Delete: veja sinopse, elenco e trailer da série que é sucesso na Netflix

A série Delete estreou no catálogo da Netflix nesta quarta-feira (29) e já lidera o Top 10 de produções mais vistas do streaming desta semana. Estrelado por Nat Kitcharit e Sarika Sartsilpsupa, a trama do suspense tailandês acompanha um casal de amantes que descobre um telefone misterioso capaz de fazer as pessoas desaparecerem de uma hora para outra. A direção e roteiro são assinados por Oh-Parkpoom Wongpoom (Espíritos – A Morte está ao Seu Lado).

Com apenas oito episódios, cada um com cerca de 45 minutos de duração, a série se destaca pela abordagem de temas profundos, como o lado sombrio da natureza humana e os dilemas éticos que o acompanham. Se você gosta de séries com muito suspense e mistério, confira mais detalhes de Delete, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 2 Delete, suspense tailandês, tem direção de Oh-Parkpoom Wongpoom — Foto: Divulgação/Netflix Delete, suspense tailandês, tem direção de Oh-Parkpoom Wongpoom — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Delete

A história gira em torno de Aim (Kitcharit), um escritor de sucesso, e Lilly (Sartsilpsupa), uma mulher bem-sucedida e dona de uma galeria de arte. Os dois são amantes e nutrem um caso secreto por viverem em relacionamentos infelizes com seus respectivos parceiros. Certo dia, os dois acabam encontrando um celular misterioso capaz de fazer com que as pessoas sumam instantaneamente após tirar uma foto.

Mesmo pensando que eles acharam a solução para começarem uma nova vida a dois, Aim e Lilly perceberão que as relações complicadas e os muitos segredos a esconder serão bem mais difíceis de desaparecer apenas com um toque da tecnologia.

Elenco

Estrelado por Nat Kitcharit (Soco no Estômago) no papel do protagonista Aim e Sarika Sartsilpsupa (A Escola Amaldiçoada) interpretando Lilly, o elenco de Delete ainda reúne nomes como Ice Natara (One for the Road) vivendo Too, Chutimon Chuengcharoensukying (Fome de Sucesso) dando vida à Orn e Jinjett Wattanasin (Bad Genius: The Series) no papel de Tong.

Além disso, fazem parte do time de atuação Charlette Wasita Hermenau (Sassy Matchmaker), Chindarat Kasuya (Lupin the 3rd), Yasaka Chaisorn (A Medium) e Sompob Benjathikul (Segredos nas Paredes).

Repercussão

Apesar de bastante popular entre os assinantes da Netflix, no site agregador IMDb, a produção tailandesa tem inicialmente nota 6,0, com base em apenas 83 considerações. Em reviews internacionais, como a do Heaven of Horror, a jornalista Karina Adelgaard elogia a mistura de gênero da trama, onde "há um enredo que tem drama e ficção científica em sua essência, mas o terror também se torna predominante". Além disso, a crítica compara a série a "um episódio de Black Mirror".

Por outro lado, Archi Sengupta, do Leisure Byte, tece comentários mistos sobre a produção, alegando que apesar de "ter alguns momentos que realmente brilham na análise dos seres humanos e sua moralidade", o projeto "não é o pior programa que existe, mas o longo período de execução cobra um preço depois de um tempo".

Confira o trailer oficial de Delete:

