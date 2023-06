O que é Samsung Gaming Hub? Tudo sobre a plataforma de jogos das smart TVs

Smart TVs da Samsung lançadas a partir de 2022 contam com o Samsung Gaming Hub de forma nativa, mas os modelos de 2021 também podem fazer uso de parte do serviço por meio de download do app desejado . Confira a matéria do TechTudo e saiba tudo sobre a plataforma de jogos das smart TVs Samsung.

2 de 6 Samsung Gaming Hub é uma plataforma que disponibiliza jogos sem o suporte de um console — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Gaming Hub é uma plataforma que disponibiliza jogos sem o suporte de um console — Foto: Divulgação/Samsung

O que é Samsung Gaming Hub?

3 de 6 Novas smart TVs da Samsung já são pensadas para o sistema Gaming Hub — Foto: Divulgação/Samsung Novas smart TVs da Samsung já são pensadas para o sistema Gaming Hub — Foto: Divulgação/Samsung

O Samsung Gaming Hub é uma plataforma nativa das smart TVs Samsung que reúne os títulos mais famosos. Por meio do sistema, é possível jogar por streaming, ou seja, sem a necessidade de fazer download do jogo para o aparelho. O Gaming Hub é compatível com serviços de jogos online como Xbox Game Pass e GeForce Now, assim como a popular plataforma de transmissão Twitch. A plataforma é gratuita, mas para jogar é preciso ter uma assinatura em algum dos serviços de streaming de jogos.

Quais plataformas estão disponíveis?

4 de 6 Assinantes do Xbox Game Pass podem jogar online na TV com o Samsung Gaming Hub — Foto: Rafael Monteiro/TechTudo Assinantes do Xbox Game Pass podem jogar online na TV com o Samsung Gaming Hub — Foto: Rafael Monteiro/TechTudo

O serviço Samsung Gaming Hub é totalmente gratuito e não realiza cobranças mensais ou anuais como outras lojas virtuais. Ou seja, para abri-lo na sua smart TV e navegar pelas funcionalidades não é necessário realizar assinaturas. Todavia, são outros sistemas que disponibilizam os jogos dentro da plataforma da empresa, e estas exigem cadastro ativo e cobram um preço por isso.

Para baixar os jogos dentro do Samsung Gaming Hub, o consumidor precisa criar uma conta no Xbox Game Pass ou no GeForce Now. Ambos os serviços disponibilizam uma infinita variedade de games, que não precisam do suporte de consoles como Xbox para jogar. Os títulos ficam salvos na nuvem e não ocupam o armazenamento da smart TV e de nenhum outro aparelho.

Quais modelos de smart TV são compatíveis?

5 de 6 TVs da Samsung lançadas em 2022 e alguns modelos de 2021 são compatíveis com o Samsung Gaming Hub — Foto: Reprodução/Submarino TVs da Samsung lançadas em 2022 e alguns modelos de 2021 são compatíveis com o Samsung Gaming Hub — Foto: Reprodução/Submarino

Nem todas as smart TVs da marca sul-coreana são compatíveis com o Samsung Gaming Hub. Os modelos que suportam a plataforma são os que foram lançados a partir de 2022. Modelos lançados especificamente em 2021 podem acessar a loja de apps do sistema e baixar os aplicativos individuais do Xbox e do GeForce Now. Como o Gaming Hub é uma plataforma proprietária da Samsung, TVs de fabricantes como LG e Philips, por exemplo, não têm acesso ao sistema.

Existem requisitos mínimos para usar o Samsung Gaming Hub?

6 de 6 Para usar o Samsung Gaming Hub, é preciso ter um controle Bluetooth e uma TV Samsung compatível com o serviço — Foto: Unsplash/Jeshoots Para usar o Samsung Gaming Hub, é preciso ter um controle Bluetooth e uma TV Samsung compatível com o serviço — Foto: Unsplash/Jeshoots

O Samsung Gaming Hub é uma plataforma que disponibiliza jogos sem o suporte de um console. O serviço está disponível para smart TVs da empresa sul-coreana e exige, como requisitos mínimos para a jogatina, uma TV da marca compatível e com acesso à internet.

Além do display, o usuário precisaria apenas investir em um controle Bluetooth ou USB. Pelo controle remoto usado na smart TV não é possível aproveitar completamente a plataforma, por isso, certifique-se de comprar com antecedência o controle necessário, como os compatíveis com os consoles Xbox e PlayStation.

Com informações de Samsung

