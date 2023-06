Dungeons & Dragons - Honra Entre Rebeldes: veja onde assistir e elenco

O filme Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes chega às principais plataformas digitais nesta quarta-feira (7). A produção está disponível para aluguel no Amazon Prime Video e Microsoft Store, que também oferece o modo de compra. Baseado no famoso jogo homônimo de RPG, a trama segue um grupo de aventureiros improváveis que partem em uma missão para recuperar uma relíquia perdida. A produção americana tem direção de Jonathan Goldstein e John Francis Daley e é estrelado por Chris Pine e Michelle Rodriguez.

O longa-metragem de fantasia e aventura tem roteiro co-escrito pelos diretores e Michael Gilio, enquanto a distribuição da obra ficou por conta da Paramount Pictures. Se você é fã do game e adora filmes com muita ação, confira, a seguir, mais detalhes de Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes.

2 de 2 Longa de fantasia e aventura é estrelado por Chris Pine e Michelle Rodriguez — Foto: Divulgação/Paramount Pictures Longa de fantasia e aventura é estrelado por Chris Pine e Michelle Rodriguez — Foto: Divulgação/Paramount Pictures

Enredo de Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes

Ambientado em um mundo fantástico repleto de dragões, elfos, anões e diversas outras criaturas, a história gira em torno de Edgin, o Bardo (Pine), um ladrão charmoso que se junta a uma turma de aventureiros para recuperar uma relíquia perdida e mágica, que é capaz de ressuscitar sua esposa.

Mas é durante a jornada em busca do artefato perdido que este grupo improvável enfrentará os mais diversos perigos, incluindo a ira do exército de Forge (Hugh Grant), a feiticeira Sofina (Daisy Head) e o mago Simon (Justice Smith).

Elenco

Estrelado por Chris Pine (Não se Preocupe, Querida) no papel do protagonista Elgin e Michelle Rodriguez (Velozes e Furiosos) interpretando Holga, o elenco de Dungeons & Dragons ainda reúne nomes como Regé-Jean Page (Bridgerton) vivendo Xenk, Sophia Lillis (It - A Coisa) dando vida à Doric e Justice Smith (Por Lugares Incríveis).

Além disso, juntam-se ao time de atuação Daisy Head (Sombra e Ossos), Hugh Grant (House), Bradley Cooper (Nasce Uma Estrela), Laura Przybilla (Yes), Natali Servat (The Darkness) e Jason Wong (Magnatas do Crime).

Repercussão

Aguardado pelos fãs do RPG, o filme Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes conquistou o público e a crítica especializada. No site agregador IMDb, o longa tem nota 7,3, com base em 122 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Goldstein e Daley conquistou o selo "Fresco" da crítica, com um índice de aprovação de 90%.

Em reviews internacionais, como a do The Guardian, a jornalista Wendy Ide elogia a produção, afirmando que é um "filme familiar desenfreadamente divertido que não foi dolorosamente espremido de uma franquia de quadrinhos como os últimos restos de pasta de dente em um tubo".

Glen Weldon, do NPR, também não poupa elogios ao filme, que "abraça e exulta seus elementos de gênero alegremente", bem como seu desenrolar narrativo, visto que "é interessante notar que é tudo voltado para tornar o filme acessível ao mainstream [...]".