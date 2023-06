Como limpar placa de vídeo? Saiba frequência ideal e tipos de limpeza

Manter a placa de vídeo do seu computador limpa é uma etapa essencial na manutenção do sistema que muitas vezes é negligenciada. A limpeza regular da GPU não apenas melhora a eficiência de resfriamento, garantindo que o componente não superaqueça, como também contribui para um desempenho mais estável e uma vida útil mais longa da placa. Por outro lado, uma placa de vídeo suja pode resultar em queda de desempenho, travamentos e, em casos extremos, falha do hardware devido ao acúmulo excessivo de poeira.

Há dois tipos de limpeza que você pode considerar para a sua placa de vídeo: limpeza superficial e limpeza profunda. A limpeza superficial envolve a remoção de poeira e detritos da superfície externa da placa, enquanto a limpeza profunda é um processo mais abrangente, que inclui a desmontagem da placa para limpar seus componentes internos. Confira o guia a seguir para saber quando deve fazer cada uma e aprenda a limpar sua placa de vídeo.

Por que você deve limpar uma placa de vídeo?

Quando uma placa de vídeo está limpa, ela é capaz de manter uma melhor dissipação de calor, o que resulta em temperaturas mais baixas e, consequentemente, em um melhor desempenho. A remoção regular da poeira e sujeira pode evitar problemas como superaquecimento e falhas no hardware, e, por isso, realizar a limpeza de forma adequada é fundamental para não causar danos ao dispositivo.

A poeira tende a obstruir as aberturas de ventilação e se alojar nas aletas do dissipador de calor, o que impede a dissipação eficaz do calor gerado pela GPU. Isso pode resultar em um aumento das temperaturas operacionais, levando a um desempenho reduzido, travamentos ou até mesmo desligamentos automáticos como medida de segurança contra superaquecimento. A longo prazo, o acúmulo excessivo de poeira pode contribuir para o desgaste prematuro da placa de vídeo e, eventualmente, a falhas no hardware.

Que tipos de limpeza é possível fazer na GPU?

Quando falamos em manutenção de placas de vídeo, existem dois tipos principais de limpeza que podem ser realizados: a limpeza superficial e a limpeza profunda. Enquanto a limpeza superficial pode ser realizada regularmente e requer menos habilidade, a limpeza profunda exige mais conhecimento técnico e deve ser feita com muita cautela ou, preferencialmente, por um profissional especializado. Veja os detalhes sobre cada tipo de procedimento.

Limpeza superficial da placa de vídeo

A limpeza superficial é um procedimento de manutenção básico, que visa a remover poeira e detritos que se acumulam na superfície da placa de vídeo. O procedimento não requer a desmontagem da placa de vídeo e pode ser feito sem a necessidade de conhecimento técnico avançado. Este tipo de limpeza pode ser realizado com o uso de ar comprimido e um pincel de cerdas macias.

Ao aplicar ar comprimido, é importante fazê-lo a uma distância segura para evitar danos aos componentes e evitar que os ventiladores girem livremente com a pressão do ar, pois isso pode danificá-los. Já o pincel pode ser usado para remover sujeira de áreas de difícil acesso, como as aletas do dissipador de calor.

É interessante realizar a limpeza superficial com regularidade, com uma frequência de cada dois a seis meses, especialmente se o computador estiver em um ambiente com muita poeira. Isto ajudará a manter a eficiência do sistema de resfriamento e prevenir o superaquecimento.

Limpeza profunda da placa de vídeo

A limpeza profunda, por outro lado, é um procedimento mais complexo, que envolve desmontar a placa de vídeo para limpar os componentes internos. Isto inclui a remoção do cooler, limpeza das aletas do dissipador de calor, e em alguns casos, a substituição da pasta térmica. Devido à natureza detalhada deste processo, é importante ter um bom conhecimento dos componentes de hardware ou consultar um especialista.

A limpeza interna do cooler é vital, pois, com o tempo, a poeira acumulada pode afetar significativamente a capacidade de resfriamento. O uso de álcool isopropílico e cotonetes pode ser eficaz para limpar áreas de difícil acesso. No caso da pasta térmica, se estiver ressecada ou desgastada, deve-se removê-la cuidadosamente e aplicar uma nova camada para garantir a transferência de calor eficiente entre GPU e cooler.

Diferentemente da superficial, a limpeza profunda da placa de vídeo geralmente não precisa ser feita com tanta frequência. É indicado realizar o procedimento aproximadamente uma vez por ano, ou quando houver sinais de superaquecimento ou instabilidade no sistema.

Como limpar a placa de vídeo?

Antes de iniciar a limpeza da placa de vídeo, é necessário se preparar adequadamente para garantir um processo seguro e eficiente. Primeiro, certifique-se de ter todos os materiais necessários à mão. Isto inclui uma chave de fenda para desmontar a placa de vídeo (se for fazer uma limpeza profunda), ar comprimido para soprar a poeira, um pincel de cerdas macias para limpar áreas de difícil acesso, álcool isopropílico para limpeza de componentes, cotonetes ou um pano sem fiapos para aplicar o álcool, e pasta térmica caso seja necessário substituí-la.

Além dos materiais, é fundamental desligar o computador e desconectar o cabo de alimentação antes de limpar a placa de vídeo para evitar choques elétricos ou danos ao sistema. É também recomendado esperar alguns minutos após desligar o computador para permitir que os componentes internos esfriem. Só então abra o gabinete e localize a GPU. Remova os parafusos que a prendem ao gabinete e desconecte-a da placa-mãe.

Seja qual for o tipo de limpeza, ao conclui-la, ligue o computador e monitore o desempenho e as temperaturas da placa de vídeo para se certificar de que está tudo correto com a montagem e com o funcionamento da placa. É possível usar softwares como o Heaven Benchmark para testar a GPU e checar se o componente está funcionando de maneira adequada.

Como fazer a limpeza superficial da placa de vídeo?

Para fazer a limpeza superficial da GPU, aplique o ar comprimido a uma distância de aproximadamente 15 cm do componente, sempre em posição vertical. Evite que o jato seja muito forte e não permita que os ventiladores girem livremente. Para remover a sujeira e a poeira em áreas de mais difícil acesso, use um pincel com cerdas macias, fazendo movimentos suaves.

Como fazer a limpeza profunda da placa de vídeo?

Esta etapa envolve desmontar a placa de vídeo e deve ser feita com extremo cuidado. Se você não tiver experiência, procure um especialista. Para começar, use uma chave de fenda para remover os parafusos que prendem o cooler à placa. Lembre-se de anotar a posição dos parafusos para facilitar a remontagem do sistema.

Utilize ar comprimido e um pincel para limpar o cooler e, com um cotonete embebido em álcool isopropílico, limpe as lâminas dele. Depois, use um outro cotonete ou tecido sem fiapos embebido em álcool isopropílico para limpar a superfície da placa. Remova a pasta térmica antiga, se necessário, e depois aplique uma nova camada. Finalizada a limpeza, recoloque o cooler na placa e aperte os parafusos na ordem inversa da remoção. Insira a placa de vídeo de volta ao slot da placa-mãe, aperte os parafusos e conecte o cabo de alimentação do sistema.

