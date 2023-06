Conheça Godfather of Harlem, série baseada em história real

A terceira temporada da série Godfather of Harlem estreou no dia 24 de maio no catálogo da Star+ , onde as demais seasons já se encontram disponíveis. Lançada em 2019 no canal americano Epix, a produção de drama policial foi criada por Chris Brancato e Paul Eckstein. A trama acompanha a vida do gângster Bumpy Johnson a partir de sua saída da prisão nos anos 60 e sua volta ao bairro do Harlem. Em seu elenco, o projeto traz o vencedor do Oscar Forest Whitaker como o protagonista ao lado de Nigel Thatch.

Até o momento, a produção tem 30 episódios e já ganhou uma série documental baseada em seu enredo, intitulada By Whatever Means Necessary: ​​The Times of Godfather of Harlem, lançada em novembro de 2020. Se você gosta de dramas policiais, confira, a seguir, sinopse, elenco e repercussão entre a crítica de Godfather of Harlem, além de claro a história real.

Enredo de Godfather of Harlem

Ambientada no início dos anos 1960, a história gira em torno de um gângster chamado Bumpy Johnson (Whitaker). Após ficar preso por dez anos, o chefe do crime retorna ao Harlem, bairro de Nova York em que morava e controlava, e o encontra em ruínas, tendo suas ruas dominadas agora pela máfia italiana.

É neste cenário caótico de guerra de gangues que Bumpy deverá enfrentar a família Genovese se quiser recuperar o controle da cidade. Tudo isso enquanto ainda traça uma amizade com o ativista e pregador Malcolm X em um choque entre o submundo do crime e o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos.

Elenco

Estrelado por Forest Whitaker (Busca Implacável 3) no papel do protagonista Ellsworth Johnson e Nigel Thatch (American Dreams) interpretando Malcom X, o elenco de Godfather of Harlem ainda é formado por nomes como Ilfenesh Hadera (Lista Negra) dando vida à Mayme Johnson, Lucy Fry (Academia de Vampiros) vivendo Stella Gigante e Kelvin Harrison Jr. (Cyrano) como Teddy Greene.

Além disso, também estão presentes Antoinette Crowe-Legacy (Identidade), Vincent D'Onofrio (Nascido para Matar), Markuann Smith (King of Paper Chasin'), Paul Sorvino (Romeu + Julieta), Demi Singleton (King Richard: Criando Campeãs) e Elvis Nolasco (Oldboy - Dias de Vingança).

Repercussão

Com uma boa recepção entre o público e uma performance positiva entre a crítica especializada, Godfather of Harlem tem nota 8,1 no site agregador IMDb, com base em 18 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a primeira temporada da produção americana tem um índice de aprovação de 92% da crítica. Segundo o consenso do site em questão, "tão bem vestido quanto escrito com elegância, Godfather of Harlem percorre quarteirões familiares ao seu próprio ritmo e causa uma forte primeira impressão".

Em reviews de veículos internacionais, como o The New York Times, o jornalista Mike Hale tece comentários mistos sobre o projeto, afirmando que "Whitaker mantém uma rédea curta em seu desempenho, deixando sua intensidade histórica romper em apenas alguns flashes". Já Marcelo Stiletano, do La Nación, elogia o drama policial, ressaltando o desenrolar narrativo, visto que "o contexto histórico é fascinante e a série faz jus à sua rica complexidade".

A história real por trás da trama

O enredo de Godfather of Harlem tem como base a vida do infame chefe do crime Bumpy Johnson, um dos gângsters mais temidos e respeitados de Nova York. Conhecido por seu caráter impiedoso e temperamento explosivo com seus inimigos, Bumpy gostava de cuidar de sua vizinhança no Harlem, ajudando sempre que possível na segurança de todos que ali moravam na comunidade afro-americana.

No entanto, desde muito cedo ele já se envolvia com atividades criminosas e, em 1952, suas ações ilegais relacionadas ao tráfico de drogas e à rede de apostas ilegais foram alvo de reportagem na revista Jet, o que fez o caso ganhar grande repercussão. Após a veiculação da notícia, Johnson foi sentenciado a quinze anos de prisão, onde passou grande parte da pena na Penitenciária de Alcatraz, na Baía de São Francisco.

O relacionamento de Bumpy com o pregador Malcolm X começou na infância, quando o ativista ainda era conhecido como "Detroit Red" e trabalhava ao seu lado como colega de pequenos crimes nas ruas do bairro. Assim como é apresentado na trama da série, ao sair da prisão, Johnson se depara com o amigo já convertido ao islamismo e engajado com a causa do movimento negro na luta pelos direitos civis.

Apesar da relação controversa entre os dois, as conversas do chefe do crime com Malcolm X são amplamente definidoras em sua trajetória, já que elas fazem com que Bumpy se engaje também na agitação social vigente na década de 1960 nos Estados Unidos.

