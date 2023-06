Como saber se a JBL é original? Veja dicas antes de comprar caixinha

Saber se a JBL é original pode ser crucial para evitar a compra de réplicas ou versões falsificadas. Com o sucesso das caixas de som devido ao seu design moderno, portabilidade e qualidade de áudio, surgiram no mercado diversas imitações. Ao serem vendidas por um valor mais baixo e terem designs que remetem às originais, as cópias induziram consumidores ao erro e ganharam boa parte do público.

Acontece que essas versões não têm a mesma resistência, durabilidade e tecnologias que as caixas autênticas, o que pode causar inúmeros problemas de uso e, inclusive, acidentes. Por isso, veja, a seguir, uma lista com 10 dicas para descobrir se a JBL é original ou falsa.

1 de 8 Como saber se a JBL é original ou falsa? Guia apresenta tópicos para saber como identificar imitações da caixa de som — Foto: Divulgação/JLB Como saber se a JBL é original ou falsa? Guia apresenta tópicos para saber como identificar imitações da caixa de som — Foto: Divulgação/JLB

📝 Qual a melhor caixa de som portátil: JBL ou Sony? Opine no Fórum do TechTudo

Como saber se a JBL é original

1. Design e acabamento

Por ser uma marca referência quando o assunto é áudio, a JBL garante alta qualidade em seus produtos. Os aparelhos da marca são fabricados com bons materiais e possuem acabamento sofisticado. Logo, o consumidor precisa observar atentamente o design do produto, desde a embalagem até logotipos e botões, que, nas versões falsificadas, podem vir tortos ou mal posicionados.

2 de 8 Observe o acabamento da sua caixa de som JBL, como tipo de material usado, logotipo da marca e tamanho para saber se é real ou cópia — Foto: Divulgação Observe o acabamento da sua caixa de som JBL, como tipo de material usado, logotipo da marca e tamanho para saber se é real ou cópia — Foto: Divulgação

Outra questão que chama atenção é o revestimento em tecido que a fabricante coloca nas caixinhas, parecido com uma grade. Ele serve como uma espécie de proteção para os componentes internos do produto, além de garantir uma saída de áudio com boa qualidade. Nas versões falsificadas, o material de revestimento é bem mais frágil, como a parte com plástico, que não protege o produto devidamente.

2. Peso do produto

Apesar de não parecer, o peso da caixinha pode ser um fator importante na hora do consumidor descobrir se o produto é autêntico ou não. Isso porque tanto o revestimento quanto os componentes internos contam com materiais de qualidade e, por isso, costumam ser mais pesados.

Muitas vezes, quem falsifica esse tipo de produto sequer o equipa com todos os componentes necessários, e, mesmo quando o fazem, trazem objetos de qualidade inferior. Consequentemente, isso interfere no peso do produto final. Por isso, o consumidor precisa estar atento.

3 de 8 Materiais de qualidade embutidos nas caixas JBL aumentam seu peso, algo que pode ajudar a identificar se ela é original ou falsa — Foto: Divulgação/JBL Materiais de qualidade embutidos nas caixas JBL aumentam seu peso, algo que pode ajudar a identificar se ela é original ou falsa — Foto: Divulgação/JBL

De qualquer forma, apesar de ajudar, esse não é um fator definitivo para reconhecer a autenticidade do produto. Isso porque, com o passar dos anos, falsificadores passaram a projetar as caixinhas para se parecerem ao máximo com as originais, e o peso não é um fator tão difícil de driblar. Portanto, é preciso analisar outras questões para descobrir se a JBL é original ou falsa.

3. Qualidade sonora

A qualidade de som é o fator mais importante para quem busca um produto da JBL. A marca é famosa por oferecer produtos com áudio claro, sem ruído e com graves e agudos bem definidos. Nessa hora, o cliente precisa ter atenção e exigir o teste do produto. A diferença de som deve ser perceptível rapidamente, já que as empresas que criam réplicas ou versões falsificadas não investem em bons materiais e mão de obra qualificada. Logo, a qualidade dos produtos nunca será a mesma.

Normalmente, as caixas falsificadas também apresentam chiados ou áudio estourado, principalmente com o volume alto. As da fabricante, por sua vez, garantem som limpo e batidas fortes e bem marcadas, mesmo com o volume da caixinha no máximo.

4. Luzes de led

Geralmente, os aparelhos falsificados só apresentam luzes quando o aparelho está descarregado ou no momento do carregamento. Já as caixinhas originais, apresentam iluminações diferentes quando o aparelho está ligado, quando está com pouca bateria e quando está carregando. Além disso, alguns modelos também mostram o percentual do carregamento.

Assim, observe tanto os efeitos de luz quanto o tempo de carregamento e duração da bateria. Afinal, as falsificações costumam apresentar inúmeros defeitos nesse sentido.

4 de 8 Luzes de LED e desempenho da bateria são outros pontos que podem ajudar a descobrir se caixa de som JBL é verdadeira ou falsa — Foto: DIvulgação/JBL Luzes de LED e desempenho da bateria são outros pontos que podem ajudar a descobrir se caixa de som JBL é verdadeira ou falsa — Foto: DIvulgação/JBL

5. Cores diferentes e versões “mini”

Uma prática muito disseminada entre os falsificadores é o lançamento de novos modelos do aparelho -- ou seja, produtos que não existem oficialmente. As versões falsificadas, muitas vezes, vêm em cores e estampas que nunca fizeram parte do catálogo oficial da fabricante. Esse detalhe, somado ao valor baixo, pode atrair ainda mais os consumidores, que além de procurar um aparelho conceituado no mercado, também buscam produtos visualmente atrativos.

Outra coisa que não faz parte do catálogo da marca é a versão “mini” dos aparelhos. Mapeado pela própria fabricante, as versões que mais aparecem como falsificações são: mini JBL Boombox, mini JBL Charge, mini Xtreme e a mini JBL Go 3 -- versões que sequer existem na lista de produtos oficial da JBL.

6. Embalagem

Na própria embalagem, o consumidor pode obter muitas informações relacionadas a veracidade do aparelho. As que são autênticas possuem impressão texturizada, além de contarem com nome do modelo e marca. Ainda, também apresentam informações de extrema importância, como o número de série, adesivos de códigos de barras, ícones de marca fina de impressão e informações de conformidades.

5 de 8 Como saber se a JBL é original? Impressão texturizada na embalagem original da caixinha pode ajudar a reconhecer falsificações — Foto: Reprodução/JBL Como saber se a JBL é original? Impressão texturizada na embalagem original da caixinha pode ajudar a reconhecer falsificações — Foto: Reprodução/JBL

As versões falsas, por sua vez, além de não apresentarem a impressão texturizada na embalagem, não dispõem informações oficiais do produto. Isso porque tais fatores representam um custo a mais na hora da fabricação, algo que falsificadores descartam para vender as réplicas por valores menores.

7. Preços baixos e super descontos

Ao buscar uma JBL original, preste atenção no preço pelo qual ela está sendo vendida. Isso porque, geralmente, as caixinhas de som da marca tem um valor elevado (em vista dos materiais de qualidade usados em sua fabricação) e contam com garantia de pós-venda. Por isso, antes de comprar, faça comparações com os produtos oferecidos no site oficial da JBL.

Vale lembrar que as falsificações costumam ser vendidas por cerca de 30% menos que o preço oficial. Assim, caso queira economizar, procure por produtos usados que estejam em bom estado, ou opte por marcas que oferecem modelos mais baratos, por exemplo.

Caixa de som JBL original: como saber se o modelo é falso ou verdadeiro? 1 de 8

O preço pode dizer muito sobre a autenticidade da caixa de som JBL, pois as originais costumam ter um preço elevado em função da qualidade dos materiais oferecidos— Foto: Reprodução/JBL 2 de 8

JBL falsa geralmente conta com designs ligeiramente diferentes, como largura maior, logotipo de cor diferente e outros; preste atenção nos mínimos detalhes — Foto: Reprodução/JBL Pular X de 8

Publicidade 8 fotos 3 de 8

Sinta o peso da sua caixinha de som JBL, pois quanto mais pesada, mais provável dela ser original; materiais usados no produto são de boa qualidade e pesam — Foto: Reprodução/JBL 4 de 8

Observe detalhes de acabamento da sua caixa de som JBL para descobrir se ela é original ou falsa; versões falsificadas costumam apresentar defeitos — Foto: Reprodução/JBL Pular X de 8

Publicidade 5 de 8

A qualidade do som é outro ponto a ser observado quando for tentar descobrir se a sua caixa de som JBL é falsa ou original; ouça graves e agudos com atenção — Foto: Reprodução/JBL 6 de 8

Produtos falsos da JBL costumam ser vendidos por preços muito baixos e em sites de marketplace, como Mercado Livre; compre no site oficial ou vendedores autorizados — Foto: Reprodução/JBL Pular X de 8

Publicidade 7 de 8

Réplicas de JBL podem apresentar defeitos e oferecer diversos riscos para usuários, como a possibilidade de causarem choques e descargas elétricas— Foto: Reprodução/JBL 8 de 8

Note detalhes das embalagens, como números de registro, logotipo e série do produto; falsificações costumam apresentar erros de digitação e coerência — Foto: Reprodução/JBL Pular X de 8

Publicidade Preços muito baixos ou com super descontos, produtos que não existem, venda por marketplace e qualidade de áudio são pontos para observar e descobrir se a JBL é original ou falsificada

8. Canais de venda

Outro ponto decisivo para identificar a autenticidade de uma caixa de som JBL é o canal de compra e venda. Ao adquirir o produto pelo site oficial da JBL, as chances de receber uma cópia são bastante mínimas. Afinal, a plataforma conta com selo de verificação e ainda emite comprovantes, como notas fiscais.

Já ao fazer a compra através de marketplaces -- ou seja, sites que reúnem produtos de outros lojistas --, é necessário ter cuidado redobrado. Como não há uma ampla verificação nessas plataformas, qualquer um pode fazer anúncios, quer seja um vendedor honesto ou não. Por isso, verifique a confiabilidade da loja, como avaliações e detalhes de “vendido e entregue por”. Além disso, veja os comentários deixados por outros consumidores na página do produto.

9. Conexão entre caixas de som JBL

Os produtos JBL contam com uma tecnologia estilo Bluetooth, que permite conexão entre eles para tocarem o mesmo som simultaneamente. Esse pareamento é feito através do aplicativo da marca, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), que reconhece os dispositivos e os conecta. Por isso, se a sua JBL não for encontrada pelo app, ela provavelmente é uma falsificação.

6 de 8 JBL original: caixas de som da fabricante contam com tecnologia de pareamento que só reconhece produtos oficiais — Foto: Divulgação/JBL JBL original: caixas de som da fabricante contam com tecnologia de pareamento que só reconhece produtos oficiais — Foto: Divulgação/JBL

10. Resistência à água, areia e mais

Alguns modelos de caixa de som da JBL apresentam alta resistência a certos elementos naturais, como água e areia. Para saber se a sua conta com tal proteção, confira as especificações descritas na embalagem, que devem exibir os certificados de proteção IPX7 e IP67. Entre as JBL que são à prova d'água, por exemplo, estão: JBL Flip 6, JBL Wind 2,JBL Xtreme 3, JBL Go Essential, JBL Clip 4 e JBL Boombox 2.

Embora possam prometer o mesmo, as versões falsificadas não possuem tal blindagem. Por isso, podem facilmente estragar se forem expostas à natureza. Então, caso queira saber se a sua JBL é original, experimente fazer este teste também.

7 de 8 Caixa de som JBL Charge 5 tem resistência à água e areia, um fator que pode comprovar a autenticidade do produto — Foto: Divulgação/JBL Caixa de som JBL Charge 5 tem resistência à água e areia, um fator que pode comprovar a autenticidade do produto — Foto: Divulgação/JBL

Perigos na utilização de produtos falsificados

Um perigo iminente do consumo de produtos eletrônicos falsificados é o risco de acidentes, já que grande parte deles não cumpre as medidas de segurança necessárias. Assim, é possível ocorrerem descargas elétricas de média e alta intensidade devido à baixa qualidade do material, superaquecimentos por acabamento ruim, incêndios por mal contato e outros.

Logicamente, produtos piratas não possuem nota fiscal, tampouco garantia. Dessa forma, o consumidor que optar por esse caminho não terá assistência gratuita caso algo desse tipo aconteça. É nesse momento que os benefícios do pós-compra, oferecidos somente para produtos originais JBL, fazem toda a diferença.

A fabricante concede garantia de 90 dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal. Ainda, também são oferecidos pontos físicos de assistência técnica ("https://support.jbl.com/br/pt/customer-service/assistencia.html) e atendimento por telefone 0800 ou chat, disponível no site oficial ("https://support.jbl.com/br/pt/customer-service/).

8 de 8 Alguns cuidados são imprescindíveis para prevenir curto circuitos e incêndios em casa causados por produtos falsificados — Foto: Reprodução/Bemol.com.br Alguns cuidados são imprescindíveis para prevenir curto circuitos e incêndios em casa causados por produtos falsificados — Foto: Reprodução/Bemol.com.br

O que fazer se já tiver comprado uma JBL falsa

Caso tenha comprado uma JBL falsa, entre em contato com o vendedor para tentar devolver o produto e garantir o reembolso. Você também pode abrir uma reclamação sobre o anunciante no canal de venda em que obteve a falsificação e deixar um comentário na página do anúncio, a fim de alertar outras pessoas.

Além disso, lembre de entrar em contato com a Harman Audio, empresa responsável pela fabricação das caixas de som JBL, para falar sobre o ocorrido e ajudar a combater a pirataria. Caso queira fazer uma denúncia, envie um e-mail para monitoramento@harman.com.

Com informações de Blog JBL.

Veja também: Caixa de som bluetooth por até R$ 300: veja modelos disponíveis no Brasil