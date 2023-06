Diablo 4: veja gameplay, requisitos e preço do novo lançamento da série

O jogo chega nesta terça-feira (6), mas contou com um acesso antecipado desde o dia 2 de junho para quem comprou versões deluxe ou ultimate. Diablo 4 está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC, com preços que variam entre R$ 349,90 e R$ 499. Veja, a seguir, mais detalhes sobre gameplay, história e requisitos mínimos.

Diablo IV é novo jogo da franquia; veja detalhes de história e gameplay

História

A história de Diablo 4 envolve a o anjo renegado Inárius e a Rainha dos Súcubos Lilith, que também é a antagonista da trama. Os dois seres criaram o Santuário, com o objetivo de se refugiar do conflito entre o Paraíso Celestial e o Inferno Ardente. Além disso, fizeram surgir os nefalem, seres poderosos que são fruto da relação entre um anjo e um demônio.

Porém, eventualmente Lilith iniciou uma ação violenta para proteger os nefalem, o que desagradou Inárius. Sem escolhas, o anjo a baniu para o abismo e tornou-se inimigo dela. Contudo, Lilith retorna e dá início a uma era de sofrimento.

Lilith aparece como a vilã principal em Diablo IV

Gameplay

Seu primeiro objetivo em Diablo 4 é criar o personagem. De acordo com a Blizzard Entertainment, são mais de 8 trilhões de combinações possíveis para personalizar seu avatar. Além disso, há cinco diferente classes disponíveis: Bárbaro, Druida, Necromante, Renegado e Mago. Seus estilos de jogo são bem diferentes, indo desde um guerreiro focado na força bruta até feiticeiros com magias de manipulação de elementos, mortos-vivos ou da natureza.

Diablo 4 permite explorar o Santuário, além de encontrar outros guerreiros na batalha contra o Inferno Ardente. As áreas de mundo aberto oferecem as lutas contra chefes e duelos para grupos de até 12 jogadores com direito a itens únicos após a batalha. Outro detalhe interessante é o PvP (Player vs Player), que possibilita a você encarar outros usuários pelo mapa. Vale ressaltar que as famosas dungeons continuam em Diablo 4, totalizando mais de 120 masmorras para serem exploradas. O game conta com uma visão superior, que consagrou a franquia, e elementos de hack 'n slash.

Chefes do Mundo são batalhas para grupos de até 12 jogadores e contam com ótimas recompensas

O novo game se destaca também por um sistema de habilidades intuitivo. Você pode colocar até seis poderes para serem utilizados durante o combate. No caso do PC, são usadas as teclas Q, W, E e R, além dos botões esquerdo e direito do mouse. Por isso, é preciso escolher qual será o estilo de sua classe, visto que as habilidades possuem atualizações conquistadas por pontos ao subir de nível. Caso as habilidades escolhidas não sejam do seu agrado, é possível redefinir tudo pagando uma certa quantidade de ouro.

Requisitos (PC)

Diablo IV – Requisitos Requisitos Mínimos Requisitos Recomendados Gráficos "Alto" Gráficos "Ultra 4k" Sistema operacional Windows 10 64-bit versão 1909 ou mais recente Windows 10 64-bit versão 1909 ou mais recente Windows 10 64-bit versão 1909 ou mais recente Windows 10 64-bit versão 1909 ou mais recente Processador IntelCore i5 2500K ou AMD FX 8350 Intel Core i5 4670K oU AMD R3 1300X Intel Core i7 8700K ou AMD Ryzen 2700X Intel Core i7 8700K ou AMD Ryzen 7 2700X Memória RAM 8 GB de RAM 16 GB de RAM 16 GB de RAM 32 GB de RAM Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon R9 280 NVIDIA GeForce GTX 970 oU AMD Radeon RX 470 NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5700 XT NVIDIA GeForce® RTX 3080; NVIDIA GeForce da série RTX 40 ou que suporta DLSS3 ou AMD Radeon RX 6800 XT