Conheça Sequestro no Ar, nova série do Apple TV+ com Idris Elba no elenco

Sequestro no Ar é a nova série de suspense do Apple TV+ , lançada nesta quarta-feira (28). Chamada em inglês de Hijack, a produção foi escrita por George Kay e dirigida por Jim Field Smith, nomes que já trabalharam juntos na série de antologia policial Criminal. Estrelada por Idris Elba (Luther), o seriado se passa em meio ao sequestro de um voo comercial e mostra as situações que se desenrolam ao longo de suas sete horas de duração.

Com dois episódios já liberados e outros cinco a caminho, lançados sempre às quartas-feiras, o show é o primeiro projeto nascido do acordo entre o serviço de streaming e a produtora de Idris Elba, a Green Door Pictures. Além dela, as produtoras 60Forty Films e Idiotlamp Productions também estão envolvidas na trama. Confira abaixo mais detalhes sobre Sequestro no Ar e assista ao seu trailer.

Em Sequestro no Ar, personagens em solo desconfiam de que algo de errado está acontecendo no voo — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo da série

A trama segue os passos de Sam Nelson, um talentoso negociador corporativo que embarca em um voo saindo de Dubai com destino a Londres. Decidido a enfrentar sete horas de viagem para reencontrar sua ex-esposa, a quem tenta reconquistar, ele é surpreendido por um grupo de homens armados que sequestram o avião e fazem todos os passageiros de reféns.

Embora o medo se espalhe pela tripulação, Sam busca usar sua experiência profissional para conversar com os criminosos, acalmar os ânimos e salvar todos que estão a bordo. Enquanto isso, em solo firme, a família do negociador, alguns profissionais de tráfego aéreo e o governo britânico começam a desconfiar da situação, buscando respostas e um plano de ação para o que está acontecendo.

Elenco de Sequestro no Ar

Além de Idris Elba, a série também conta com a vencedora do Emmy Archie Panjabi (The Good Wife), que interpreta uma agente antiterrorista; a atriz britânica Christine Adams (Batman Begins), que dá vida à ex-mulher do protagonista; e o músico Max Beesley (The Outsider), que atua como o detetive Daniel Farrell.

Completam ainda o elenco da produção a atriz Eve Myles (Torchwood), que faz o papel da controladora de tráfego aéreo que percebe que algo está errado; o ator inglês Neil Maskell (Bull: Hora da Vingança), que encabeça o bando de sequestradores; e a artista Kate Phillips (Peaky Blinders), que interpreta uma das atendentes do voo.

Repercussão entre o público e a crítica

Embora até o momento a série só tenha dois episódios disponíveis, algumas avaliações sobre a trama já foram feitas nos principais sites agregadores. Por enquanto, a nota do público é 7,6 no IMDb e chega a 89% no Rotten Tomatoes. Neste último, segundo a visão da crítica e com um início que parece ter fisgado os espectadores, o thriller conta com aprovação de 91% dos especialistas.

Emily Zemler, do Observer, afirma que a série é "cheia de tensão e emocionante, muitas vezes colocando o espectador na beirada de sua cadeira". Dave Nemetz, do TV Line, afirma que essa tensão é a principal estrela da série: "ela aumenta gradualmente de episódio para episódio, encontrando um drama humano genuíno em um espaço confinado".