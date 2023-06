Melhor celular custo-benefício para comprar em 2023: veja modelos

Entre os celulares com melhor custo-benefício para comprar em 2023 estão os modelos Galaxy M54 e Galaxy M54, da Samsung , Redmi Note 12 , da Xiaomi , e Moto G73 , da Motorola . Os modelos dessa categoria buscam oferecer especificações elaboradas por um preço mais acessível do que os cobrados por smartphones premium, por exemplo. Assim, eles são ideais para quem não abre mão de qualidade, mas não está disposto a esvaziar o bolso. O investimento nesses aparelhos costuma começar na casa dos R$ 1.050 e chegar aos R$ 2 mil, mas sem ultrapassar muito esse valor.

Vale ressaltar que priorizar as especificações pode elevar ligeiramente o investimento. Logo, aqueles que desejam cifras baixas devem focar em outras categorias, como os smartphones de entrada. Dentro da faixa intermediária, é possível encontrar celulares com câmeras de até 108 MP, bateria para até dois dias de uso, processadores eficientes e armazenamento de até 256 GB. Na lista a seguir, o TechTudo reúne os melhores celulares custo-benefício para comprar em 2023.

Como escolher um bom celular?

A escolha de um celular é algo bastante particular e demanda uma boa pesquisa prévia antes da aquisição. No momento de análise, vale considerar bem quais são as suas necessidades e que configurações o smartphone precisa ter para supri-las. Isso pode variar entre tamanho ou especificações da tela, detalhes da câmera, quantidade de armazenamento interno, velocidade de processamento e mais.

Alguns consumidores também priorizam aspectos de hardware, como construção, design e itens que garantem proteção ao aparelho, seja contra arranhões, água ou poeira. Depois de considerar todas essas informações, vale observar se o modelo está dentro do orçamento e, se estiver, a compra tem grandes chances de gerar um bom retorno. Veja, na lista a seguir, oito modelos que se enquadram nesses quesitos.

Galaxy M54

O Galaxy M54 é uma opção considerável quando o assunto é custo-benefício. Anunciado em abril deste ano no mercado brasileiro, ele traz especificações como câmera com estabilizador óptico (OIS) e lente de 108 MP, armazenamento de 128 ou 256 GB e Internet 5G. Tudo isso resulta em um produto vendido a R$ 2.157 no varejo online.

Outras características presentes no arranjo do intermediário são o processador Exynos 1380, que roda com velocidades de até 2,4 GHz, e memória RAM de 8 GB. A tela de 6,7 polegadas tem tecnologia Super AMOLED Plus e resolução Full HD+ , bem como taxa de atualização de 120 Hz. Combinados, esses fatores prometem proporcionar uma experiência visual bastante fluida.

Além do conjunto triplo presente na composição do M54, a bateria de 6.000 mAh também deve chamar atenção na hora da compra. Por fim, usuários também poderão contar com Android 13, NFC e Bluetooth na versão 5.3.

Moto G73

Um dos representantes da Motorola na lista é o Moto G73. O modelo em questão desembarcou no mercado brasileiro em março para renovar a linha de intermediários da fabricante estadunidense. Entre as novidades trazidas destacam-se a bateria de 5.000 mAh, a tela Full HD+ de 6,5 polegadas e o desempenho, que conta com a ajuda do chip Dimensity 930, da MediaTek para alcançar velocidades de até 2,2 GHz.

Além da bateria com autonomia significativa, a empresa oferece um carregador de 30 W para agilizar a recarga do smartphone. Para agradar os amantes de fotografias, a Motorola acomodou duas lentes no arranjo traseiro, que oferecem sensores de 50 MP e 8 MP para cliques com boa resolução ou com ângulo ampliado.

Entre as configurações marcam presença também o suporte à Internet 5G, à tecnologia NFC e o armazenamento interno de 128 ou 256 GB. Equipado com Android 14, o celular conta ainda com Bluetooth 5.3. Diferente de alguns rivais, o G73 mantém a entrada P2 exclusiva para fones, o que pode ser um diferencial na hora da escolha. O preço atribuído ao modelo no mercado fica em torno de R$ 1.799.

Redmi Note 12

Fãs da Xiaomi podem considerar o Redmi Note 12 como uma opção, já que ele é oferecido por R$ 1.070 no comércio eletrônico. O modelo em questão chegou em abril deste ano no Brasil e trouxe consigo algumas especificações interessantes, como câmera tripla, com sensores de até 50 MP e bateria para até dois dias longe das tomadas. Por outro lado, ele fica devendo o acesso ao 5G, uma vez que sua versão mais em conta está limitada a operar na rede LTE.

O responsável pelo desempenho do Redmi Note 12 é o Snapdragon 685, um chipset de oito núcleos da Qualcomm que consegue atingir velocidades de até 2,8 GHz. Aliado à memória RAM de até 8 GB, o processador deve entregar respostas eficientes em tarefas do dia a dia e ao rodar alguns jogos. O armazenamento disponibilizado para o celular é de 64 ou 128 GB, com opção de expansão via cartão microSD.

Com 6,67 polegadas e taxa atualização de 120 Hz, a tela do Redmi Note 12 exibe imagens em Full HD+, com um display de tecnologia AMOLED que também reserva espaço para a lente frontal de 13 MP. No campo dos recursos, usuários encontram suporte ao Bluetooth 5.0, Wi-Fi de banda dupla e leitor de impressão digital.

Poco X5

Outro representante da gigante chinesa é o Poco X5. Voltado para o público gamer, o telefone de gama média promete bons resultados na jogatina com a ajuda de componentes como o Snapdragon 695 5G e a memória RAM de 6 ou 8 GB. Diferente do modelo anterior, o lançamento de março oferece conexão à Internet 5G entre suas configurações, mas desembarca equipado com o Android 12.

A bateria que alimenta todo esse conjunto dispõe de 5.000 mAh de capacidade e pode ser alimentada por um carregador de 33 W de potência. Já no quesito tela, usuários poderão aproveitar configurações como resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz ao longo das 6,67 polegadas.

Quanto ao conjunto triplo de câmeras, há lentes de até 48 MP, enquanto o sensor frontal oferece 13 MP para selfies. Com armazenamento de até 256 GB e espaço para cartão de memória, o modelo pode ser encontrado no mercado por cerca de R$ 1.469.

A gigante-sul coreana aparece novamente na lista, dessa vez representada pelo Galaxy A34. O telefone de março de 2023 oferece características como tela Super AMOLED de 6,6 polegadas, câmera tripla com estabilizador óptico e bateria robusta por menos de R$ 2 mil. Além disso, consumidores também encontram no smartphone Internet 5G e Android 13 entre as configurações.

No que diz respeito ao processamento, este é feito pelo Dimensity 1080, da MediaTek, e oferece velocidades de até 2,6 GHz para processar os comandos solicitados. Ainda nesse sentido, vale dizer que o A34 reserva espaço para memória RAM de 6 ou 8 GB e armazenamento de até 256 GB em sua ficha técnica.

Para os cliques, o celular oferece lentes de 48, 8 e 5 MP no conjunto traseiro, além de 13 MP na câmera frontal. Com bateria de capacidade de 5.000 mAh, o Galaxy A34 inclui ainda NFC, Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.3.

Um dos telefones com cifras mais acessíveis desta lista é o Moto G53, lançado em fevereiro e vendido por valores que partem de R$ 1.169 no comércio online. Além do preço em conta, ele dispõe de configurações consideráveis, como tela de 6,5 polegadas, resolução HD+ e taxa de atualização de 120 Hz. Outros destaques são a câmera de 50 MP e o acesso à rede 5G, que permite navegação com velocidade otimizada.

Quando o assunto é processamento, o telefone apresenta o chip de entrada Snapdragon 480 Plus, além da memória RAM de 4 GB. Com armazenamento de 128 GB, o dispositivo permite ampliar não apenas o espaço para dados, como também o desempenho da RAM, por meio da tecnologia Boost.

O Moto G53 vem também com Android 13, Bluetooth 5.1, NFC e suporte Wi-Fi de banda dupla, com variações entre 2,4 e 5 GHz. A bateria é de 5.000 mAh, enquanto o carregamento é feito com um adaptador de 20 W.

Realme C55

Relativamente nova no mercado brasileiro, a marca Realme oferece diversos modelos com foco em custo-benefício e preços competitivos. A exemplo disso, é possível mencionar o Realme C55, lançado em abril deste ano com câmera dupla de 64 MP que conta com a ajuda da inteligência artificial para fazer cliques diferentes e de qualidade. Hoje, o preço praticado no comércio fica em torno de R$ 1.039.

Além da câmera, o desempenho também pode ser um aspecto interessante, já que o celular usa uma memória RAM de até 8 GB para fazer o processamento de tarefas em conjunto com o Helio G88, um chip de oito núcleos. Quanto ao armazenamento, usuários podem dispor de até 256 GB nativos para guardar informações e, eventualmente, ampliá-lo com a ajuda de um microSD.

Assim como a maior parte dos concorrentes, o C55 também vem com bateria de 5.000 mAh. A tela, por sua vez, oferece generosas 6,7 polegadas, resolução Full HD+ e taxa de atualização de 90 Hz – ligeiramente menor do que os outros listados. As configurações mencionam Android 13 e Bluetooth 5.2, mas ficam devendo 5G.

Nokia G60

A aposta da Nokia para concorrer com modelos do mercado brasileiro este ano é o Nokia G60. Apresentado em 2022, o telefone chegou no Brasil somente em maio deste ano, oito meses após seu anúncio. Entre os destaques, é possível mencionar a estrutura do celular, que é revestida pelo Gorilla Glass 5, para proteger contra arranhões, e o revestimento IP53, contra respingos d’água e poeira. Sua tela entrega proporções de 6,58 polegadas, resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz e painel LCD.

O jogo de câmeras menciona uma principal, de 50 MP e outras duas, as quais garantem 5 e 2 MP para os cliques. Quanto ao processamento, marcam presença o componente da Qualcomm, Snapdragon 695 5G, e a memória RAM de 4 ou 6 GB. Já o armazenamento fica em 64 ou 128 GB.

A capacidade de bateria, estimada em 4.500 mAh, fica abaixo dos rivais, mas pode garantir por volta de um dia longe das tomadas. A ficha técnica também conta com Android 12, rede 5G, Bluetooth na versão 5.1 e NFC. O Nokia G60 está disponível por cerca de R$ 1.459 no varejo.

