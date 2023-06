iOS 17 Beta: como funciona? Quem pode baixar? Saiba tudo sobre a versão

Como o anúncio do novo sistema operacional é sempre cercado de muita expectativa e curiosidade, o TechTudo preparou uma lista para responder às principais dúvidas de usuários sobre o lançamento. A seguir, você pode conferir como funciona o beta do iOS 17, quem pode baixar o update e o que você deve fazer para conseguir fazer o download do novo sistema.

O que é o beta do iOS 17? Para que serve? Como funciona?

O beta do iOS 17 é a versão de testes do novo sistema operacional da Apple que ainda está restrita aos desenvolvedores. Antes de ser disponibilizado globalmente, o novo update passa por alguns ajustes de interface, além de verificações para atestar sua fluidez como um todo.

Nesse sentido, o beta é liberado primeiramente para desenvolvedores para que algumas adaptações sejam feitas. Isso inclui ajustar os aplicativos para as novas APIs e tecnologias que serão viabilizadas com o próximo sistema operacional. Na sequência, a Apple libera a versão de testes para o público, que pode contribuir com o aperfeiçoamento do sistema enviando feedbacks para a companhia.

Quais são as novidades do iOS 17?

O iOS 17 não traz tantas novidades quanto seu antecessor, mas ainda assim conta com recursos interessantes. O novo sistema vai permitir mais personalização na exibição dos contatos durante as chamadas, por exemplo, e os usuários poderão criar um pôster customizado com uma foto ou Memoji do contato em questão para identificar ligações mais facilmente.

Além disso, o update também vai contar com transcrição em tempo real de mensagens deixadas pelo correio de voz – assim, o usuário poderá ler o conteúdo do áudio antes de decidir de vale a pena atender à ligação. Também será possível gravar mensagens em formato de vídeo no FaceTime, e o iMessage vai ficar de cara nova e permitir a criação de stickers de maneira nativa, além de ganhar uma nova integração com o Mapas.

Outra novidade é a possibilidade de compartilhar o número de contatos usando o AirDrop. A atualização também vai trazer o novo aplicativo Journal ao universo do iPhone.

O beta do iOS 17 já está disponível?

A versão de testes do novo sistema operacional está disponível apenas para desenvolvedores no momento, mas a previsão é que o beta do iOS 17 para o público seja liberado no próximo mês. Já a versão final do iOS 17, levando em consideração o cronograma de lançamentos da Apple dos anos anteriores, só deve ser anunciada em meados de setembro, próximo ao evento de apresentação do iPhone 15.

Quem pode baixar o beta do iOS 17?

Por enquanto, apenas desenvolvedores com conta verificada podem baixar o novo update. Para isso, é necessário ser assinante do Programa de Desenvolvedores da Apple, que custa cerca de US$ 99/ano (algo em torno de R$ 500, considerando o câmbio atual). Neste ano, a Apple modificou um pouco as regras para o download do primeiro beta do iOS 17, e não é mais necessário criar um perfil de desenvolvedor, conforme antigamente.

O beta público do novo sistema, em contrapartida, é gratuito e deve ser liberado no mês que vem. Portanto, se você quiser ser um testador e experimentar as novidades antes do lançamento oficial, pode se inscrever no programa pelo site "https://beta.apple.com/sp/betaprogram" (sem aspas).

Apesar disso, vale dizer que mesmo a versão beta para o público pode apresentar algumas falhas capazes de impactar negativamente a performance do iPhone (iOS). Nesse sentido, é indicado considerar os prós e contras com certo cuidado antes de realizar o download do sistema.

Como criar perfil de desenvolvedor para acessar o beta do iOS 17?

Qualquer usuário pode criar um perfil de desenvolvedor nas plataformas da Maçã. Mas, para isso, é necessário se registrar pelo app Apple Developer mediante a assinatura de US$ 99.

Para iniciar o registro como desenvolvedor, instale o app no iPhone, iPad ou Mac, abra a plataforma e clique sobre a aba “Account”. Em seguida, insira os dados do seu ID Apple no local indicado e leia os termos de uso do aplicativo. Ao concordar, clique em “Agree” para continuar.

Na sequência, toque sobre “Enroll Now” e clique em “Continue” para prosseguir. Complete os espaços vazios com suas informações pessoais nas próximas telas e confirme a compra da assinatura para validar a sua conta de desenvolvedor.

Como baixar o beta do iOS 17?

Com o perfil de desenvolvedor criado, a inscrição concluída e a conta registrada no site (developer.apple.com/programs/enroll/), basta iniciar sessão com o mesmo ID Apple no iPhone e ir até os ajustes do dispositivo para baixar o primeiro beta do iOS 17. Lá, clique em "Geral", "Atualização de software", selecione o beta do iOS 17 para desenvolvedores e clique em "Instalar Agora".

