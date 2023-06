Melhor controle para PC: saiba escolher a opção ideal para jogar

Com tantas opções disponíveis no mercado, pode ser difícil decidir qual é o melhor joystick para jogos de PC. Pensando nisto, o TechTudo elaborou um guia para ajudar o leitor a entender cada parâmetro de qualidade que um controle pode ter. Confira o texto a seguir e saiba escolher o melhor controle para o seu PC gamer.

2 de 5 Veja fatores importantes a considerar antes de comprar um controle para o seu PC — Foto: Divulgação/Xbox Veja fatores importantes a considerar antes de comprar um controle para o seu PC — Foto: Divulgação/Xbox

Conforto e ergonomia

A cultura gamer tem atraído usuários para jogar seguidamente por longos períodos de tempo, o que pode causar fadiga nas mãos, nos punhos e nos braços. Um joystick ergonomicamente projetado ajuda a reduzir o estresse nas articulações e músculos, minimizando o risco de desconforto ou lesões relacionadas a esforço repetitivo. O equipamento adequado permite que você jogue por mais tempo sem sentir dores ou cansaço excessivo.

Quando bem projetado, o acessório coloca os botões de ação e alavancas analógicas em posições acessíveis, facilitando a execução rápida e precisa dos comandos. Isto permite uma resposta mais rápida e eficiente durante o jogo, resultando em um conforto maior e, por consequência, um desempenho melhor e uma maior imersão na experiência.

3 de 5 Conforto deve ser um dos principais aspectos observados na hora de escolher um controle — Foto: Unsplash/Mikhail Nilov Conforto deve ser um dos principais aspectos observados na hora de escolher um controle — Foto: Unsplash/Mikhail Nilov

Compatibilidade com jogos

A compatibilidade do controle com jogos de PC garante que você possa desfrutar de uma ampla gama de títulos. Muitos games são projetados para serem jogados com joysticks ou têm suporte para eles, especialmente os de corrida, luta, esportes e simuladores. Ao escolher um controle compatível, você terá acesso a estes games e poderá aproveitar ao máximo a diversidade de experiências disponíveis.

Do ponto de vista prático, a compatibilidade adequada entre o joystick e o game proporciona uma experiência de jogo mais suave e agradável. O controle será responsivo, garantindo que os comandos sejam executados de maneira precisa e instantânea. Isto é essencial em jogos que oferecem reações rápidas e precisão, como os de tiro ou de luta.

4 de 5 Controles com maior precisão de movimentos são ideais para títulos de luta — Foto: Unsplash/Onur Binay Controles com maior precisão de movimentos são ideais para títulos de luta — Foto: Unsplash/Onur Binay

Além dos jogos, é importante que o controle seja compatível com o PC. A compatibilidade é conhecida através do protocolo utilizado pelo joystick, podendo ser Directinput, o mais antigo, porém compatível com a maioria dos gamepads e joysticks, e o Xinput, protocolo mais recente, compatível com os controles de Xbox.

No quesito compatibilidade, o Razer Wolverine V2 tende a ser uma boa opção. Além de contar com 21 botões que permitem personalizar os comandos de acordo com o jogo, o dispositivo ainda possui tanto o protocolo Directinput quanto o Xinput.

5 de 5 Wolverine v2 Pro da Razer pode ser uma boa opção — Foto: Reprodução/Razer Wolverine v2 Pro da Razer pode ser uma boa opção — Foto: Reprodução/Razer

Durabilidade e Resistência

Um controle resistente deve ser capaz de suportar o uso constante e prolongado. Isto significa que o controle terá uma vida útil mais longa e poderá ser usado por muitos anos sem apresentar problemas. O dispositivo ideal resiste tanto ao desgaste do uso repetitivo de componentes do controle, como os botões, alavancas pressionadas e direcionais, quanto a pressões ou forças externas provenientes de quedas, ou à força excessiva aplicada a um componente.

Neste sentido, uma das opções mais avançadas do mercado é o Gamepad USB Quantum QHM7468. O dispositivo é robusto e possui design forte mais compatível com jogadores agressivos. Outro ponto positivo é o bom custo-benefício em relação à alta qualidade do controle.

Facilidade no uso

A facilidade no uso de um controle é medida por quão acessível é o dispositivo para todos os níveis de habilidade, desde iniciantes até jogadores experientes. Uma interface intuitiva, botões bem posicionados e uma disposição ergonômica facilitam a aprendizagem e o uso do controle, permitindo que os jogadores se familiarizem rapidamente com suas funções e recursos.

Por este motivo, controladores com design muito complexo podem atrapalhar o desempenho e devem ser evitados. Este tipo de controle, que preza pela estética em detrimento da funcionalidade, dificulta a vida do usuário no que diz respeito à familiarização com os botões ou até mesmo sua configuração. Neste quesito, controles que têm design semelhante aos modelos fabricados para Xbox Series X/S e PlayStation 5 (PS5) costumam saltar na frente justamente pela popularidade e familiaridade desses dispositivos.

Com informações de Times of India

