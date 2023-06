Mulheres de Areia: relembre história, elenco e onde assistir à novela

A novela Mulheres de Areia, sucesso da Rede Globo na década de 1990, está de volta às telinhas após 30 anos de lançamento. O folhetim é exibido a partir desta segunda-feira (26) na Edição Especial, às 14h45 (horário de Brasília), logo após o Jornal Hoje e coladinho com Chocolate com Pimenta. A obra da atriz e autora Ivani Ribeiro (1922 - 1995) foi exibida originalmente entre fevereiro e setembro de 1993. O enredo ficou marcado entre os brasileiros graças às personagens Ruth e Raquel, duas irmãs gêmeas de personalidades opostas interpretadas por Glória Pires ( Terra e Paixão ).

A trama ainda tem no elenco Guilherme Fontes (Os Outros), Susana Vieira (Mulheres Apaixonadas), Paulo Betti (Amor Perfeito), Andrea Beltrão (Tapas & Beijos) e Marcos Frota (O Clone), este último até hoje lembrado pelo personagem Tonho da Lua. Se você está na expectativa para relembrar a história ou ainda não conhece a novela, confira a seguir mais informações sobre elenco e enredo de Mulheres Apaixonadas.

2 de 4 As irmãs gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas por Glória Pires — Foto: Divulgação/gshow As irmãs gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas por Glória Pires — Foto: Divulgação/gshow

📝 Onde assistir à segunda temporada de From? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Como assistir a novela?

Mulheres de Areia é exibida na Rede Globo de segunda às sexta, às 14h45, logo após o Jornal Hoje (número do canal varia de acordo com a região). Você também pode assistir à transmissão simultânea no site do Globoplay. Basta fazer seu acesso ao Globoplay e clicar na opção "Agora na TV", no canto superior esquerdo da página principal. Basta realizar login na sua Conta Globo para ter acesso à programação ao vivo de graça. Agora é só assistir a novela no horário indicado.

Os assinantes do Globoplay podem conferir a novela na íntegra, em qualquer horário. Basta procurar por Mulheres de Areia na plataforma.

3 de 4 Para assistir à transmissão da Globo no Globoplay, basta clicar no ícone "Agora na TV", na página principal — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Para assistir à transmissão da Globo no Globoplay, basta clicar no ícone "Agora na TV", na página principal — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Enredo de Mulheres de Areia

A história se passa na fictícia cidade de Pontal D’Areia, uma região litorânea do Rio de Janeiro onde cresceram as gêmeas Ruth e Raquel. Enquanto Ruth é vista entre todos como uma pessoa meiga e humilde, sua irmã Raquel é egoísta e rancorosa. As duas são filhas do casal de pescadores Isaura (Laura Cardoso) e Floriano (Sebastião Vasconcelos).

O foco da trama está no romance entre Ruth e o empresário Marcos Assunção (Guilherme Fontes). Mas o principal entrave para a união dos dois é a inveja de Raquel, que finge ser a irmã para conquistar o rapaz. Outra atitude maléfica da "gêmea má", como a personagem ficou conhecida, é atazanar Tonho da Lua. O artista faz esculturas na área da praia, tendo como musa inspiradora Ruth, por quem possui um amor platônico.

4 de 4 Tonho da Lua, escultor apaixonado por Ruth e alvo das maldades de Raquel — Foto: Divulgação/gshow Tonho da Lua, escultor apaixonado por Ruth e alvo das maldades de Raquel — Foto: Divulgação/gshow

Porém, por ser portador de doença mental, Tonho é alvo das maldades de Raquel. As ameaças aumentam quando o artista descobre que a vilã tem um amante, Wanderlei (Paulo Betti), um homem tão inescrupuloso quanto a protagonista. Outro obstáculo na vida do casal Ruthe e Marcos é Virgílio Assunção (Raul Cortez), pai do jovem que é contra o casamento dos dois. O empresário quer transformar Pontal D’Areia em um ponto turístico, algo que pode causar danos ecológicos à cidade.

Elenco e equipe técnica

Completam o elenco Vivianne Pasmanter (Páginas da Vida) como Malu, Humberto Martins (Travessia) no papel de Alaor, Daniel Dantas (Paraíso Tropical) sendo Bento Soares, Isadora Ribeiro (Torre de Babel) como Vera Soares, Nicette Bruno (A Vida da Gente) é Juju Sampaio e Paulo Goulart (O Auto da Compadecida) interpreta Donato. Oscar Magrini (O Rei do Gado), Andrea Beltrão, Jonas Bloch (Novo Mundo), Suely Franco (O Cravo e a Rosa) e mais fazem parte do time de atuação.

A direção da novela ficou a cargo de Wolf Maia (Fina Estampa). O tema de abertura da novela é "Sexy Yemanjá", do cantor e guitarrista Pepeu Gomes. Mulheres de Areia é um remake de duas novelas da autora Ivani Ribeiro: uma homônima lançada em 1973 e O Espantalho, de 1977.