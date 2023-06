Como usar o ChatGPT no celular? Veja guia completo com dicas

É possível usar o ChatGPT pelo celular de algumas maneiras. Com versão disponível para navegadores web e iPhone ( iOS ), a ferramenta de inteligência artificial é capaz de fornecer respostas rápidas e precisas sobre uma variedade de tópicos. Além do aplicativo para iOS, é possível acessar a IA da OpenAI usando atalhos no Android ou ainda por meio do Chrome, Edge, Safari e outros navegadores. Nas linhas a seguir, o TechTudo apresenta um guia completo com dicas de como usar o ChatGPT pelo celular.

O que é o ChatGPT e para que pode ser útil?

O ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial que permite interagir com um chatbot em linguagem natural. Essa IA foi desenvolvida para ajudar as pessoas a encontrar informações de forma rápida e fácil, sem precisar pesquisar na Internet. Por meio da ferramenta, é possível obter respostas a perguntas em diversos tópicos, como tecnologia, história, saúde, ciência, entre outros.

Além disso, o ChatGPT pode ser bastante útil para quem deseja ajuda em tarefas específicas. Por exemplo, se você estiver trabalhando em um projeto e precisar de ajuda para encontrar informações relevantes, o chatbot consegue auxiliar no processo. Graças à capacidade de processar linguagem natural, o ChatGPT é capaz de encontrar as informações solicitadas e fornecer uma explicação clara e concisa.

Quais as diferenças entre a versão mobile e a web do ChatGPT?

A versão mobile do ChatGPT é bastante semelhante à versão para navegadores web no desktop, mas pode apresentar algumas diferenças em termos de design, tamanho e layout. Enquanto a versão web é mais voltada para o uso em desktops e laptops, a mobile é otimizada para as telas menores dos celulares. As funções são as mesmas, podendo realizar comandos por meio de um chat para receber respostas automatizadas.

Existe um aplicativo dedicado compatível com iPhone (iOS) que também oferece recursos adicionais, como notificações push e suporte a comandos de voz. Mesmo com essas diferenças, as funcionalidades principais do ChatGPT são mantidas em ambas as versões, oferecendo uma experiência consistente.

Acessando o ChatGPT no celular pelo navegador

Para acessar o ChatGPT pelo celular na versão mais “pura” — ou seja, com as mesmas funções da versão para desktop —, basta acessar o site do ChatGPT usando qualquer navegador web do seu dispositivo. É possível utilizar o chatbot pelo Chrome, Edge, Safari ou qualquer outro software da categoria. Não é necessário baixar nenhum aplicativo ou programa de terceiros.

Ao abrir o navegador, acesso o link (https://chat.openai.com/) e entre com o perfil registrado no ChatGPT. Em seguida, basta começar a realizar os prompts por meio do chat, assim como na versão para desktops.

O ChatGPT tem aplicativo para celular?

O ChatGPT não possui um aplicativo dedicado para celulares Android, mas existe um aplicativo para iPhone disponível na App Store. Para baixar o aplicativo, basta procurar por "ChatGPT" na App Store e seguir as instruções abaixo para instalar no smartphone ou tablet iOS.

Como baixar ChatGPT no iPhone

Para baixar o ChatGPT no iPhone você deve abrir a App Store no seu iPhone e digitar "ChatGPT" na barra de pesquisa. Quando encontrar o aplicativo, clique no botão "Obter" ao lado do aplicativo. Após finalizar o download, é possível começar a utilizar o chatbot da OpenAI no dispositivo iOS.

O TechTudo já publicou um artigo detalhado que ensina como usar o ChatGPT no iPhone, incluindo as funções exclusivas do app, como os comandos de voz.

Criando um atalho para o ChatGPT no Android

Apesar de não existir uma versão do aplicativo do ChatGPT para Android, é possível criar um atalho para o web app. Para fazer isso, basta abrir o Chrome no seu dispositivo Android, acessar o site do ChatGPT, clicar no ícone no canto superior direito da tela, selecionar "Adicionar à tela inicial" e digitar o nome que deseja para o atalho. Por fim, toque em "Adicionar".

Seguindo esses passos, você cria um atalho na tela de início que, ao ser ativado, abre uma versão web app do ChatGPT que pode ser usada como um aplicativo. A maior vantagem do web app é que ele não precisa ser instalado — ou seja, não consome espaço do armazenamento do celular.

Acessando o ChatGPT pelo Bing no celular

Há ainda a opção de utilizar o ChatGPT diretamente pelo Bing — mecanismo de pesquisa da Microsoft. A inteligência artificial é a mesma desenvolvida pela OpenAI, mas fica disponível de forma simplificada e integrada ao buscador. Para acessar o ChatGPT pelo Bing, siga os passos abaixo.

Primeiro, pesquise pelo aplicativo do Bing na App Store ou Google Play Store e o instale. Em seguida, abra o aplicativo e toque no símbolo que fica na meio da parte inferior da tela. Use o campo de texto para fazer perguntas ao chatbot.

