Dez dicas para fazer a bateria do notebook durar mais

A duração da bateria de notebooks está entre as principais reclamações dos consumidores sobre o segmento. Os laptops foram desenvolvidos para funcionar como uma versão portátil de computadores tradicionais. No entanto, a mobilidade plena do dispositivo só é possível com uma bateria potente, que garanta carga elétrica para a máquina quando o aparelho não está conectado à tomada. Se a vida útil da bateria do notebook já estiver muito avançada, é possível que o dispositivo comece a apresentar uma autonomia menos duradoura, mas algumas configurações podem prolongar o uso do aparelho.

Diminuir o brilho da tela, ativar o modo de economia de bateria e até evitar o uso em ambientes muito quentes são algumas medidas que podem ajudar a aumentar a duração da carga do aparelho. A seguir, o TechTudo apresenta estas e outras sete dicas para fazer a bateria do seu notebook durar mais. Confira, ainda, como funcionam as baterias dos portáteis e alguns motivos pelos quais eles tendem a descarregar rápido.

Notebook descarrega rápido? Veja 10 dicas para fazer a bateria durar mais

Baterias em notebooks vs. funcionamento de desktops

Ao contrário dos computadores tradicionais, que funcionam geralmente apenas por meio da energia obtida diretamente da fonte, isto é, pela conexão direta com a corrente elétrica, notebooks foram desenvolvidos para armazenar energia em suas baterias enquanto plugados para funcionarem também com autonomia, sem a conexão direta com a rede elétrica.

As baterias são formadas por um conjunto de pilhas que transformam soluções eletroquimicamente ativas em energia elétrica. Atualmente, o funcionamento do componente em laptops se baseia em íons de lítio, material mais leve, atóxico e com maior capacidade de carga em relação ao níquel, utilizado nas baterias mais antigas. Assim, os notebooks atuais são fabricados para ter baixo consumo de energia e maior durabilidade de bateria.

As baterias modernas são fabricadas com lítio e são projetadas para durar mais

Por que baterias de notebook podem durar pouco tempo?

Alguns fatores podem explicar a baixa autonomia da bateria de um notebook. Dentre eles, destacam-se: configurações com componentes poderosos, bateria pequena ou envelhecida. Além disso, como qualquer outro componente eletrônico, as baterias também têm uma vida útil que, neste caso, é medida em ciclos de carga. Os modelos disponíveis no mercado alcançam entre 300 e 500 ciclos de carga, o que resulta aproximadamente numa média de três anos de durabilidade do equipamento.

No entanto, os hábitos do usuário influenciam diretamente na durabilidade das baterias. Por isso, confira a seguir algumas maneiras simples de ajudar a bateria do seu notebook a durar mais.

1. Altere seu perfil de energia para economia de energia

A maioria dos notebooks que utilizam Windows 10 ou 11 vêm de fábrica com o perfil de consumo de energia que equilibra o desempenho da máquina e a economia de bateria. Contudo, alguns modelos focados em jogos são padronizados para o modo desempenho, mesmo quando o laptop não está conectado à rede elétrica. Nesta configuração, a bateria é mais exigida e, por conta disso, tem a duração abreviada.

Alterar o consumo de energia para o modo econômico é uma maneira simples de fazer a bateria durar mais

Alterar o perfil de energia de sua máquina é bastante simples. No Windows 10 e 11, basta clicar no ícone de bateria no canto inferior direito da tela do seu notebook e, em seguida, equilibrar o controle deslizante, priorizando a vida da bateria na extremidade esquerda.

2. Diminuir o brilho da tela

Um dos principais fatores que influenciam na vida útil da bateria de notebooks é a configuração de brilho utilizada na tela. Embora telas de alta resolução demandem mais energia para serem alimentadas, é possível optar por diminuir os níveis de brilho para economizar o máximo de energia possível. Veja abaixo como alterar as configurações de brilho do seu notebook.

Em notebooks Windows, é bem simples alterar o brilho da tela. Basta acessar as Configurações, procurar por Sistema e, dentro do menu, acessar a opção Vídeo. Nesta página, é possível diminuir o nível de brilho deslizando a barra rolante "Alterar brilho" para a esquerda.

Diminuir o brilho da tela do notebook é simples e ajuda a diminuir a sobrecarga da bateria

3. Modo avião

Por padrão, os notebooks se conectam à internet de maneira automática. Para fazer isso, o sistema realiza uma varredura e solicita sinais de Wi-Fi. A conexão e a busca por sinal despendem uma quantidade de energia considerável. Se as tarefas a serem executadas no portátil não demandarem uso de internet, convém ativar a opção “Modo avião” para desativar a conexão e prolongar a vida útil da bateria.

Para realizar o procedimento, basta acessar, na janela de Configurações, a página “Rede e Internet”. Depois, clique no menu “Modo Avião” localizado no lado esquerdo da tela e, em seguida, ative a função clicando no botão.

Ative o modo avião para trabalhar offline com maior vida útil de bateria

4. Desconecte todos os dispositivos externos que você não precisa

Caso estejam conectados às portas USB do notebook, dispositivos externos como monitores, celulares, discos rígidos, mouses ou teclados, a demanda de energia do aparelho é maior. Este consumo, como qualquer outro, reduz a vida útil da bateria do laptop. Por isso, uma boa prática de uso é manter conectados apenas os dispositivos que forem necessários para a execução de uma determinada tarefa, desconectando os demais.

Manter apenas os dispositivos necessários conectados ao notebook ajuda a desafogar a bateria

5. Evite o uso em ambientes quentes

Ambientes pouco ventilados com uma temperatura elevada tendem fazer com que o notebook aumente a velocidade dos coolers, isto é, os componentes responsáveis pelo sistema de refrigeração interna. Como já vimos, o trabalho extra de qualquer unidade no laptop causa um aumento no uso da bateria, dessa forma, quanto mais quente o ambiente, mais o cooler trabalha e menos a bateria dura.

Suportes são uma forma de evitar o superaquecimento dos notebooks

Vale ressaltar que as saídas de ar do equipamento devem ser desobstruídas, caso contrário, pode ocorrer o superaquecimento da máquina. Atualmente, existem no mercado uma variedade de suportes para notebooks que auxiliam na circulação de ar e no sistema de refrigeração.

6. Calibragem da bateria

A queda no desempenho de uma bateria pode ser ocasionada por um desgaste causado por reações químicas. E isso, por sua vez, causa desequilíbrio nos níveis de energia das células da unidade. Esse problema é resolvido com a calibragem da bateria. Para realizar o procedimento, basta carregar a bateria até 100% e depois usar toda a carga até que o notebook desligue. O recomendável é que o usuário repita por três vezes o processo.

Para calibrar a bateria, carregue o notebook e o utilize até ele descarregar completamente

Vale ressaltar que, para executar a calibragem de maneira mais rápida, é necessário exigir mais da máquina, ou seja, aumentar o gasto da bateria. Isso pode ser feito aumentando o brilho da tela e executando programas pesados.

7. Suspender atividades quando não estiver em uso

Uma boa solução para economizar energia durante os momentos ociosos do notebook é configurá-lo para suspender as atividades após um curto período de inatividade. A opção geralmente vem de fábrica na maioria dos modelos, no entanto, pode ser alterada por engano em alguns casos.

Para realizar o procedimento, acesse as Configurações do seu notebook e clique em Sistemas. Depois, abra o menu “Energia e Suspenção” e clique no primeiro box da opção Suspender. Então, basta selecionar em quanto tempo de ociosidade o notebook deve suspender as atividades.

Programar a suspensão do notebook para períodos de inatividade é solução simples para economizar energia

8. Evite carregadores sem marca

Na hora de comprar um carregador novo, é sempre recomendável optar por uma peça original do seu notebook ou de uma marca recomendada. Além disso, o usuário deve ter atenção aos dados de voltagem e amperagem de saída. Caso as configurações não sejam compatíveis com as indicadas pelo fabricante do notebook, o uso pode acarretar acidentes, sobrecarga e até superaquecimento da bateria.

Priorize carregadores originais para preservar a integridade da bateria do notebook

9. Encerre programas desnecessários

Programas não utilizados abertos, mesmo que em estado de inatividade, podem consumir a bateria de forma considerável, principalmente quando o notebook estiver desconectado da tomada, por isso, sempre que não estiver usando uma aplicação, feche-a. Ainda nesse sentido, é recomendado fazer uma varredura na barra de tarefas e no gerenciador de tarefas do Windows de tempos em tempos para evitar que programas desnecessários permaneçam em execução.

10 - Cuidados com o terminal

Inspecione os plugs que conectam a sua bateria ao notebook. Eles devem estar em perfeito estado, sem sujeira, caso contrário, isso pode danificar a unidade e afetar seu desempenho. É recomendável que os contatos sejam limpos a cada seis meses. Utilize um cotonete e álcool isopropílico para remover a sujeira.

Com informações de Cnet , PCW e Life Wire

