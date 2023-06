Glamorous: veja sinopse, elenco e trailer da série da Netflix

A série Glamorous é a produção da Netflix dedicada ao Mês do Orgulho LGBTQIA+. Estrelada pela atriz e cantora Miss Benny (Love, Victor) ao lado da veterana Kim Cattrall, a Samantha de Sex and The City , o show chegou à plataforma na última quinta-feira (22) com 10 episódios. No enredo, um jovem queer (pessoa que não se adequa aos padrões de gênero ou que transita entre eles) investe no sonho de ser um maquiador de sucesso ao trabalhar numa empresa de moda.

Glamorous é uma criação do roteirista Jordon Nardino (Star Trek: Discovery). Até o momento, a recepção do show nos agregadores de resenhas ainda é mista, tanto entre o público como na imprensa. A seguir, você confere mais informações sobre elenco, enredo e repercussão do seriado.

2 de 4 Kim Catrall, de Sex and The City, é a protagonista da série ao lado de Miss Benny — Foto: Divulgação/Netflix Kim Catrall, de Sex and The City, é a protagonista da série ao lado de Miss Benny — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Glamorous

Marco Mejia (Benny) é um rapaz queer que nutre o sonho de ser um maquiador de sucesso, compartilhando nas redes sociais tutoriais de maquiagem. Ele resiste a entrar num emprego formal arranjado pela mãe, Julia (Diana Maria Riva). Mas quando conhece a ex-modelo e magnata dos cosméticos Madolyn Addison (Cattrall), o maquiador finalmente encontra uma chance de realizar seus sonhos.

No entanto, a estrada para o sucesso será difícil, pois Marco tem dificuldades para se destacar na empresa. Outro percalço em seu caminho é a jornada para se firmar como um homem queer bem resolvido com sua identidade e paixões.

3 de 4 Glamorous é o nome da empresa onde Marco trabalha. O jovem quer que seu talento na maquiagem seja reconhecido — Foto: Divulgação/Netflix Glamorous é o nome da empresa onde Marco trabalha. O jovem quer que seu talento na maquiagem seja reconhecido — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco

Estrelado por Miss Benny (Love, Victor) como Marco e Kim Cattrall (Sex and The City) no papel de Madolyn Addison, o elenco também é composto por Diana Maria Riva (Disque Amiga Para Matar), Jade Payton (The Rookie) como Venetia, Zane Phillips (Fire Island: Orgulho e Sedução) no papel de Chad e Ayesha Harris (Daisy Jones and The Six) interpretando Britt.

Também fazem parte Graham Parkhurst (The Umbrella Academy), Michael Hsu Rosen (Pretty Smart), Kaleb Horn (Riot Girls), Lisa Gilroy (Stay the Night), Damian Terriquez (All Rise) e mais.

Repercussão entre público e crítica

Desde sua estreia, Glamorous obteve uma avaliação mediana nos agregadores de resenhas. No Rotten Tomatoes, a aprovação do show entre a crítica é de apenas 50%. Já no Metacritic, o metascore é de 55. No quesito público, a votação de 1,7 mil usuários no IMDb garante nota 5,5 ao show, enquanto 54% aprovam no Rotten Tomatoes.

Na revista TIME, a jornalista Judy Berman considerou Glamorous como "a nova série maratonável do verão". Outra opinião favorável veio de Alison Herman, do portal Variety, que definiu o seriado como "seguro o suficiente na sua fantasia cor-de-rosa a ponto de nos levar nesse passeio. Boa parte dessa confiança vem de (Kim) Catrall".

4 de 4 Entre o público e crítica, Glamorous conquistou notas medianas — Foto: Divulgação/Netflix Entre o público e crítica, Glamorous conquistou notas medianas — Foto: Divulgação/Netflix

Em contraponto, Angie Han, do Hollywood Reporter, deu uma nota mediana à Glamorous. Sua justificativa está no fato de que "se tratando de um show que pretende falar tudo sobre a importância de ser você mesmo, a frustrante ironia de Glamorous é que a série não parece ter ideia do que realmente quer ser".