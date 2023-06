Mac Pro com M2 Ultra: o que muda no novo computador da Apple

Um novo Mac Pro foi anunciado no painel de abertura da WWDC 2023, conferência anual da Apple realizada em Cupertino, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (5). O computador foi apresentado junto com o novo chip M2 Ultra, desenvolvido pela Apple. Segundo a empresa da maçã, o novo chip é ainda mais poderoso e consegue entregar uma performance até três vezes melhor do que o modelo anterior, o M1 Ultra. Com o M2 Ultra, o novo Mac Pro encerra a transição dos processadores Intel para os chips Apple Silicon nos produtos da marca e chega ao mercado como o PC mais avançado da Apple.

Mac Pro é voltado para profissionais que necessitam de alta performance, como editores de áudio e vídeo e designers de animação — Foto: Divulgação/Apple

As novidades do Mac Pro 2023

Mac Pro 2023 traz melhorias no Bluetooth e Wi-Fi — Foto: Divulgação/Apple

Após quatro anos sem atualizações, a nova versão do Mac Pro enfim deu as caras na conferência WWDC 2023. A principal novidade está no processador: saem de cena os chips Intel Xeon (que eram utilizados desde a primeira geração do computador, em 2006) e entram os chips da Apple Silicon, desenvolvidos pela própria empresa. No caso do Mac Pro 2023, o chip que alimentará o computador será o recém-anunciado Apple M2 Ultra.

Com isso, a Apple completa a mudança dos processadores Intel para os componentes de fabricação própria em todos os seus produtos. A transição havia começado em 2020, com o lançamento do chip Apple M1 para sua linha de MacBooks e Mac Mini . Desde então, o chip evoluiu até a versão M2 e foi ganhando melhorias com o M2 Pro e M2 Max — e agora o M2 Ultra.

Fora o processador, o novo Mac Pro não traz grandes mudanças. Na parte externa, a Apple manteve intacto o design de treliça em aço inoxidável, que chamou atenção em 2019 e ganhou comparações a um ralador de queijo. Já na parte interna, o poderoso computador agora possui conexão Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 6E. Outra diferença é que a placa aceleradora Apple Afterburner, que aumenta a capacidade de renderizar vídeos, agora vem embutida de fábrica no Mac Pro. Hoje, a Afterburner é vendida a R$ 20 mil no Brasil.

Novo chip M2 Ultra

M2 Ultra é o chip mais poderoso já produzido pela Apple — Foto: Divulgação/Apple

Junto com o lançamento do novo Mac Pro, a Apple também revelou o chip Apple M2 Ultra. O novo processador é construído pela fusão de dois chips M2 Max usando a tecnologia UltraFusion, a mesma aplicada ao chip M1 Ultra – até então o mais poderoso da empresa.

A CPU do M2 Ultra conta com até 24 núcleos de processamento, sendo 16 deles de alta performance e oito de alta eficiência. Já a GPU possui de 60 a 76 núcleos, o que representa até 12 núcleos a mais que o M1 Ultra. Além disso, o chip ainda conta com 32 núcleos Neural Engine, dedicado ao processamento de inteligência artificial e que consegue fazer até 31,6 trilhões de operações por segundo. No total, são 134 bilhões de transistores trabalhando ao mesmo tempo — 20 bilhões a mais do que o M1 Ultra.

Vale ressaltar que, diferente dos processadores comuns, a Apple adotou a plataforma SoC (sigla em inglês para "sistema em um chip") com arquitetura ARM para os chips M1 e M2. Esse tipo de tecnologia integra CPU, GPU e memória RAM em uma única plataforma, o que permite uma troca de dados mais eficiente e um menor consumo de energia.

Falando em memória, o chip M2 Ultra possui um limite máximo de 192 GB, com uma largura de banda de 800 GB/s. No modelo base do Mac Pro 2023, o valor mínimo é de 64 GB de memória integrada (já no modelo de 2019, o mínimo era de 32 GB).

Sendo o chip mais poderoso já criado pela Apple Silicon, a performance do M2 Ultra é superior em todos os quesitos. Na comparação com o Mac Pro 2019, que utilizava chip Intel, a performance geral é até três vezes melhor. Em comparação com o M1 Ultra, o novo chip é até 40% mais rápido.

Expansão via PCIe geração 4

Mac Pro 2023 vem com slots de expansão PCIe geração 4 — Foto: Divulgação/Apple

A plataforma SoC tem como desvantagem a impossibilidade de fazer upgrades em alguns componentes da máquina. Mesmo assim, o Mac Pro 2023 permite acrescentar novos hardwares graças aos seis slots de expansão PCIe 4.0, que atingem o dobro da velocidade da geração anterior. Com isso, é possível instalar desde interfaces de áudio e vídeo até SSDs. Por outro lado, nada foi dito sobre a possibilidade de acrescentar placas de vídeo dedicadas, como acontecia até o modelo de 2019.

De qualquer forma, isso faz do Mac Pro o único computador com chip Apple que conta com slots de expansão PCIe. Também anunciado na WWDC 2023, a nova geração do compacto Mac Studio será igualmente equipado com chip M2 Ultra, porém não contará com slots para upgrade.

Mac Pro 2023: preço e lançamento no Brasil

Mac Pro ainda não tem data de lançamento confirmada no Brasil — Foto: Reprodução/Apple

Outro fato que chama atenção no novo Mac Pro é o seu preço. Assim como no modelo anterior, ele virá em duas versões: torre e rack (para ser instalado na horizontal em servidores). No Brasil, o preço oficial da versão torre é de a partir de R$ 74.999, enquanto a versão rack sai por a partir de R$ 79.999. Se incluir os itens opcionais, como SSD de 8 TB, memória extra e softwares pré instalados, o preço pode chegar a até R$ 132 mil.

Até o momento não há informações sobre previsão de lançamento no Brasil. Nos mercados internacionais, a data para chegar às lojas está prevista para 13 de junho.

Com informações de Apple e MacWorld

