O que é Discord? Saiba como funciona app que apareceu no Fantástico

Discord é um aplicativo que oferece chat de voz, texto e vídeo, sendo bastante utilizado por gamers para se comunicar com amigos e outros usuários ao jogar online. Neste domingo, o app foi tema de mais uma reportagem do programa Fantástico, da TV Globo, envolvendo o uso da plataforma para práticas criminosas. Por meio do serviço, chantagistas ameaçaram jovens e adolescentes, muitas vezes menores de idade, exigindo fotos íntimas e outras práticas mais sádicas.

Afinal, o Discord é seguro? Existem formas de controlar quem tem acesso a você, além de medidas de segurança envolvendo a própria conta. Ainda assim, é importante tomar alguns cuidados para evitar pessoas mal-intencionadas, assim como em qualquer rede social. Confira a seguir mais detalhes da plataforma, como funciona e também dicas para usá-la de forma segura.

Discord é plataforma bastante usada por gamers para chats de voz, mas serviu de ambiente para crimes cibernéticos

O que é?

O Discord é uma plataforma de comunicação gratuita e criada no ano de 2015 para Windows, Linux, Android e iPhone (iOS). O aplicativo nasceu com o foco absoluto nos gamers, que poderiam se comunicar com suas equipes e elaborar suas estratégias em jogos como League of Legends e Counter Strike: Global Offensive (CS:GO).

Eventualmente, o Discord mudou um pouco sua abordagem, mantendo o interesse dos gamers, mas abrindo o espaço para outras pessoas que gostariam de um novo espaço para conversar por texto, chamadas de voz e chamadas de vídeo.

Como funciona?

Após criar sua conta no Discord, você pode adicionar seus amigos para conversar da forma que desejar; seja por texto simples ou utilizando microfone e até webcam ou câmera do celular. Ao mesmo tempo, é possível chamar mais amigos para um mesmo grupo para que todos possam conversar. Porém, o maior destaque do Discord estão em seus servidores. Qualquer pessoa pode criar um servidor para qualquer tipo de assunto, chamar diversas pessoas e adicionar canais de texto e de voz para todos se divertirem.

Discord sempre focou nos games, podendo se integrar até com consoles, mas pessoas sem interesse em jogos eletrônicos também utilizam para facilitar tarefas como estudar e trabalhar

Vale destacar que os grupos simples possuem um número bastante limitado para as pessoas entrarem, enquanto os servidores comportam muito mais usuários. Assim, criam-se, principalmente, enormes comunidades dos mais diferentes jogos eletrônicos. Muitas empresas da indústria de games, por exemplo, têm seus próprios servidores no Discord para atualizarem os fãs com novidades. Ao mesmo tempo, você pode manter servidores menores apenas para poucos amigos, sua turma da escola ou seus colegas de trabalho - o que diminui bastante o risco de encontrar pessoas mal-intencionadas.

Entenda o caso do Fantástico

O Fantástico apresentou no domingo (25), uma reportagem falando a respeito de criminosos utilizando do Discord. Resumidamente, foram apresentados homens que chantageavam meninas menores de idade para cumprirem desafios na frente das câmeras. Caso contrário, fotos íntimas delas seriam expostas para todos. Os infratores se sentiam seguros pelo suposto anonimato concedido pela Internet e não se importavam revelar comportamentos sádicos e misóginos.

A Polícia Federal identificou diversas vítimas e criminosos, realizando a prisão dos infratores. Além disso, há investigação contra o Discord e sua falta de segurança em deixar que crimes sejam cometidos na plataforma sem punições. Em entrevista ao Fantástico, um porta-voz do Discord afirmou que situações assim podem ocorrer, mas que eles trabalham ativamente para remover o conteúdo. Ele também buscou lembrar que a vasta maioria das interações entre os brasileiros no aplicativo são saudáveis.

Como usar em segurança?

De uma forma geral, o Discord é uma plataforma segura, mas, assim como toda a Internet, é preciso tomar cuidado. Primeiro, é importante ressaltar que o Discord não está livre de vírus e que usuários podem enviar para sua caixa de mensagem links suspeitos de servidores e prometendo alguma recompensa.

Caso aconteça com você, não clique no link, bloqueie o autor da mensagem e denuncie para a plataforma. Vale lembrar também que, se você perceber qualquer atividade estranha em seus servidores, como conteúdos inadequados ou até criminosos, não hesite em denunciá-lo também, antes de sair.

Não esqueça de denunciar qualquer tipo de conteúdo inadequado que você ver no Discord

Outro detalhe importante é lembrar aos pais os riscos não apenas do Discord, mas da Internet como um todo. É necessário prestar atenção no que as crianças e adolescentes estão fazendo e o conteúdo que elas estão consumindo dentro de seus quartos enquanto utilizam o computador ou celular.

O diálogo sempre será importante para impedir que os mais jovens acabem sofrendo nas mãos de criminosos na Internet. Portanto, orientações básicas como evitar entrar em servidores desconhecidos, limitar as atividades na plataforma a grupos de amigos ou conhecidos, além de optar por canais oficiais das próprias desenvolvedoras e jogos, podem ajudar.