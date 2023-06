Laços Maternos: conheça sinopse, elenco e trailer da série da Netflix

A série Laços Maternos (Madre de Alquiler, no título original) estreou no catálogo da Netflix na última quarta-feira (14) e já lidera o Top 10 do streaming. Criada por Aída Guajardo e estrelada por Shaní Lozano e Luis Ernesto Franco, a produção mexicana comoveu o público com seu enredo repleto de drama ao seguir a história de uma mulher que se torna barriga de aluguel para salvar a vida do próprio pai.

Com 24 episódios, a obra segue o formato de novela mexicana e aborda um tema polêmico ao inserir a questão dos direitos das mulheres grávidas no México, bem como as relações sociais de poder na sociedade do país latino-americano. Vale lembrar que, apesar de ainda não ter sido confirmada pela plataforma, uma segunda temporada é esperada para a série. A seguir, confira mais detalhes de Laços Maternos.

Enredo de Laços Maternos

A trama segue Yeni (Lozano), uma mulher de origem humilde que é coagida a se tornar barriga de aluguel de uma poderosa e influente família mexicana para salvar o pai da prisão. No entanto, ao acordar após o parto, a protagonista recebe um bebê com deficiência física. É a partir desse acontecimento que a jovem busca encarar a realidade em busca da verdade.

Anos depois, Yeni descobre que teve gêmeos e que a família que esteve envolvida no trato, na verdade, esconde um grande segredo e está disposta a fazer de tudo para proteger a reputação de seu clã.

Elenco

Estrelado pela novata Shaní Lozano no papel da protagonista Yeni e Luis Ernesto Franco (Falsa Identidade) interpretando Carlos, o elenco de Laços Maternos ainda é formado por nomes como Marcela Guirado (Conheça o Tomás) vivendo Júlia, Letícia Calderon (Noches de Ronda) dando vida à Nora e Vanesa Restrepo (O Habitante) como Luci.

Além disso, também fazem parte do time de atuação Camila Selser (Paraíso), Alexandre de la Madri (4 Luas), Emanuel Orenday (Sem Seu Olhar), Minnie West (Eu Gosto, Só que Não), Omar Germenos (The Club), Fernanda Borches (Mergulho), Alejandro Olivia (A Lenda do Diamante) e o novato Giovanni Conconi.

Repercussão entre crítica e público

Popular entre os assinantes da Netflix, Laços Maternos ainda não tem uma presença muito ativa nos sites agregadores. No IMDb, por exemplo, a produção original do streaming tem nota 6,5, com base em apenas 81 considerações. Já no Rotten Tomatoes, a série mexicana não conta com avaliações ainda.

Nas reviews internacionais, como a do Decider, o jornalista Joel Keller tece elogios ao projeto, afirmando que ele "tem alguns personagens de novelas, mas sua história central é tão cheia de possibilidades que somos obrigados a dar uma chance e ver como as coisas se desenvolvem". Por outro lado, Dyvia Malladi, do DMT, não poupa críticas quanto ao desempenho da série, que exagera no "alongamento desnecessário das subtramas".