Como assistir ao Crunchyroll na smart TV? Veja 6 formas

Assistir ao Crunchyroll na smart TV é possível para ter acesso a um grande catálogo de animes . One Piece , My Hero Academia e Naruto Shippuden são alguns dos títulos famosos que integram a plataforma, uma parceria entre a Sony e a empresa japonesa Aniplex. Os conteúdos estão disponíveis com opções legendadas e dubladas e o plano de assinatura mais barato do serviço custa R$ 14,99 por mês. É possível acessar o aplicativo em celulares , computadores e também em smart TVs . No entanto, nem todos os televisores são compatíveis com o software .

Para ajudar a assistir ao Crunchyroll na smart TV, o TechTudo preparou um guia completo sobre o tema. Confira, a seguir, seis maneiras de ver animes na sua televisão. Você vai aprender a acessar o serviço de streaming pelo app nativo da TV, pelo navegador, por espelhamento de tela, usando um TV stick, um console e mais.

O que é Crunchyroll?

Fundado em 2006 com o objetivo de ser uma plataforma em que fãs de animes pudessem fazer upload, assistir e discutir episódios, o Crunchyroll começou a sua história na informalidade, disponibilizando títulos populares com legendas feitas por fãs, também conhecidas como fansubs. Hoje, a plataforma já está estabelecida como um dos serviços de streaming mais populares de anime do mundo. A empresa fornece uma ampla seleção de séries de anime, filmes, OVAs (animações originais em vídeo), especiais e conteúdos relacionados.

Além de animes populares como Demon Slayer, One Piece, Attack on Titan, Naruto e My Hero Academia, o serviço de streaming também conta com uma série de títulos menos conhecidos e obras de estúdios independentes. O Crunchyroll também oferece simulcasts, ou seja, a transmissão de episódios recentes de animes logo após a exibição original no Japão.

Quais são as TV compatíveis com o app do Crunchyroll?

Apenas smart TVs que possuem os sistemas operacionais Android TV e Roku estão preparadas para rodar o aplicativo do Crunchyroll. Sendo assim, a maioria dos aparelhos de TVs de marcas famosas no Brasil como Samsung, LG e Philips não é compatível com o app do serviço de streaming. No entanto, existem diversas formas de assistir a animes nestas televisões. Veja, a seguir, seis formas de assistir ao Crunchyroll na smart TV.

1. Baixando o app do Crunchyroll na smart TV com Android TV

Na tela inicial da Android TV, vá até a loja de aplicativos Google Play Store. Depois, digite "Crunchyroll" na barra de pesquisa. Agora, basta selecionar o Crunchyroll nos resultados da pesquisa para baixar e instalar o aplicativo. Uma vez instalado, basta clicar no app para acessar o Crunchyroll e assistir aos seus animes preferidos na televisão.

2. Baixando o app do Crunchyroll na Roku TV

Para baixar o aplicativo do Crunchyroll no sistema Roku, basta acessar a loja de canais da plataforma. Procure por “Crunchyroll” na ferramenta de busca por aplicativo e faça download. Quando abrir o app, será exibido um número para realizar a ativação do canal. Anote a sequência e acesse a página de ativação do app (crunchyroll.com/activate) no seu celular. Agora, basta digitar o código anotado e realizar o login em sua conta para completar a ativação do Crunchyroll em sua Roku TV.

3. Baixando o app do Crunchyroll em aparelho de streaming

O Crunchyroll está disponível em aparelhos de streaming como Chromecast, Fire TV Stick, Apple TV, Xiaomi Mi Box, Mi TV Stick e Roku Express. Para realizar a instalação do aplicativo em um destes equipamentos, basta abrir a loja de aplicativos do dispositivo e digitar “Crunchyroll” na barra de busca. Clique no resultado para baixá-lo e, em seguida, realize o login na plataforma para ter acesso ao conteúdo.

4. Acessando o Crunchyroll pelo navegador da sua smart TV

Passo 1. Clique no ícone do navegador da sua smart TV;

Passo 2. Digite o endereço do site do Crunchyroll (https://www.crunchyroll.com/pt-br) na barra de busca do navegador;

Passo 3. Após acessar o site, clique na opção "Login", localizada na parte superior direita da tela;

Passo 4. Agora, basta inserir seu nome de usuário ou e-mail e senha para acessar ao conteúdo do Crunchyroll na smart TV.

5. Espelhando a tela do celular ou notebook na TV

Uma outra forma bem simples de assistir ao Crunchyroll em uma smart TV é por meio do espelhamento de tela. É possível duplicar a tela do celular ou do notebook, por exemplo, para transmitir os animes desejados na tela maior. No caso de smartphones, tanto no iPhone quanto em celulares Android, é necessário ter o aplicativo do Crunchyroll instalado antes de realizar o procedimento. Para isto, basta acessar a App Store ou a Google Play Store, respectivamente, e fazer o download e login no app. Veja como espelhar a tela nos diferentes aparelhos.

Como espelhar a tela do iPhone na smart TV para ver Crunchyroll

Passo 1. Deslize a parte superior da tela para baixo para acessar a "Central de Controle do iPhone" e clique no ícone “Espelhar Tela";

Passo 2. Selecione o nome da sua TV;

Passo 3. Digite no celular o código que aparecerá na sua TV e inicie o pareamento;

Passo 4. Com a tela já espelhada, selecione o aplicativo Crunchyroll para ter acesso ao conteúdo da plataforma na TV.

Como espelhar a tela do celular Android na smart TV para ver Crunchyroll

Existem diferentes modelos de TVs e celulares Android, podendo ou não existir um aplicativo dedicado a facilitar o processo de espelhamento de tela. De forma genérica, basta abrir o menu "Configurações" no seu dispositivo Android. Em seguida, selecione a opção "Conexão e Compartilhamento". Agora, clique em "Transmitir tela". Escolha o modelo da sua TV e pronto, o conteúdo será exibido na sua televisão.

Como espelhar a tela do notebook na smart TV para ver Crunchyroll

Primeiro, acesse o site do Crunchyroll no navegador do seu notebook. Faça o login na plataforma e escolha um conteúdo para assistir. Agora, use um cabo HDMI para projetar a imagem do laptop na smart TV. Para fazer isso, basta conectar uma das pontas do cabo no seu notebook e a outra em uma das portas HDMI da sua TV. Pronto, agora você pode usar o computador para dar play no conteúdo selecionado e assisti-lo em seu aparelho de TV.

6. Acessando o Crunchyroll com um console de videogame

O Crunchyroll também pode ser acessado por meio de um console de videogame. O aplicativo do serviço de streaming está disponível nas lojas do PlayStation 3 (PS3), PlayStation 4 (PS4), Xbox 360, Xbox One e Nintendo Wii U. Após baixá-lo gratuitamente, basta fornecer login e senha para acessar o conteúdo da plataforma.

