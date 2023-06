Melhor notebook de 2023: veja modelos e dicas para escolher

Com telas de alta resolução, processadores ultra rápidos e recursos avançados, os novos laptops estão elevando o nível da computação portátil, porém, com tanta variedade, pode ser difícil identificar a melhor opção. Para saber como escolher um notebook ideal para você em 2023, confira o guia a seguir com alguns dos melhores dispositivos do mercado.

Como escolher um notebook?

Para escolher o notebook ideal para você, um dos primeiros passos é determinar o propósito de uso da máquina. Se for para tarefas básicas, como navegar na internet e enviar e-mails, um modelo mais simples pode ser suficiente. Mas se você precisa de um desempenho robusto para tarefas de design gráfico, edição de vídeo ou jogos, por exemplo, opte por um laptop com especificações mais avançadas.

Depois, é necessário alinhar as expectativas com as configurações do notebook. Levando em consideração a relação custo-benefício, verifique as especificações do aparelho, como processador, memória RAM, capacidade de armazenamento e placa de vídeo. Certifique-se de que atendem ao propósito da máquina previamente definido. Processadores mais recentes e potentes, maior capacidade de RAM e armazenamento SSD são características a serem avaliadas em um laptop de ponta.

Outro aspecto importante a ser analisado antes de adquirir um notebook é em relação ao tamanho e portabilidade do equipamento. Por exemplo, se você precisa levá-lo para viagens ou trabalhar em movimento, um modelo mais leve e compacto será mais conveniente. Nessa hipótese, a duração da bateria também é fundamental para garantir que as necessidades externas sejam atendidas.

Dito isso, confira a lista a seguir com os melhores notebooks de 2023 e veja seus prós e contras. Vale ressaltar, no entanto, que, o título de “melhor notebook” é subjetivo, variando de acordo com as prioridades e necessidades de cada consumidor. Por isso, é fundamental ter em mente seus objetivos na hora da busca pelo aparelho ideal.

Dell Alienware M15 R7

Voltado para quem precisa de excelência na performance durante os jogos ou ótimo desempenho em tarefas complicadas, o notebook gamer Dell Alienware M15 R7 conta com um potente processador de 12ª geração Intel Core i7 12700H e GPU RTX 3070 Ti de 8 GB. A dupla de hardware garante ótimas taxas de FPS e taxa de resolução acima da média.

Além disso, existem diversos mecanismos que auxiliam a usabilidade da máquina. Entre eles, destacam-se as as tecnologias N-key rollover e anti-ghosting e técnicas de interpretação de comandos para teclas com mais de uma função. No marketplace da Amazon, o produto pode ser encontrado por a partir de R$ 14.173.

Samsung Galaxy Book 2 Pro

Com dimensões de 355,4 x 225,8 x 13,3 mm e peso de 1,17 kg, o Galaxy Book 2 Pro chegou ao mercado como um notebook premium e ultra portátil. Ser compacto e leve não significa que ele não seja poderoso. A máquina é equipada com chip Intel de 12ª geração, memória padrão LPDDR5 e Wi-Fi 6E.

Esse notebook da Samsung faz parte do programa Intel EVO. Isso significa que a máquina deve apresentar obrigatoriamente, design resistente, compacto e leve. Sendo assim, o equipamento é ideal para profissionais que prezam pela portabilidade em laptops. O produto está disponível na Amazon por R$ 15.321.

LG Gram 15 Ultra-Lightweight

O LG Gram 15 é outro ótimo representante da classe dos notebooks compactos, leves e com boa duração de bateria. Pesando pouco mais de 1 Kg, o laptop tem dimensões de 35 cm x 22 cm que lhe garantem uma portabilidade mais do que funcional. Ainda nesse aspecto, a tela de 15 polegadas com expressão de cor sRGB 99% facilita o uso ao ar livre.

Além disso, o processador Intel Gen i7 de 11ª geração, juntamente com a placa gráfica Intel Iris Xe Graphic garantem um desempenho de CPU responsivo para criação e edição de conteúdo de alta resolução. O dispositivo está à venda na Amazon por R$ 18.598.

Lenovo Yoga 9i

O Lenovo Yoga 9i é um poderoso notebook 2 em 1, ou seja, ele combina características de um laptop tradicional com as funcionalidades de um tablet. Ideal para profissionais que trabalham em deslocamento, o computador tem tela de 14 polegadas e design ultrafino, o que garante o peso de apenas 1,4 kg.

Para auxiliar em suas funcionalidades de tablet, o laptop vem acompanhado da E-Color Pen, uma caneta que busca dar um toque mais certeiro e sensível à tela durante a execução de tarefas. Em sua versão mais robusta, o notebook conta com as seguintes configurações: processador Intel Core i7 de 12ª geração, 16 GB de memória RAM, SSD de 1 TB e tela OLED com resolução 4K. Na Amazon, o produto pode ser encontrado por R$ 18.999.

Acer Predator Helios 300

No quesito desempenho, o Acer Predator Helios 300 não deixa nada a desejar. Voltado para gamers, a máquina conta com uma placa gráfica RTX 3060, que, combinada ao processador Intel Core i7 11800H, é capaz de rodar qualquer jogo com perfeição. Além disso, o notebook vem com uma capacidade de armazenamento de 512 GB que, graças a slots livres, pode chegar a até 4,5TB totais.

A tela do notebook gamer é outro destaque. Com tamanho de 15,6 polegadas, ela possui frequência de 144 Hz, o que possibilita que os jogos possam chegar aos 144 FPS. Na Amazon, o produto pode ser encontrado por R$ 20.139.

MacBook Pro com chip M2

A mais recente versão do MacBook Pro, notebook top de linha da Apple, conta com duas versões do chip M2, o mais poderoso da empresa. Em sua configuração mais robusta, equipada com o chip M2 Max, o MacBook Pro pode chegar a 12 núcleos de CPU, 38 núcleos de GPU, até 96 GB de memória unificada e 400 GB/s de largura de banda.

Além disso, o modelo conta com suporte a Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, ambas as versões mais modernas dos padrões. O portátil também conta com uma porta HDMI 2.1 com saída 4K e suporte de até 240 Hz. Na Amazon, a versão do notebook com chip M2 Pro está à venda em oferta por R$ 23.999.

HP ZBOOK 17 G8 i7

Ideal para engenheiros e designers que trabalham com modelos 3D intensos e arquivos CAD, o HP ZBook Fury 17 G8 é um dos laptops mais poderosos no mercado hoje. A máquina conta com processador Core i9, GPU Nvidia RTX A3000, 32 GB de RAM, um SSD NVMe de 1 TB, e tela 4K Dream Color. Além disso, como uma boa estação de trabalho móvel, o ZBook possui todas as portas importantes, incluindo Thunderbolt, USB-C, USB-A, Ethernet, HDMI e Mini-DisplayPort. Em lojas virtuais, o produto pode ser encontrado por R$ 25.767.

ASUS ROG Strix G17

Ideal para gamers profissionais, o ASUS ROG Strix G17 Gaming Laptop está equipado com o mais recente processador AMD Ryzen 9 7945HX. Com isso, um total de 16 núcleos e 32 threads ficam à disposição, prontos para rodar qualquer jogo ou programa pesado. Outro ponto forte é a tela, que possui uma reprodução precisa de cores, resolução QHD e taxa de atualização de 240 Hz. Em lojas virtuais, o produto pode ser encontrado por R$ 26.704.

