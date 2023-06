Como saber se a TV é Android? Saiba identificar o sistema do aparelho

Para saber se uma TV é Android , basta se atentar a algumas características do aparelho. Da mesma forma que o webOS e o Tizen , o sistema operacional do Google tem aspectos próprios. Dispositivos com Android TV costumam ser altamente personalizáveis e permitem, por exemplo, que o usuário defina a organização de seus aplicativos de streaming, escolha um papel de parede e receba recomendações do que assistir na própria tela inicial da smart TV . O sistema está presente em diversos aparelhos no mercado e tem como outro destaque a integração com o Google Assistente .

Já o webOS e o Tizen, exclusivos das TVs LG e Samsung, são sistemas que tendem a oferecer menos personalização, mas que também atendem às principais demandas dos consumidores na hora de assistir à TV ou plataformas de streaming. Saber se a TV é Android, Tizen ou webOS é fundamental para quem busca aproveitar ao máximo o seu aparelho. Confira, no guia abaixo, dicas sobre como saber o sistema operacional da sua smart TV e comece a explorar os benefícios do seu dispositivo.

2 de 7 Android TV é um sistema operacional do Google para smart TVs — Foto: Rafael Leite/TechTudo Android TV é um sistema operacional do Google para smart TVs — Foto: Rafael Leite/TechTudo

O que é Android TV?

O sistema operacional em TVs é um software responsável por controlar as funções e recursos do aparelho, bem como fornecer uma interface de usuário para interagir com a televisão. É através desse tipo de sistema que é possível ter acesso a aplicativos como Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Hulu, Spotify e muitos outros, diretamente da TV.

Desenvolvido pelo Google, o Android TV é um sistema operacional de TV que oferece recursos semelhantes aos encontrados em outros equipamentos Android, como smartphones e tablets. Uma das principais vantagens de optar por essa plataforma é justamente a ampla compatibilidade com outros dispositivos, levando em consideração que o sistema operacional do Google é um dos mais usados no mundo.

Existem diversos outros sistemas operacionais presentes em modelos de smart TVs. Por exemplo, o WebOS é a plataforma desenvolvida pela LG para operar a maioria dos seus aparelhos smart. Já o Tizen e o Fire OS são os sistemas operacionais projetados, respectivamente, pela Samsung e Amazon.

3 de 7 O sistema Android TV tem como um dos principais destaques a grande compatibilidade com outros dispositivos — Foto: Divulgação/Sony O sistema Android TV tem como um dos principais destaques a grande compatibilidade com outros dispositivos — Foto: Divulgação/Sony

Quais são os principais recursos do Android TV?

Uma das principais funções do Android TV é que o sistema conta com uma espécie de Chromecast embutido, que permite a transmissão de conteúdo de dispositivos móveis para a TV de forma facilitada e intuitiva. Por meio do recurso, é possível espelhar para a Android TV vídeos, fotos e músicas que estejam sendo exibidos no dispositivo móvel pareado.

Assim como a maioria das smart TVs modernas, as TVs Android também contam com um sistema de controle por voz. Os usuários podem controlar várias funções da TV, pesquisar conteúdo, fazer perguntas, controlar aparelhos inteligentes compatíveis e obter informações, tudo isso apenas utilizando comandos de voz. Assim como em outros dispositivos Android, a funcionalidade pode ser ativada por meio de um comando de voz específico como “Ok Google”.

4 de 7 Google Assistente também está presente nas TVs Android — Foto: Marcela Franco/TechTudo Google Assistente também está presente nas TVs Android — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Além disso, os usuários podem pesquisar conteúdo específico, como filmes, programas de TV ou vídeos do YouTube, diretamente na interface da TV, sem precisar abrir nenhum app. Na tela inicial, as Android TVs também oferecem recomendações personalizadas com base no histórico de visualização e preferências do usuário.

Para os gamers, o sistema operacional também pode ser um diferencial. Como a loja de aplicativos usada em Android TVs é a Google Play Store, os usuários têm acesso a uma grande variedade de games que podem ser baixados e jogados através da própria plataforma. Além disso, essas TVs costumam ter uma boa conectividade com acessórios como teclados e mouses, o que amplia a experiência durante o jogo.

Como saber se a TV é Android?

Existem algumas maneiras de identificar se a sua televisão é uma Android TV. No menu da TV, é possível acessar a opção “Sobre” para confirmar a versão e o nome do sistema usado. A versão mais recente da plataforma é o Android TV 13, anunciado em dezembro de 2022.

5 de 7 Interface do Android TV traz recomendações com base no histórico de uso do aparelho — Foto: Divulgação/Google Interface do Android TV traz recomendações com base no histórico de uso do aparelho — Foto: Divulgação/Google

Também é possível saber se a TV é Android por meio da tela inicial do aparelho. Observe se na seção é possível visualizar o ícone do Google Assistente no canto superior esquerdo, assim como o ícone em formato de engrenagem no canto superior oposto, presente também em celulares Android. Se encontrar ambos, o seu aparelho é operado pelo sistema Android TV.

Além disso, você pode acessar a página dedicada ao suporte do modelo da sua TV. A informação estará disponível ao lado da palavra “Software”, ou algo similar. A série 6000 da Philips, S6500 da TCL e 32S5300 da Semp são alguns exemplos de modelos que utilizam o sistema operacional do Google.

6 de 7 TV de 55 polegadas da Samsung roda o sistema Tizen — Foto: Divulgação/Samsung TV de 55 polegadas da Samsung roda o sistema Tizen — Foto: Divulgação/Samsung

Como saber se a TV é Tizen?

Como já adiantamos, o sistema operacional Tizen é desenvolvido pela Samsung e é encontrado exclusivamente em aparelhos da marca. Para verificar se um aparelho utiliza o software, vá até as configurações e procure uma opção relacionada ao sistema ou informações da TV. Na seção, busque por informações sobre o sistema operacional. Se a sua TV estiver usando o sistema operacional Tizen, ele será mencionado.

Vale ressaltar que, nas versões mais atualizadas do software, a Samsung rebatizou a interface. Agora, a empresa coreana também utiliza o nome One UI para interface dos televisores, a exemplo do que já fazia em seus smartphones.

7 de 7 LG 24TL520S roda o sistema webOS 3.5, que já está ultrapassado — Foto: Divulgação/LG LG 24TL520S roda o sistema webOS 3.5, que já está ultrapassado — Foto: Divulgação/LG

Como saber se a TV é webOS?

O webOS é o sistema operacional exclusivo das Smart TVs da LG. Desde 2014, ano em que a plataforma foi lançada no Brasil, a maioria dos televisores da marca contam com webOS. Para verificar se um aparelho utiliza o sistema, você pode acessar as configurações do dispositivo ou consultar o manual do usuário, que oferece informações detalhadas sobre as especificações técnicas da TV, incluindo o sistema operacional utilizado.

O webOS possui uma interface distinta, com ícones coloridos, menus intuitivos e animações suaves. Se a interface da TV corresponder à aparência e ao estilo do webOS, é provável que ela esteja utilizando esse sistema operacional.

Com informações de DroidRant e Source HT

