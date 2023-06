Como mudar a senha do Wi-Fi pelo celular ou PC? Confira o guia completo

Mudar a senha do Wi-Fi e alterar o nome da rede são medidas que devem ser feitas periodicamente. A ação dificulta que pessoas não autorizadas se conectem à Internet sem fio – evitando, assim, que a conexão fique lenta e seus dados pessoais sejam expostos. Alterar as configurações do roteador pode parecer uma tarefa complicada. Por isso, o TechTudo elaborou este guia para ajudá-lo a mudar o nome e a senha do Wi-Fi de maneira simples em diferentes roteadores, como Vivo , TP-Link , Claro e Intelbras .

2 de 14 Veja como alterar a senha e o nome de sua rede Wi-Fi — Foto: Reprodução/Amazon Veja como alterar a senha e o nome de sua rede Wi-Fi — Foto: Reprodução/Amazon

Como corrigir problemas no Wi-Fi? Confira dicas no Fórum do TechTudo!

Como mudar a senha do Wi-Fi? Veja o guia completo e definitivo!

O TechTudo reuniu abaixo oito dicas que vão ajudar você a mudar a senha do Wi-Fi pelo celular ou PC. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como mudar a senha do Wi-Fi no roteador da Claro Como mudar a senha do Wi-Fi no roteador da Vivo Como mudar a senha do Wi-Fi no roteador da TP-link Como mudar a senha do Wi-Fi no roteador da Intelbras Como mudar a senha do Wi-Fi em roteadores de outras marcas Como descobrir a senha do Wi-Fi que está conectado Como melhorar o sinal do Wi-Fi Como saber quantos aparelhos estão conectados no Wi-Fi

3 de 14 Como mudar a senha do Wi-Fi? Veja o guia completo e definitivo! — Foto: Reprodução/Freepik Como mudar a senha do Wi-Fi? Veja o guia completo e definitivo! — Foto: Reprodução/Freepik

1. Como mudar a senha do Wi-Fi no roteador da Claro

Passo 1. Acesse a interface do roteador da Claro digitando “http://192.168.0.1/” no seu navegador, pelo celular ou computador;

4 de 14 Veja como configurar a senha e nome de sua rede Wi-Fi — Foto: David Valle/TechTudo Veja como configurar a senha e nome de sua rede Wi-Fi — Foto: David Valle/TechTudo

Passo 2. Preencha os campos de usuário e senha. Essas informações devem contar em um adesivo na lateral do aparelho. Confira o tutorial de como descobrir a senha do Wi-Fi pelo celular;

5 de 14 Veja como alterar a senha e o nome de sua rede Wi-Fi — Foto: David Valle/TechTudo Veja como alterar a senha e o nome de sua rede Wi-Fi — Foto: David Valle/TechTudo

Passo 3. Clique em “Avançar” para prosseguir com a configuração;

6 de 14 Veja como configurar a senha e nome de sua rede Wi-Fi — Foto: David Valle/TechTudo Veja como configurar a senha e nome de sua rede Wi-Fi — Foto: David Valle/TechTudo

Passo 4. Altere a senha de acesso às configurações do roteador. Em seguida, clique em “Aplicar e Avançar”;

7 de 14 Veja como alterar a senha e o nome de sua rede Wi-Fi — Foto: David Valle/TechTudo Veja como alterar a senha e o nome de sua rede Wi-Fi — Foto: David Valle/TechTudo

Passo 5. Selecione “Seguir com Wi Fi Inteligente” para que as redes de 4GHz e 5GHz fiquem com mesmo nome e senha;

8 de 14 Veja como alterar a senha e o nome de sua rede Wi-Fi — Foto: David Valle/TechTudo Veja como alterar a senha e o nome de sua rede Wi-Fi — Foto: David Valle/TechTudo

Passo 6. Preencha os campos “Rede Wi-Fi Inteligente” e “Senha Wi-Fi Inteligente” para renomear e inserir uma nova senha na rede. Clique em “Aplicar e Concluir” para finalizar o procedimento.

9 de 14 Veja como alterar a senha e o nome de sua rede Wi-Fi — Foto: David Valle/TechTudo Veja como alterar a senha e o nome de sua rede Wi-Fi — Foto: David Valle/TechTudo

2. Como mudar a senha do Wi-Fi no roteador da Vivo

Para começar, é preciso digitar o IP 192.168.15.1 na barra de endereço do seu navegador. Em seguida, acesse “Menu”, localizado no canto esquerdo e clique em “Configurações”. Na janela, escolha a rede que deseja configurar e realize o login. A empresa informa que as informações constam em uma etiqueta localizada na parte inferior do roteador.

Após selecionar a rede e inserir a senha, vá até o campo SSID para alterar o nome da rede e a senha. Com as alterações feitas, clique em “Salvar” para finalizar o procedimento.

Assista ao vídeo a seguir e aprenda a encontrar o endereço de IP do roteador

Aprenda a encontrar o endereço de IP do roteador

3. Como mudar a senha do Wi-Fi no roteador da TP-link

Para realizar o procedimento em roteadores TP-link, acesse a interface do roteador digitando o IP 192.168.8.4 no navegador. Em seguida, insira o usuário e a senha nos respectivos campos.

Clique na opção “Wireless”, localizado na barra do lado esquerdo e, depois, em “Configurações básicas”. Nesse campo, você pode renomear a rede na opção “Nome de Rede Wireless”.

Para alterar a senha, clique na opção “Segurança Wireless”, localizada na barra do lado esquerdo. Quando a nova janela abrir, altere a senha no campo “Password Wireless”. Clique em “Salvar” para manter as novas configurações.

Assista ao vídeo abaixo e aprenda como configurar a senha do seu roteador Wi-Fi

Como configurar a senha do seu roteador Wi-Fi

4. Como mudar a senha do Wi-Fi no roteador da Intelbras

Abra seu navegador padrão e digite “10.0.0.1” na barra de pesquisa. Ao abrir a página, preencha os campos do login e senha. Na página de opção de configuração, após logado, clique em "Wireless" para escolher o nome da rede de sua preferência.

Para formular uma nova senha, basta acessar em “Wireless” a opção “Segurança”. Nesta seção, você encontra o campo para alterar a senha. Após isso, clique em “Salvar” para guardar as alterações feitas.

10 de 14 Como mudar a senha do Wi-Fi no roteador da Intelbras — Foto: Thiago Rocha/TechTudo Como mudar a senha do Wi-Fi no roteador da Intelbras — Foto: Thiago Rocha/TechTudo

5. Como mudar a senha do Wi-Fi em roteadores de outras marcas

Geralmente, o processo para mudança de senha em outros roteadores segue um padrão semelhante ao realizado no TP-Link. Para fazer isso, digite a sequência 192.168.0.1 ou 192.168.1.1. na barra de endereço do seu navegador do smartphone ou notebook. Feito isso, você tem acesso à página do fabricante do roteador.

Preencha os campos de login e senha com informações que devem constar na parte inferior do aparelho. Em seguida, procure por opções como “Wireless”, “Wireless Settings” ou “Rede sem fio”. Clicando em um desses campos, você encontra opções como “Password” ou “Senha”. Defina a nova senha e clique em “Salvar” para guardar as alterações.

11 de 14 Como mudar a senha do Wi-Fi em roteadores de outras marcas (na imagem: Huawei AX3 Pro) — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Como mudar a senha do Wi-Fi em roteadores de outras marcas (na imagem: Huawei AX3 Pro) — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

6. Como descobrir a senha do Wi-Fi que está conectado

Se você esqueceu a senha da sua rede Wi-Fi, é possível recuperá-la por meio de um passo a passo pelo computador com Windows. Para fazer isso, clique no botão “Iniciar” e busque por "Painel de Controle" na barra de pesquisa. Selecione a ferramenta nos resultados da busca.

No Painel de Controle, selecione a opção "Rede e Internet" e, em seguida, clique em "Central de Rede e Compartilhamento". Uma janela será aberta, mostrando as conexões de redes disponíveis. Clique na conexão Wi-Fi a qual você está conectado.

Em seguida, acesse o botão "Propriedades sem fio". Na aba "Segurança", marque a caixa "Mostrar caracteres". Pronto, a senha Wi-Fi será exibida na caixa de texto "Chave de segurança de rede”. Confira o guia completo de como descobrir senha do Wi-Fi a que você está conectado.

12 de 14 Como descobrir a senha do Wi-Fi que está conectado — Foto: Reprodução/Freepik Como descobrir a senha do Wi-Fi que está conectado — Foto: Reprodução/Freepik

7. Como melhorar o sinal do Wi-Fi

Infelizmente, a Internet de baixa qualidade é a realidade de muitos brasileiros. Apesar disso, existem algumas maneiras de melhorar o Wi-Fi em sua casa. Veja algumas dicas abaixo:

Senha forte: como dito anteriormente, alterar a senha do roteador com frequência impede que pessoas não autorizadas invadam a sua rede Wi-Fi. Nesse processo, é fundamental que a escolha de caracteres seja criteriosa, evitando sequências genéricas, como 1234, datas comemorativas de familiares ou frases simples; Posição do roteador: posicionar corretamente o roteador ajuda a potencializar a distribuição do sinal de Wi-Fi dentro da casa. Para isso, o ideal é que a instalação do equipamento seja feita em uma posição central, e longe de objetos que possam obstruir o sinal. Opte por colocá-los em uma posição elevada em relação ao chão; Repetidores de sinal: se mesmo após centralizar o roteador o sinal permanecer fraco em alguns cômodos da casa, instale repetidores de sinal. Esses equipamentos redistribuem o sinal emitido pelo roteador – ampliando, assim, o alcance da rede; Conexão com fio: em terminais que necessitam de um melhor desempenho de Internet, como PC Gamer, é recomendável que a conexão seja feita diretamente ao roteador com um cabo Ethernet. Assim, é possível aumentar a estabilidade e rapidez da conexão; Atualização do roteador: modelos de roteador antigos tendem a perder em desempenho para dispositivos mais recentes. Considere adquirir um modelo mais moderno que ofereça maior rapidez e alcance.

13 de 14 Como melhorar o sinal do Wi-Fi — Foto: Reprodução/Freepik Como melhorar o sinal do Wi-Fi — Foto: Reprodução/Freepik

8. Como saber quantos aparelhos estão conectados no Wi-Fi

Para saber quantos aparelhos estão conectados à sua rede Wi-Fi, você pode usar uma variedade de métodos dependendo do seu roteador ou da ferramenta de gerenciamento de rede que você está usando. A seguir, confira algumas opções comuns:

Acesse a página de configuração do roteador: abra um navegador da web e digite o endereço IP do seu roteador na barra de endereços. Em seguida, faça login com as credenciais de administrador do roteador. Procure por uma seção chamada "Status" ou "Dispositivos Conectados". Essa seção normalmente exibirá a lista de dispositivos atualmente conectados à sua rede Wi-Fi;

abra um navegador da web e digite o endereço IP do seu roteador na barra de endereços. Em seguida, faça login com as credenciais de administrador do roteador. Procure por uma seção chamada "Status" ou "Dispositivos Conectados". Essa seção normalmente exibirá a lista de dispositivos atualmente conectados à sua rede Wi-Fi; Use um aplicativo de gerenciamento de rede: alguns roteadores têm apps dedicados que permitem monitorar e gerenciar sua rede Wi-Fi. Baixe o aplicativo correspondente ao seu roteador no seu celular. Esses softwares geralmente fornecem informações sobre os dispositivos conectados à rede Wi-Fi;

14 de 14 Como saber quantos aparelhos estão conectados no Wi-Fi — Foto: Reprodução/Freepik Como saber quantos aparelhos estão conectados no Wi-Fi — Foto: Reprodução/Freepik

Utilize ferramentas de varredura de rede: existem vários programas que podem escanear a rede e listar os dispositivos conectados. Alguns exemplos populares incluem o Advanced IP Scanner (para Windows) ou o Fing e WiFi Monitor (disponível para iOS e Android);

existem vários programas que podem escanear a rede e listar os dispositivos conectados. Alguns exemplos populares incluem o Advanced IP Scanner (para Windows) ou o Fing e WiFi Monitor (disponível para iOS e Android); Verifique o painel de controle do provedor de serviços de Internet (ISP): alguns provedores de serviços de Internet fornecem um painel de controle online para os assinantes, em que você pode encontrar informações sobre os dispositivos conectados à sua rede. Consulte o site do seu provedor ou entre em contato com o suporte para obter detalhes sobre como acessar essas informações.