja posicionado e movido em um espaço tridimensional. No entanto, uma diferença chave entre DTS:X e Dolby Atmos é que DTS:X não exige um layout específico de alto-falantes, permitindo mais flexibilidade na configuração do sistema de áudio.

Vale ressaltar que, para aproveitar os benefícios dos sistemas no seu cinema em casa, é preciso garantir que seu aparelho de som e também o conteúdo a que está assistindo sejam compatíveis com os formatos de áudio 3D. A maioria dos produtos do mercado conta com alguma tecnologia do tipo, mas ainda não são todos os filmes e séries que estão adaptados ao som tridimensional. Algumas empresas, como a Netflix e a Apple, já oferecem em seu catálogo obras com o chamado áudio espacial, sua forma de áudio 3D própria, mas o mercado ainda está se adaptando aos formatos.

O som surround, por ser uma tecnologia mais antiga, é compatível com uma ampla variedade de conteúdo. Além disso, aparelhos com este recurso costumam ser mais acessíveis, o que pode ser uma boa alternativa para quem quer começar seu cinema em casa sem gastar muito.

10 de 11 Escolha um home theater ou soundbar para potencializar o som de sua TV antiga — Foto: Divulgação/Klipsch Escolha um home theater ou soundbar para potencializar o som de sua TV antiga — Foto: Divulgação/Klipsch

Outros pontos a considerar: ambiente, iluminação e conforto

Para além dos eletrônicos, é essencial pensar no ambiente do seu cinema em casa. O espaço disponível será um grande determinante de como você pode configurar seu cinema. Você precisará de espaço suficiente para a tela ou o projetor, os assentos e o equipamento de áudio. Tenha em mente que você também precisará de espaço suficiente para se movimentar confortavelmente.

O som é uma parte essencial da experiência do cinema, então a acústica do ambiente é essencial. Áreas com muitas superfícies duras podem criar ecos e distorcer o som, enquanto áreas com muitas superfícies macias (como carpete ou cortinas) tendem a absorver o som e reduzir a reverberação.

A iluminação é outra consideração importante. Luz excessiva pode causar reflexos e brilho, dificultando a visualização da tela; pouca luz pode diminuir a nitidez e a cor da imagem, além de causar fadiga ocular. Uma iluminação bem planejada, no entanto, pode equilibrar os efeitos e acentuar a qualidade da imagem.

11 de 11 Uma boa iluminação e assentos confortáveis são fundamentais para um cinema em casa — Foto: Unsplash/Jeshoots Uma boa iluminação e assentos confortáveis são fundamentais para um cinema em casa — Foto: Unsplash/Jeshoots

Luzes suaves e indiretas podem dar ao ambiente uma sensação aconchegante e acolhedora, perfeita para uma noite de cinema em família. Para uma experiência verdadeiramente personalizada, você pode até considerar luzes de LED reguláveis ou de cores variáveis, que podem ser ajustadas de acordo com o filme ou o clima desejado.

Por fim, a boa escolha dos assentos é fundamental. O conforto é a chave quando se trata de assentos de cinema em casa, afinal, você provavelmente passará várias horas sentado assistindo a seus filmes e séries favoritos. Por isso, procure sofás bem confortáveis ou cadeiras com bom suporte para as costas e assentos acolchoados. As versões reclináveis também são uma ótima opção, pois permitem que você ajuste a posição do assento ao longo do filme, conforme suas preferências.

Alguns assentos de cinema em casa vêm com recursos extras, como porta-copos, suportes para pipoca, ou até mesmo funções de massagem. Embora não sejam necessários, estes recursos podem melhorar ainda mais a experiência de assistir a um filme em casa.

