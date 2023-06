Ixion: veja gameplay e requisitos do jogo de construção de cidades

👉 Quais são os melhores jogos de simulador? Comente no Fórum do TechTudo

Após a humanidade esgotar os recursos naturais da Terra, levando-a à beira do colapso ecossistêmico, uma companhia chamada DOLOS desenvolve um protótipo de estação espacial protótipo, a Tiqqun, que acaba lançada à deriva por conta de um acidente. Assim, como administrador do local, você tem a tarefa de equilibrar a preservação e a exploração ao gerenciar infraestrutura, recursos e tripulação.

Assim como em outros jogos do gênero, como Frostpunk e They Are Billions, suas ações terão consequências significativas, e a confiança da equipe será fundamental para evitar o fracasso. Durante a campanha, por exemplo, você vai se deparar com outros grupos de sobreviventes e enfrentar novas ameaças que eles trazem. Logo, é essencial equilibrar as necessidades dos habitantes, garantindo seu apoio e confiança na missão.