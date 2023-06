F1 23: veja gameplay, requisitos e mais detalhes do jogo de corrida

F1 23 é a nova versão da popular série de corridas automobilísticas, com produção do estúdio Codemasters e publicação da EA Sports. Além de melhorias na gameplay, os jogadores contarão com o retorno do modo de história do game, com personagens já conhecidos e também figuras do mundo real. O jogo teve sua interface etrabalhada para ser mais simples, estando disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC. A seguir, veja mais detalhes e saiba o que esperar do simulador de corrida.