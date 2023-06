Onde assistir a Através da Minha Janela - Além-Mar? Veja elenco do filme 2

O filme Através da Minha Janela: Além-Mar estreia nesta sexta-feira (23) no catálogo da Netflix. Sequência direta do longa de 2022, a nova produção também é baseada no romance best-seller de Ariana Godoy, publicado no Brasil pela editora Intrínseca. Estrelado por Clara Galle e Julio Peña, a trama acompanha novamente o casal Raquel e Ares, só que depois de um ano separados, eles se reencontram em uma viagem e tudo muda de repente.