Ecossistema Apple: saiba se vale a pena integrar produtos da marca

iPhone, Apple Watch, Macbook e muitos outros aparelhos da Apple podem ser conectados entre si em poucos segundos, trazendo facilidades no compartilhamento de conteúdo entre as máquinas e no armazenamento de arquivos, por exemplo. No entanto, como os dispositivos da empresa têm um alto custo, muitos consumidores têm dúvidas se vale a pena integrar os produtos da marca. Confira o guia a seguir para entender o que é o ecossistema da Apple e decida se este é um bom investimento para você.

O que são ecossistemas tecnológicos?

Ecossistemas tecnológicos são integrações criadas pelas empresas a fim de conectar diferentes aparelhos de uma mesma marca. A inovação visa a fidelizar os consumidores e facilitar sua rotina, para que não seja necessário configurar vários eletrônicos e conectá-los um a um. A integração pode ser feita por meio de aplicativos, contas compartilhadas ou por funções disponíveis nas configurações dos dispositivos.

Apps que conectam máquinas de lavar, televisores, assistentes de voz e outros aparelhos são ótimos exemplos de como funciona um ecossistema tecnológico. É por meio desta conexão, mas entre dispositivos de uma mesma empresa, que surge a integração dos produtos.

O que é e como funciona o ecossistema da Apple?

O ecossistema Apple é um dos mais famosos no mercado. Isto porque a empresa investe pesado na integração facilitada, para que o consumidor consiga interagir com diferentes aparelhos da marca sem configurá-los a cada uso. Na maioria das vezes, o usuário precisa apenas logar na conta do Apple ID, que funciona em qualquer eletrônico da empresa.

O iCloud é um grande exemplo do ecossistema Apple. O sistema de armazenamento de fotos funciona tanto nos iPhones como em MacBooks, Macs e outros aparelhos da empresa norte-americana. Para integrá-los, é necessário apenas fazer o backup dos arquivos e conectar na conta do Apple ID em qualquer um desses dispositivos.

Por que comprar todos os dispositivos da mesma marca?

O conceito de ecossistema vem se tornando uma tendência cada vez maior no mercado de eletrônicos e informática. Para convencer os clientes a investirem cada vez mais em seus produtos, diversas marcas têm procurado maneiras cada vez mais inovadoras de facilitar o dia a dia do consumidor a partir da integração tecnológica.

Com estas iniciativas, soluções como aplicativos para controlar aparelhos inteligentes e recursos exclusivos para aparelhos de uma mesma marca, como o AirDrop, da Apple, estão cada vez mais comuns no mercado e no dia a dia dos consumidores.

Ecossistema Apple vs Samsung

Atualmente, a Apple é a empresa que mais se destaca no mercado com seu ecossistema tecnológico. No entanto, a Samsung têm corrido atrás do posto e apostado firme em recursos que integrem os seus aparelhos. Diferentes aparelhos como celulares, os notebooks Galaxy Book e fones de ouvido Galaxy Buds contam com funcionalidades como o Quick Share, semelhante ao AirDrop, e a Seamless Connection, que permite a troca de pareamento entre diferentes dispositivos de maneira automática e simples.

Para quem gosta do sistema Android, investir no ecossistema Samsung pode ser uma alternativa interessante e mais econômica ao ecossistema Apple. Inclusive, algumas funcionalidades do ecossistema da marca sul-coreana também são compatíveis com outros aparelhos, como notebooks e PCs Windows, o que permite explorar as facilidades da integração com ainda mais dispositivos. Entretanto, diferentemente da Apple, a Samsung limita alguns recursos de seu ecossistema à linha.

Vantagens do ecossistema Apple

O login único da Apple permite que todas as imagens e vídeos de um usuário sejam armazenados no mesmo sistema, o iCloud, mesmo que tenham sido produzidos em dispositivos diferentes, o que facilita o intercâmbio de arquivos entre aparelhos. Já o compartilhamento entre dispositivos de diferentes donos também é facilitado, por meio do AirDrop. Com o recurso, que é como um Bluetooth melhorado, usuários podem compartilhar qualquer tipo de arquivo entre si com poucos toques.

Outra função que facilita a transferência de arquivos é o iCloud Drive, que reúne todos os documentos gerados e armazenados nos dispositivos logados em uma determinada conta. À primeira vista, o recurso pode parecer similar ao Google Drive, porém o diferencial do iCloud Drive é que ele armazena também os arquivos salvos no desktop. Assim, qualquer documento salvo em um MacBook ou Mac estará automaticamente disponível no iPhone sem que o usuário precise realizar nenhum procedimento.

Além disso, é possível fazer uma troca automática entre dispositivos pareados com os AirPods. Se você estiver ouvindo música em um iPad e seu iPhone receber uma chamada, o fone de ouvido se conectará automaticamente ao celular para que você a atenda e, após a ligação, retomará a conexão com o tablet. Outras facilidades incluem o iMessage e o FaceTime, aplicativos para mensagens de texto e videochamada, que podem ser acessados de praticamente qualquer aparelho da Apple.

