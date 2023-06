Como funciona o Ame Digital? Veja o que é o serviço e lojas parceiras

O Ame Digital é um serviço de conta digital disponível no mercado brasileiro disponível via aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ), o diferencial está no sistema de cashback integrado. Além disso, a ferramenta combina recursos presentes em concorrentes como Google Pay , Apple Pay e MasterPass . Como na maioria dos rivais, o Ame Digital é gratuito e não cobra taxa. Para começar a navegar e utilizar os recursos, a plataforma exige apenas um cadastro simples. Quer saber o que é e como funciona Ame Digital ? Nas linhas a seguir, conheça mais sobre o aplicativo e tire suas dúvidas sobre seu funcionamento.

Conheça o Ame Digital e saiba como funciona a conta com serviço de cashback com cartão

O que é Ame Digital

Ame Digital é uma conta digital da Americanas para pagar compras feitas em lojas parceiras que, por sua vez, realizam cashback — sistema em que parte do valor volta para o cliente. O serviço também permite enviar e receber dinheiro facilmente entre contas Ame, o que pode ser feito por meio de QR Code. Ele não emite cartão de crédito nem opera como banco, razão pela qual se distancia de plataformas como Nubank e Agibank.

Benefícios do Ame Digital

As duas principais vantagens da plataforma, segundo os próprios desenvolvedores, são a praticidade em realizar as transações financeiras e o sistema de cashback. O Ame Digital também é grátis, o que significa que os clientes podem economizar com transações, como TED e DOC, ao enviar dinheiro para outros usuários do serviço.

Serviço de cashback e gratuidade para transferência são alguns dos atrativos do Ame Digital

Quais as lojas parceiras do Ame Digital?

O Ame tem parceria com Americanas.com, Shoptime e Submarino. A Méliuz também é parceira do serviço – o usuário pode usar o Ame combinado ao Méliuz para ganhar cashback de uma mesma compra nas duas plataformas. Vale lembrar que a empresa afirma que está em expansão da sua rede de afiliadas para dar cashback.

Como funciona Ame Digital

O primeiro passo para ter conta Ame Digital é instalar o aplicativo, disponível para celulares com sistemas Android e iOS. O cadastro exige fornecer nome completo, CPF e data de nascimento, além de informações como e-mail e número de telefone.

Depois do preenchimento do formulário, a plataforma envia um e-mail de confirmação para o cliente. Feita a validação, o usuário receberá uma notificação no celular com o informe sobre a ativação da conta. A partir dessa etapa, já é possível usar as ferramentas do Ame Digital.

Cadastro no Ame Digital requer informação de CPF e confirmação por e-mail

Como pagar com o app Ame Digital

O Ame Digital tem basicamente duas formas de pagamento: o saldo da conta Ame e o cartão de crédito cadastrado no app. Ao realizar uma compra, o usuário pode escolher entre as duas opções ou, ainda, combiná-las. Por exemplo, se o saldo disponível for R$ 80 e você quiser comprar algo de R$ 100, pode pagar este excedente de R$ 20 com o cartão de crédito.

Como funciona o cashback em Ame Digital: veja como ganhar e usar

O cashback é válido para os produtos elegíveis nas lojas parceiras. Isso significa que nem todo item vendido na Americanas.com, Shoptime e Submarino vai proporcionar dinheiro de volta. Há uma indicação na descrição do objeto e é necessário estar atento a isso.

Ao comprar um produto que tenha cashback, o dinheiro é depositado no seu saldo Ame após 30 dias corridos, contados a partir da confirmação de pagamento do pedido. Caso haja uma compra cancelada, o dinheiro referente ao cashback também é anulado.

O cashback não tem prazo de validade, por isso não expira. A única restrição é que o saldo da conta Ame não ultrapasse o valor de R$ 5 mil. A quantia disponível pode ser usada em transferências para outras contas Ame e em novas compras, mas não para transferir para contas de outros serviços bancários.

Conta Ame Digital permite realizar transferências bancárias e comprar com dinheiro de volta em lojas parceiras

