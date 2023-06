O que é Android Auto? Entenda para que serve e saiba como usar

O Android Auto é um serviço desenvolvido pelo Google capaz de dar recursos de carros inteligentes a veículos comuns. O software integra os recursos e aplicativos de celulares Android com o sistema de controle dos carros. Assim, é possível fazer ligações, acessar mapas e até enviar mensagens no WhatsApp sem tocar no aparelho, por meio da conexão com o Google Assistente , por exemplo. Com todos os apps e recursos do smartphone exibidos na tela da central multimídia do carro, é possível realizar diversas tarefas sem deixar a segurança de lado ao dirigir.

Além do Google, outras empresas já estão investindo em softwares para veículos inteligentes. A Apple é a principal concorrente da gigante no segmento e oferece, no Apple CarPlay, uma proposta semelhante de serviço para usuários de dispositivos iOS. Para saber tudo sobre o Android Auto, confira o guia que o TechTudo preparou sobre o serviço, suas funcionalidades e as principais diferenças entre o app do Google e o da Apple.

Nesta matéria, você vai encontrar tudo sobre o Android Auto e respostas para as principais dúvidas dos usuários sobre o app. Veja os tópicos abordados a seguir.

1. O que é Android Auto e para que serve?

O Android Auto é uma interface desenvolvida com foco na direção que permite que os motoristas acessem aplicativos e funções do smartphone com mais segurança. Por meio de um espelhamento, o sistema exibe, na central multimídia do carro, uma versão simplificada e adaptada do Android, contendo apps de navegação, música, mensagens e chamadas. É possível, por exemplo, utilizar o Google Maps para obter direções, ouvir música no Spotify e receber mensagens do WhatsApp, tudo sem tirar as mãos do volante, graças ao suporte para comandos de voz.

2. Como funciona o Android Auto?

Para usar o Android Auto, é necessário parear o smartphone com o sistema de entretenimento do carro. Isto pode ser feito por meio de uma conexão com fio ou por Bluetooth. Uma vez feita a conexão, os aplicativos e funções do telefone são espelhados na tela da central multimídia. O sistema foi desenvolvido para ser intuitivo, com ícones grandes e comandos de voz, o que facilita a interação sem distrair o motorista. É possível ditar mensagens de texto, fazer chamadas ou solicitar direções com simples comandos de voz, o que aumenta a segurança ao dirigir.

3. Android Auto vs Apple CarPlay

Embora o Android Auto e o Apple CarPlay tenham propósitos semelhantes, existem algumas diferenças entre eles. O Android Auto tende a ter uma interface mais personalizável, permitindo aos usuários uma maior variedade de opções de layout e cores. O Apple CarPlay, por sua vez, tem uma abordagem mais simples e direta, com uma interface que reflete o design do iOS. Além disso, o Android Auto é compatível com uma variedade maior de apps, enquanto o Apple CarPlay tende a ter um ecossistema mais fechado, focando em aplicativos da própria Apple e alguns parceiros.

4. O que é Android Auto Coolwalk?

Em 2023, o Android Auto recebeu uma atualização significativa chamada Coolwalk. Esta interface repaginada traz uma experiência mais intuitiva e fluida para os usuários. O design foi aprimorado para tornar a navegação mais simples, com ícones e menus mais modernos. Ele oferece melhor integração com aplicativos de terceiros e novas opções de personalização, permitindo que os usuários ajustem a interface de acordo com suas preferências e necessidades.

5. Como conectar o Android Auto?

Antes de começar a usar o Android Auto, é essencial garantir que o seu carro seja compatível com o serviço e que o aplicativo esteja instalado no seu smartphone. Feito isto, existem duas formas de conexão possíveis, com fio ou sem.

Para fazer a conexão com fio, conecte o smartphone à porta USB do carro usando um cabo de boa qualidade. Se for sua primeira vez utilizando o Android Auto, um conjunto de instruções aparecerá na tela para guiá-lo por meio do processo de configuração. Após a etapa inicial, selecione o Android Auto na tela da central multimídia do seu veículo e você estará pronto para começar a utilizar os recursos e aplicativos de seu smartphone de forma integrada com o sistema do carro.

Para usar o Android Auto sem fio, inicialmente certifique-se de que o seu carro ofereça suporte ao Android Auto Wireless e de que o seu smartphone esteja executando a versão Android P (9) ou superior. No seu aparelho, abra o aplicativo Android Auto e navegue até "Configurações". Lá, opte por "Adicionar carro" e siga as instruções fornecidas para emparelhar o smartphone com o veículo pela Bluetooth. Quando o emparelhamento for concluído, o Android Auto será ativado automaticamente sempre que você entrar no carro com o Bluetooth habilitado, facilitando o acesso a seus aplicativos e recursos favoritos de forma prática e sem a necessidade de cabos.

6. O que fazer quando o Android Auto não conecta?

Para usar o Android Auto, é fundamental garantir que você esteja utilizando um smartphone equipado com, pelo menos, o Android O (8), além de possuir um plano de dados ativo. Para uma experiência otimizada, é altamente recomendável que você mantenha o seu sistema operacional atualizado com a última versão disponível.

Vale destacar que, a partir do Android 10, o Android Auto já vem integrado ao sistema do smartphone, facilitando a conexão com a tela do seu carro. Isto elimina a necessidade de baixar e instalar um aplicativo adicional pela Google Play Store. Caso tenha dúvidas sobre a compatibilidade do seu veículo com o Android Auto, o ideal é entrar em contato diretamente com o fabricante para obter informações precisas.

Agora vamos às dicas pontuais do que fazer quando o Android Auto não conecta.

Verificar se o carro é compatível

Para aproveitar o Android Auto diretamente na tela do seu veículo, é imprescindível que o carro seja compatível com o aplicativo ou que tenha sido equipado com uma unidade automotiva que suporte o serviço. É importante ressaltar que a simples presença de uma porta USB no carro não garante a funcionalidade do Android Auto. Verificar o cabo USB

Para assegurar uma conexão de alta qualidade e confiabilidade com o Android Auto, opte por um cabo USB de bom desempenho. Se você notar que o Android Auto estava operando adequadamente, mas subitamente parou de funcionar, uma troca do cabo USB pode ser a solução para o problema. Verificar o carro ou o receptor

Ao enfrentar problemas com o Android Auto no carro, é recomendável certificar-se de que o recurso está habilitado no sistema do veículo e, se necessário, reiniciar o sistema para sanar quaisquer inconvenientes. Se você estiver utilizando um receptor automotivo de terceiros, é aconselhável visitar o site do fabricante e checar se existe alguma atualização de firmware disponível que possa aprimorar o desempenho ou corrigir problemas específicos. Verificar as configurações se você estiver se conectando a um segundo carro

Caso esteja enfrentando dificuldades para conectar seu smartphone a um segundo carro utilizando o Android Auto, comece desconectando o aparelho do veículo. Em seguida, acesse as "Configurações" do seu celular e vá até "Dispositivos Conectados", depois em "Preferências de Conexão", e finalmente em Android Auto. Dentro desta opção, você encontrará "Carros Conectados Anteriormente". Acesse e toque no menu localizado no canto superior direito da tela. Selecione a opção para “Esquecer todos os veículos”. Após realizar estes passos, tente conectar seu smartphone ao carro novamente. É importante também confirmar se o veículo em questão é compatível com o Android Auto e se o recurso está ativado no sistema do carro.

7. Veículos compatíveis

Entre as marcas de veículos compatíveis com o Android Auto estão Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota e várias outras. A lista completa inclui ainda marcas de sons automotivos e pode ser acessada no site oficial do Android (www.android.com/intl/pt-BR_br/auto/compatibility).

8. Tem como ver YouTube no Android Auto?

O Android Auto não permite a reprodução de vídeos do YouTube na tela do carro. Isto se deve a preocupações de segurança, pois assistir a vídeos enquanto dirige pode ser uma distração perigosa e é ilegal em muitos lugares. No entanto, alguns usuários recorrem a aplicativos de terceiros que são capazes de desbloquear a funcionalidade de vídeo no Android Auto.

É importante reiterar que assistir a vídeos enquanto dirige é extremamente perigoso e deve ser evitado a todo custo para garantir a segurança na estrada. Se você precisa realmente assistir a um vídeo, é recomendável que faça isso com o veículo estacionado e de forma segura.

