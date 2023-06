MacBook vale a pena? Conheça detalhes dos notebooks da Apple

MacBooks estão entre os produtos mais desejados por entusiastas de tecnologia e por usuários que procuram laptops do segmento premium. Considerada por muitos uma das melhores marcas de notebook , a Apple se destaca por oferecer design premium e reforçado, voltado para a portabilidade, hardware de ponta e um sistema operacional próprio, o macOS . Por outro lado, os dispositivos da maçã costumam ser mais limitados quanto a upgrades e softwares não proprietários, o que pode limitar a experiência de alguns consumidores.

Apesar de oferecerem a melhor experiência para quem utiliza outros aparelhos da Apple, os MacBooks têm um custo muito mais alto em relação aos seus concorrentes, o que pode causar dúvidas na hora da compra. Confira, a seguir, tudo sobre os notebooks da Apple e entenda se comprar um MacBook vale a pena para você.

MacBook vale a pena?

É comum que quem procura por um MacBook, entre outras características, esteja em busca de um notebook com macOS, o sistema operacional dos computadores da Apple. O macOS é um sistema bem diferente de seus principais concorrentes, Windows e Linux, tendo um foco maior em produtividade, o que faz dele uma solução muito procurada por profissionais de diversas áreas.

Além do sistema, os MacBooks também são muito procurados por quem privilegia um design premium, o que também é uma característica comum aos laptops da Apple, que tendem a ter uma qualidade de construção e de acabamento superior à de alguns concorrentes do segmento.

Se você está migrando de uma outra plataforma, vale ficar atento à compatibilidade do macOS com os softwares que já utiliza, uma vez que o sistema da Apple, apesar de ser muito completo, acaba não sendo tão versátil quanto outras soluções do mercado, principalmente quando o assunto são os jogos. Isto acontece porque a maçã tende a ter um controle muito maior de qualquer tipo de hardware e software que entra em contato com seus dispositivos, o que não acontece em outros sistemas.

Por que o MacBook é tão caro?

Os MacBooks são laptops do segmento premium e estão entre o que há de melhor em sua categoria. A Apple desenvolve os MacBooks com chassis que, além de prometer mais resistência e durabilidade, têm um design fino e muito elegante, fazendo com que o visual dos laptops realmente chame a atenção.

A proposta dos MacBooks é ser uma alternativa portátil capaz de oferecer um desempenho de ponta. Além disso, eles são a única alternativa do mercado que conta com o sistema da Apple, o que faz com que o equipamento praticamente atue em um segmento próprio.

Diferenças entre MacBook Air e MacBook Pro

O MacBook Air é a opção de entrada na linha de laptops da Apple, enquanto o MacBook Pro é a solução mais avançada, sendo a escolha correta para quem procura um MacBook para trabalhos mais pesados. O visual dos notebooks é bem similar, mas geralmente os modelos de MacBook Pro acabam tendo um peso um pouco maior, até por conta das diferenças de hardware dos modelos, que apesar de pequenas, acabam causando um certo impacto em laptops tão finos.

Normalmente, MacBooks Pro trazem opções de telas maiores, mais núcleos de processamento, opções de armazenamento de maior capacidade e baterias maiores do que os MacBooks Air de mesma geração. Assim, quem procura uma opção mais acessível e que priorize a portabilidade tende a optar pelo MacBook Air, enquanto quem procura mais desempenho e autonomia normalmente considera os modelos Pro.

Qual MacBook comprar?

Quem procura um notebook para o dia a dia, para tarefas mais simples como navegar na internet, editar textos ou mesmo para consumo de mídia, deve ser bem atendido por um MacBook Air. Além de ser um modelo com bom desempenho, ainda mais com seus novos chips de processamento próprios da Apple M1 e M2, ainda oferece um design mais irreverente, com mais opções de cores que os modelos Pro.

Já quem precisa de mais desempenho, principalmente os usuários que vão trabalhar com softwares mais pesados como aplicações gráficas, edição de vídeos ou mesmo softwares de engenharia, o MacBook Pro pode ser uma escolha mais adequada, visto que os modelos contam com processadores com mais núcleos, soluções de armazenamento de maior capacidade e baterias que prometem mais autonomia.

MacBook para estudantes

Por serem portáteis, duráveis e de alta qualidade técnica, MacBooks são produtos muito desejados por estudantes, especialmente os universitários, que muitas vezes precisam de softwares pesados para executar suas tarefas de estudos. Pensando nisso, a Apple oferece um programa que garante descontos em seus produtos para estudantes universitários, aprovados no vestibular, pais de universitários, professores e funcionários de universidades.

Um MacBook Air M1, que tem preço a partir de R$ 11.599, no programa de educação da Apple pode ser adquirido por valores a partir de R$ 10.499. Já o MacBook Pro M2, que tem preço a partir de R$ 15.299, no programa de ofertas para estudantes da Apple pode ser adquirido por valores a partir de R$ 12.899.

Principais concorrentes dos MacBooks

Os MacBooks como dito, são laptops do segmento premium, e no mercado brasileiro existem algumas opções concorrentes que, assim como o notebook da Apple, oferecem design premium e especificações de ponta. O Dell XPS 13 Plus é um notebook premium da Dell disponível com processadores Intel de 12ª e 13ª gerações, placa de vídeo Intel Iris Xe, até 32 GB de memória LPDDR5, armazenamento de 1 TB em SSD NVMe e tela de 13 polegadas por valores a partir de R$ 10.599.

Outro modelo avançado disponível no Brasil é o Zenbook 14 OLED da Asus. O notebook conta com processador Intel Core i7 de 12ª, placa de vídeo Intel Iris Xe, 16 GB de RAM LPDDR5, 1 TB de SSD e tela OLED UHD, o que promete oferecer uma experiência visual premium por valores a partir de R$ 7.649 na loja oficial da fabricante.

Com informações de NetBookNews, PCgoTo e T3

