Manifest: veja sinopse, elenco e trailer da série disponível na Netflix

Lançada em 2018, Manifest: O Mistério do Voo 828 é uma série dramática de suspense e ação que está disponível na Netflix . A segunda parte da quarta e última temporada é lançada nesta sexta-feira (2) e traz o fim da história dos irmãos Stone. A história, estrelada por Melissa Roxburgh e Josh Dallas, acompanha uma série de mistérios que começou com a volta dos passageiros desaparecidos de um voo. Para os tripulantes, o tempo passou em apenas alguns minutos, mas para a família a espera durou cinco anos. Se você se interessou pelo mistério da série, confira a sinopse, elenco e repercussão de Manifest a seguir.

2 de 2 Melissa Roxburgh e Josh Dallas são os protagonistas de Manifest, que também tem Parveen Kaur no elenco — Foto: Reprodução/IMDb Melissa Roxburgh e Josh Dallas são os protagonistas de Manifest, que também tem Parveen Kaur no elenco — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução ao transmitir do notebook para a TV? Veja no Fórum do TechTudo

Sinopse

Os irmãos Michaela Stone (Melissa Roxburgh) e Ben Stone (Josh Dallas), acompanhados por Cal Stone (Jack Messina), filho de Ben, embarcam para Nova York no voo 828. O avião passa por uma turbulência e, ao pousar, os passageiros descobrem que se passaram cinco anos desde a sua decolagem. Durante esse tempo, eles foram dados como mortos e, por isso, os familiares seguiram suas vidas.

Ao longo das temporadas, os irmãos tentam entender o que aconteceu com o voo e descobrem outros mistérios. Entre eles, as sensações paranormais sentidas por todos que estavam no avião e que nenhum dos passageiros envelheceu com o tempo decorrido. Além disso, eles têm apenas cinco anos para viver, mesmo período em que estiveram desaparecidos dentro do avião.

Elenco

Estrelada por Joshua Dallas (Once Upon A Time) no papel de Ben Stone e Melissa Roxburgh (Enquanto Estivermos Juntos) como Michaela Stone, a série conta com nomes como J. R. Ramirez (Jessica Jones) dando vida ao detetive Jared Vasquez, além de Athena Karkanis (Jogos Mortais 4) como Grace Stone.

Também fazem parte do elenco Luna Blaise (Deltopia) no papel de Olive Stone, Jack Messina como Cal Stone nas três primeiras temporadas e Ty Doran na útilma season, Parveen Kaur (Carrasco Americano) como Saanvi Bahl, Matt Long (Mente Obsessiva) como Zeke Landon, Holly Taylor (Refém Rebelde) no papel de Angelina Meyer, entre outros.

Repercussão entre público e crítica

Manifest teve uma pontuação crescente ao longo das temporadas nos sites agregadores. No IMDb, a a série atinge nota 7,1, com base em 73 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, a média geral garante 68% de aprovação da crítica e 70% do público. Neste site, ainda há a divisão de notas por temporada: enquanto a quarta recebeu 80% dos especialistas, a primeira alcançou apenas 56%.

O consenso crítico do site foi de que “as tentativas de Manifest de equilibrar o mistério sobrenatural e o melodrama funcionam em grande parte graças ao seu elenco bem escolhido - embora pudesse usar mais algumas características distintivas”.

Trailer de Manifest

Com informações de Metacritic, IMDb e Rotten Tomatoes.

Assista: seis truques que valem a pena usar na Netflix