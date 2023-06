O que é cancelamento de ruído no fone de ouvido? Tudo sobre a tecnologia

O cancelamento de ruído é um dos recursos mais procurados nos fones de ouvido atualmente. Presente na maioria dos modelos premium, a tecnologia também pode ser encontrada em algumas soluções mais baratas. A promessa, especialmente no ANC — cancelamento de ruído ativo — é de um som mais limpo, com menos interferências de barulhos externos, o que faz com que o recurso seja bastante procurado por audiófilos e por quem busca uma experiência mais imersiva de áudio, como o público gamer.

Além do poder de imersão, o cancelamento de ruído pode ser essencial para alguns usuários, especialmente aqueles que costumam utilizar seus fones no transporte público ou no trabalho, por exemplo. Se você ainda tem dúvidas sobre o que é cancelamento de ruído, confira o guia a seguir e veja como funciona o recurso, a diferença entre seus tipos, e os prós e contras da tecnologia.

O que é cancelamento de ruído?

O cancelamento de ruído é uma tecnologia de fones de ouvido criada para bloquear sons externos. Deste modo, o usuário pode eliminar boa parte dos ruídos externos ao fone, obtendo um som mais imersivo com o dispositivo. Fones que trazem suporte ao cancelamento de ruído também aparecem no mercado com nomenclaturas como ANC, que corresponde a Active Noise Cancelling, cancelamento de ruído ativo, a principal aplicação da tecnologia.

Também existe o cancelamento de ruído passivo e, em alguns aparelhos, é possível encontrar um tipo de cancelamento adaptativo. Neste caso, a intensidade da contenção de sons externos é alternada de acordo com o ambiente e a situação, possibilitando variar entre um maior ou menor grau de isolamento acústico.

Como funciona um fone com cancelamento de ruído?

O cancelamento de ruído utiliza uma técnica chamada “inversão de fase” para criar o que se conhece como “antirruído”. O recurso utiliza microfones integrados ao fone para detectar sons externos, identificar as frequências que não correspondem ao som produzido pelo fone e, assim, anular estas frequências.

Para que os fones sejam capazes de cancelar ruídos, portanto, eles precisam monitorar e coletar amostras de ruídos do ambiente, por meio de softwares especializados. A partir desta identificação, são produzidas as frequências sonoras exatamente opostas aos sons externos, anulando-os, assim, nos ouvidos do usuário.

Também existem fones que utilizam apenas a construção para produzir um abafamento sonoro, isolando os sons externos ao aparelho. Nesse caso, o processo é realizado de forma física, não tendo nenhum recurso técnico específico para promover a redução de ruídos.

Cancelamento de ruído ativo ou passivo?

O cancelamento de ruído pode ser ativo ou passivo. A principal diferença está na forma como cada tipo de aparelho fornece o isolamento acústico e no seu grau. Os fones com cancelamento de ruído ativo utilizam a tecnologia de softwares aliados a microfones para eliminar os sons externos. Já o cancelamento de ruído passivo, mais comum em headphones, é baseado em componentes físicos do aparelho, como o tipo da espuma e o tamanho, para assim reduzir os barulhos externos.

No cancelamento de ruído ativo (ANC), o aparelho utiliza dispositivos eletrônicos e softwares para realizar o envio de ondas sonoras a fim de neutralizar sons indesejados, o que, como mencionado anteriormente, é conhecido como antirruído. Estima-se que a tecnologia de cancelamento ativo pode reduzir em média 30 dB (decibéis) de ruídos do ambiente em cenários gerais, tendo ainda mais eficiência quando os sons a serem anulados são de motores a jato, cortadores de grama ou burburinhos de grandes ambientes, nos quais a tecnologia pode reduzir até 60 dB de ruídos.

Como é uma tecnologia bastante avançada, fones com cancelamento de ruído ativo tendem a ser mais caros. Além disso, o recurso impacta no consumo de energia dos fones. Muitos modelos premium de fone com ANC costumam ser mais caros porque conseguem conciliar a tecnologia com uma duração de bateria estendida, mesmo quando o recurso está em uso.

No cancelamento de ruído passivo, o resultado é obtido por meio de uma construção diferente dos fones, que, por meio de componentes físicos, realiza o bloqueio de sons externos, funcionando como uma espécie de abafador. Ao colocar um fone de ouvido com cancelamento passivo, o usuário já perceber que há um isolamento do ambiente externo, mas terá também a vantagem de manter seu som reservado para si, já que, em aparelhos desse tipo, as conchas são reforçadas.

A grande vantagem é que os fones com cancelamento passivo não exigem muitos recursos técnicos, nem sobrecarregam a bateria do aparelho para funcionar. Eles garantem uma sensação de imersão e até privacidade sem a necessidade de muitos recursos, o que barateia seu preço. No entanto, em comparação com um fone ANC, especialmente um modelo over-ear, o grau de isolamento acústico de um fone com cancelamento passivo tende a ser menor. Este tipo de tecnologia só está presente em modelos que cobrem a orelha, o que pode ser desconfortável para alguns usuários.

Fones de ouvido com ANC cortam todo o som externo?

Em alguns casos, os fones com cancelamento de ruído podem, sim, cortar o som externo, dependendo do tipo de frequência sonora que está sendo anulada. Como mencionado, a tendência é que os fones ANC sejam mais eficientes em bloquear sons constantes, como motores, cortadores de grama ou mesmo burburinhos.

No entanto, cortar todo o som externo pode não ser uma opção tão segura de acordo com o ambiente no qual o usuário pretende utilizar os fones de ouvido, uma vez que isolá-lo pode acabar comprometendo a segurança física dos usuários. Ao correr na rua ou pedalar de bike, por exemplo, é arriscado manter-se completamente isolado dos ruídos externos.

Como para alguns usuários é interessante manter alguns sons externos perceptíveis, o ideal talvez seja considerar os fones com recursos de cancelamento de ruído adaptativo. Eles costumam ser menos acessíveis, mas permitem configurar o recurso a fim de manter alguma percepção externa do ambiente e não eliminar completamente sons externos. Alguns, inclusive, fazem o ajuste automaticamente para o usuário.

Vantagens de fones de ouvido com cancelamento de ruído

Um fone com cancelamento de ruído pode ser uma ótima opção para quem busca mais imersão, sendo um diferencial muito interessante para profissionais de áudio, por exemplo. Além disso, os fones prometem tornar sessões de jogos ainda mais interessantes, uma vez que a tendência é que, cancelando os ruídos externos, os usuários possam ter um foco maior na jogatina.

Desvantagens de fones de ouvido com cancelamento de ruído

Além de normalmente aparecerem no mercado com um custo maior, os fones com cancelamento de ruído acabam não sendo tão adequados dependendo do ambiente ou da rotina do usuário. Usar um fone com cancelamento de ruído para uma corrida na rua pode acabar fazendo com que os usuários não ouçam sinais sonoros, ou mesmo sons de carros, o que acaba trazendo algum risco para o seu exercício.

Alguns usuários também podem acabar não se acostumando com fones que isolam o som externo. Há relatos de pessoas que sentem um certo desconforto, com sintomas como tontura ou mesmo vertigem, após utilizar um fone com ANC por período prolongado.

Como escolher um fone de ouvido com cancelamento de ruído?

O primeiro passo para escolher um fone de ouvido com cancelamento de ruído é determinar qual é a situação de uso do aparelho. Se você busca por um fone para utilizar no trabalho ou em sessões de jogos, vale a pena investir em um fone com cancelamento de ruído ativo. Modelos como o JBL Tune 230 podem ser uma boa opção. Além do ANC, o fone intra-auricular conta com TWS, funciona por Bluetooth, e promete até 40 horas de bateria. O produto está disponível na Amazon por R$ 474.

Para quem passa muito tempo com o fone, como o público gamer, é recomendado considerar soluções que ofereçam uma boa autonomia de bateria e que também tragam conforto. Uma opção interessante para este caso é Zone Vibe 100, da Logitech. O fone sem fio tem microfone embutido, cancelamento de ruído, bateria para até 20 horas de jogatina e promete ser extremamente leve e confortável. O produto está disponível na Amazon em oferta por R$ 636.

Se você busca um fone de ouvido para correr ou pedalar, mas que também seja útil para videochamadas de trabalho, por exemplo, uma boa alternativa é o Huawei FreeBuds 4i. O modelo Bluetooth é voltado para a prática de atividades esportivas e conta com a função de Awareness Mode, que permite o ajuste do cancelamento de ruído de acordo com a situação de uso. O produto promete até dez de reprodução ininterrupta, conta com três tamanhos de ponteiras e está disponível por R$ 409.

Para uma solução mais econômica, o modelo Stage Hero6 pode ser uma boa opção para experimentar a tecnologia ANC. Por apenas R$ 199, o produto une recursos com TWS, Bluetooth 5.3, certificação de resistência a água e 35 horas de reprodução.

