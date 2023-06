Odysseus 6K: conheça robô que encontrou destroços do submarino Titan

O Odysseus 6K é um veículo submarino operado remotamente (ROV, na sigla em inglês) que pode chegar a até 6.000 m de profundidade. O sistema robótico, projetado pela empresa especializada Pelagic Research Services, ficou conhecido após ter sido usado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos para encontrar partes do submarino Titan no último dia 22. O submersível, que ficou desaparecido por cinco dias, era tripulado por cinco turistas e perdeu a comunicação enquanto ainda realizava a descida em direção ao destroços do Titanic .

Odysseus 6K é geralmente utilizado para fins científicos e industriais. O robô já realiza a instalação e manutenção de sistemas de observação oceânica, coleta de amostragem biológica e geológica, captura de imagens estáticas e em vídeo debaixo da água, além de missões para resgate de materiais no fundo do oceano.

A Pelagic Research Service projetou o Odysseus 6K com uma variedade de conjuntos de ferramentas multidisciplinares, que são acoplados ao veículos de acordo com o tipo de tarefa a ser realizada. Segundo a empresa, no maior pacote tecnológico do submersível estão um amostrador de sucção multicâmara, braços articulados, caixas biológicas, uma bandeja deslizante de controle hidráulico e núcleos de pressão para amostras.

O Odysseus também conta com um robusto sistema de câmeras, com variadas funções. Controlada por um sistema hidráulico está a câmera de fibra ótica panorâmica e de inclinação SubC 1Cam Alpha (MK5) HD, que possui um zoom óptico de dez vezes. Outras seis câmeras SD estão acopladas ao sistema, próprias para visualização oceânica.

Para auxiliar nas buscas pelo Titan, a Pelagic Research Service montou uma equipe ROV de nove controladores e completou todas as configurações necessárias para equipar o Odysseus 6k em 23 horas. O submersível e a equipe foram transportados por três aeronaves C-17 da Força Aérea dos EUA para St. John's, no Canadá, onde foram realizadas as buscas.

Sala de controle do Odysseus 6K

Chamada de Odysseus Control Van, a sala de controle que abriga os operadores do ROV é construída dentro de um container e mede 6,1 m. No espaço, os operadores do ROV trabalham para processar vídeos e dados de alta precisão. Além disso, cientistas e líderes da expedição também ficam presentes no local, auxiliando os pilotos ao fornecer direcionamentos sobre a rota e as profundidades necessárias para a viagem submarina.

Lançamento e recuperação

O Odysseus foi projetado para ser operado a partir de uma grande variedade de embarcações, não sendo necessário um sistema de lançamento e recuperação especializado. Para ampliar o número de embarcações que suportam a sua implantação, o ROV pesa pouco mais de 1,7 t, sendo considerado bastante transportável. No caso das buscas pelo Titan, o ROV foi alojado no navio canadense Horizon Arctic.

