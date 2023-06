Como usar o Buscar iPhone? Veja guia completo com recursos e funções

Neste guia completo, o TechTudo mostrar em detalhes como usar o Buscar iPhone, desde a configuração inicial até como visualizar a localização do dispositivo em caso de perda ou roubo. Além disso, o guia ainda oferece de outras dicas e truques para proteger sua privacidade e segurança. Confira nas próximas linhas.

Função de Buscar está em iPhones, iPads, Macs e outros dispositivos

O que é Buscar iPhone?

O Buscar iPhone é uma ferramenta da Apple que permite aos usuários localizar seus dispositivos perdidos ou roubados. Com ela, é possível ter a tranquilidade de que, caso perca seu dispositivo, poderá encontrá-lo facilmente. Além disso, a ferramenta também pode ser usada para localizar amigos ou familiares que compartilharam sua localização com você, o que pode ser útil em emergências.

Ao usar o Buscar iPhone, é possível visualizar a localização do dispositivo em um mapa, permitindo saber exatamente onde ele está. A ferramenta também permite reproduzir um som para encontrar o dispositivo, o que pode ser muito útil se você acha que perdeu o dispositivo em algum lugar em casa ou no escritório. Além disso, você pode bloquear o dispositivo remotamente para garantir que suas informações pessoais permaneçam seguras.

Outra característica útil do Buscar iPhone é o modo Perdido. Ao ativá-lo, é possível exibir uma mensagem personalizada na tela do dispositivo, informando a qualquer pessoa que o encontrar como entrar em contato com você. Dessa forma, aumenta as chances de recuperar seu dispositivo perdido.

Buscar Meu iPhone é um recurso bastante útil para os usuários da Apple

Como o Buscar iPhone funciona?

O Buscar iPhone funciona por meio do uso do GPS e da conexão à Internet do dispositivo. Quando você perde seu dispositivo, pode acessar o Buscar iPhone em outro aparelho conectado à Internet e ver a localização atual do dispositivo perdido em um mapa.

Por ter integração com o iCloud, não é necessário utilizar um aparelho da Apple para encontrar o iPhone perdido. Caso tenha um PC com Windows, por exemplo, basta acessar o iCloud com a Apple ID e utilizar as funções do Buscar iPhone. Atualmente, o Buscar iPhone está disponível em dispositivos da Apple, como iPhone, iPad, Airtag e Mac.

O Buscar iPhone pode ser acesso em PCs Mac ou Windows

Entendendo a interface do Buscar iPhone

A interface do Buscar iPhone é bastante simples e intuitiva. Ao entrar no aplicativo para celular, a ferramenta irá mostrar a localização atual do dispositivo por meio do Mapas da Apple. Na parte inferior, é possível acessar recursos que mostram a localização de pessoas, dispositivos e itens.

Interface do Buscar

Na aba “Pessoas”, é possível para compartilhar a localização com outros usuários de iPhone ou receber a localização das pessoas em tempo real. Em “Dispositivos”, você pode visualizar todos os aparelhos da Apple que suportam o recurso de Buscar iPhone. Já em “Itens” ficam os objetos que acompanham Airtags.

Há ainda a aba “Eu”, que mostra detalhes da localização atual do dispositivo que está sendo utilizado no momento. Nessa área também dá para personalizar notificações tanto do app Buscar quanto das funções de rastreamento.

Menus do Buscar

Como habilitar o Buscar iPhone

Para habilitar o Buscar em dispositivos da Apple, basta acessar os Ajustes. Lá, toque no seu nome, que fica no topo da tela, e em “Buscar” logo em seguida. Na função “Buscar iPhone”, selecione “Ativado”. Pronto, agora seu aparelho está sendo rastreado pelo serviço do iCloud. Em caso de perda ou roubo, você pode localizá-lo com outros dispositivos da Apple ou pelo computador.

Vale mencionar que o Buscar iPhone também funciona para encontrar dispositivos desligados. Porém, é preciso ativar a função Low Power Find My nas configurações do aparelho. Nesta matéria, você você vai aprender a buscar os dispositivos tanto no modo online quanto offline.

Como usar o Buscar iPhone

•Como localizar um iPhone com o Buscar

Para localizar um iPhone usando o Buscar iPhone, você deve acessar o aplicativo Buscar iPhone em outro dispositivo Apple ou no iCloud.com. Em seguida, faça login com a sua conta Apple ID. Na tela principal do aplicativo, selecione o dispositivo que você deseja localizar. Se o dispositivo estiver online e conectado à Internet, sua localização atual será exibida em um mapa.

Você pode reproduzir um som para ajudá-lo a encontrar o dispositivo, bloqueá-lo remotamente ou ativar o modo Perdido para exibir uma mensagem personalizada na tela do dispositivo.

Buscar iPhone permite reproduzir som para encontrar dispositivo perdido

•Como localizar um iPhone desligado

Se quiser localizar um iPhone desligado, é necessário ativar a opção Rede do App buscar. Nos Ajustes do iPhone, entre na seção “Privacidade e Segurança”. Depois toque em “Serviços de Localização”. Acesse a função “Compartilhar Localização” e vá em “Buscar iPhone”. Nessa tela, ative a função “Rede Buscar”.

Como localizar o iPhone de outra pessoa?

Por meio do Compartilhamento Familiar o iCloud, é possível compartilhar a localização atual com familiares pelo Buscar iPhone. Para utilizar essa função, o organizador do plano familiar do iCloud deve ativar o compartilhamento de localização nas configurações do serviço. Isso faz com que a localização do usuário seja compartilhado com todos os membros do núcleo.

Somente depois que o organizador da família ativar o compartilhamento é que os outros membros podem escolher fazer o mesmo. Ao permitir o rastreamento, qualquer membro da família pode encontrar outros usuários do mesmo plano pelos apps Buscar e Mensagens.

O que é o Modo Perdido?

O modo Perdido é uma funcionalidade muito útil do Buscar iPhone. Ao ativá-lo, você pode exibir uma mensagem personalizada na tela do dispositivo perdido, informando como entrar em contato com você caso o dispositivo seja encontrado. Essa mensagem pode servir para aumentar as chances de recuperar seu dispositivo perdido.

Além disso, o modo Perdido também permite bloquear o dispositivo remotamente para garantir que suas informações pessoais permaneçam seguras. Isso é especialmente importante se você estiver preocupado com a possibilidade de alguém acessar suas informações pessoais, como contatos, mensagens ou fotos.

Modo Perdido do Buscar iPhone

•Como ativar o Modo Perdido

Para ativar o modo Perdido, basta acessar o aplicativo Buscar iPhone em outro dispositivo da Apple ou pelo iCloud.com. Em seguida, selecione o dispositivo perdido e clique em "Marcar Como Perdido". Você pode então inserir uma mensagem personalizada para ser exibida na tela do dispositivo e bloqueá-lo remotamente para garantir a segurança de suas informações pessoais.

Como apagar iPhone pelo Buscar

Para apagar o iPhone, acesse o Buscar iPhone em outro dispositivo Apple ou no iCloud.com, faça login com a sua conta Apple ID e selecione o dispositivo que você deseja apagar. Em seguida, clique em "Apagar iPhone" e confirme a operação. Tenha em mente que isso irá apagar todos os dados do dispositivo, incluindo fotos, contatos e mensagens, então certifique-se de ter feito um backup recente antes de realizar essa operação.

Apagando um iPhone pelo buscar

É possível rastrear um Android pelo Buscar?

Não é possível rastrear um dispositivo Android pelo Buscar iPhone. Isso ocorre porque essa ferramenta é exclusiva para dispositivos da Apple. No entanto, o sistema operacional Android possui uma ferramenta semelhante chamada "Encontre Meu Dispositivo". Ela permite que você localize e controle dispositivos Android perdidos ou roubados.

Para usar o "Encontre Meu Dispositivo", é necessário ter uma conta do Google e ter ativado a opção de localização no dispositivo Android. Quando o recurso está ativado, você pode ver a localização do aparelho em um mapa e também pode reproduzir um som para ajudar a encontrá-lo, bloqueá-lo remotamente ou exibir uma mensagem personalizada na tela do dispositivo.

Embora o "Encontre Meu Dispositivo" seja a ferramenta padrão do sistema operacional Android, há também aplicativos de terceiros disponíveis que oferecem recursos semelhantes. Esses apps podem oferecer recursos adicionais, como alertas de movimento ou notificações de bateria baixa, mas é importante verificar a confiabilidade do aplicativo antes de instalá-lo.

