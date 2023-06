Diablo 4: conheça as 5 classes do jogo e saiba qual é a melhor para você

O jogo mantém o clássico estilo hack'n slash para combates e já está disponível em acesso antecipado para quem comprou o título na pré-venda. Oficialmente, o jogo chega para todos no dia 6 de junho de 2023 para o PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC (via Battle.net).

1 de 6 Existem 5 classes em Diablo 4, conheça os detalhes — Foto: Divulgação/Blizzard Existem 5 classes em Diablo 4, conheça os detalhes — Foto: Divulgação/Blizzard

1. Druida

Druidas são guerreiros da natureza. Em Diablo 4, eles usam habilidades em conjunto com ambientes e podem assumir um lado bestial para os combates. Essa classe pode invocar lobos ou se transformar em um, por exemplo. Ele é um equilíbrio entre ataques corporais e projéteis, o que aumenta as possibilidades de gameplay do personagem. Por causa disso, ele pode exigir mais prática na hora de jogar, pois tem um estilo bem dinâmico.

O Druida lembra muito o personagem Udyr, de League of Legends, que ganha poder ao usar as forças da natureza e de animais. Por sinal, na versão brasileira o Druida é dublada por Ricardo Juarez, que fez a voz do Cruzado em Diablo 3 e Kratos na série God of War.

2 de 6 Druida em Diablo 4 — Foto: Divulgação/Blizzard Druida em Diablo 4 — Foto: Divulgação/Blizzard

2. Bárbaro

O Bárbaro é o especialista em combate corporal. Equipado de armas variadas, como martelos e machados, ele pode assumir sua fúria completa e liberar ataques que devastam áreas inteiras de inimigos. É ideal para aqueles que buscam lutar sem limites e que gostam de bater de perto nos adversários. Ele parece ser ainda um personagem que aguenta muito dano, apesar disso variar de acordo com seus equipamentos. O visual do Bárbaro é claramente inspirado em Kratos, de God of War, com pinturas corporais e machados duplos em sua posição padrão.

3 de 6 Bárbaro em Diablo 4 tem design que lembra Kratos, de God of War — Foto: Divulgação/Blizzard Bárbaro em Diablo 4 tem design que lembra Kratos, de God of War — Foto: Divulgação/Blizzard

3. Maga

A Maga é a classe de mais controle, que usa suas feitiçarias elementais para acabar com os inimigos ou ajudar seus companheiros. Ela pode usar fogo, gelo, trovões e até a terra em seu favor. É também uma personagem indicada para aqueles jogadores que pretendem atacar a uma distância segura. A Maga promete ter ataques devastadores de área e pode ser uma escolha voltada para quem gosta de realizar combos de habilidades especiais.

4 de 6 Maga tem combate à distância como forte; estilo favorece combinações de ataques — Foto: Divulgação/Blizzard Maga tem combate à distância como forte; estilo favorece combinações de ataques — Foto: Divulgação/Blizzard

4. Renegado

O Renegado é outro personagem versátil em Diablo 4. Armado com flechas, facas de lançamento e outros ataques furtivos, essa classe é se assemelha aos famosos ninjas. Ele é um lutador rápido, porém frágil, equilibrando bem com jogadores que usarem Bárbaros ou Magos em seu grupo. Os usuários poderão alternar entre o curto e o longo alcance nas suas lutas, já que personagens dessa classe têm facilidades em ambos os aspectos. Espere por combos poderosos envolvendo seus arcos e também lanças que encontrar pelo caminho.

5 de 6 Renegado é uma classe flexível em Diablo 4 — Foto: Divulgação/Blizzard Renegado é uma classe flexível em Diablo 4 — Foto: Divulgação/Blizzard

5. Necromante

Necromante é uma classe ligada ao elemento da morte. Similar ao Druida, ela usa o ambiente ao redor para atacar, mas não com animais e sim com esqueletos, zumbis e outros mortos-vivos. A Necromante também parece ser uma lutadora equilibrada, já que ainda pode atacar com suas armas características, como lanças ou foices, enquanto suas hordas invocadas lidam com os inimigos que avançam contra o jogador. A personagem parece ser uma boa opção para quem está começando em Diablo 4, por conta de seus aliados.

6 de 6 Necromante em Diablo 4 — Foto: Divulgação/Blizzard Necromante em Diablo 4 — Foto: Divulgação/Blizzard