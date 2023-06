O que é residência na Netflix? Entenda como definir ou alterar

A Netflix anunciou, em maio, que a conta do serviço só deve ser utilizada por pessoas em uma mesma residência. A medida, que inicia a cobrança extra por compartilhamento de senhas no Brasil, permite a contratação de um visitante extra por R$12,90 mensais e notifica usuários que usam a conta fora do local principal. O assunto ainda está sendo debatido na web e muitos clientes têm dúvidas do que, de fato, é considerada a residência de uma conta e como é possível defini-la ou alterá-la.