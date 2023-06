Onde assistir a Avatar: O Caminho da Água? Veja sinopse, elenco e trailer

Avatar: O Caminho da Água finalmente está disponível no streaming, após uma lucrativa temporada nos cinemas onde arrecadou cerca de US$ 2,3 bilhões mundialmente (mais de R$ 11 bilhões, em cotação atual). O segundo capítulo da franquia do diretor James Cameron ( Titanic ) pode ser visto no Disney+ . O filme já é considerado um marco no cinema por dar continuidade ao uso do CGI realista na composição dos personagens e da ambientação.

De acordo com Cameron, mais três filmes da saga serão lançados nos próximos seis anos - o mais próximo a estrear é Avatar: The Seed Bearer, com estreia confirmada para dezembro de 2024. Se você ainda não viu o novo filme, veja a seguir mais informações sobre elenco e enredo de Avatar: O Caminho da Água.

2 de 4 Avatar: O Caminho da Água foi elogiado pela qualidade do CGI na composição dos personagens — Foto: Foto: Divulgação/20th Century Studios Avatar: O Caminho da Água foi elogiado pela qualidade do CGI na composição dos personagens — Foto: Foto: Divulgação/20th Century Studios

Enredo de Avatar: O Caminho da Água

Dezesseis anos após a vitória dos Na'vi contra o exército da RDA (sigla em inglês para Administração de Desenvolvimento de Recursos), o ex-soldado Jake Sully (Worthington) vive tranquilamente em Pandora junto com a esposa Neytiri (Saldaña) e os filhos Neteyam (Jamie Flatters), Lo'ak (Britain Dalton) e Tuk (Trinity Jo-Li Bliss), além dos adotivos Kiri (Weaver) e do humano Spider (Jack Champion).

Os pressentimentos de Jake e Neytiri sobre o retorno de tropas da RDA se concretizam quando a empresa transporta as memórias de soldados mortos em combates em seus avatares. É o caso do coronel Miles Quaritch (Lang), que ainda planejavingança contra Jake e toda a população do planeta Pandora. Agora, o ex-soldado precisa pedir ajuda a uma outra civilização Na'vi para proteger sua família.

3 de 4 Segundo capítulo se destaca pelas cenas gravadas no fundo do mar — Foto: Divulgação/20th Century Studios Segundo capítulo se destaca pelas cenas gravadas no fundo do mar — Foto: Divulgação/20th Century Studios

Elenco e equipe técnica

Além dos nomes já vistos no primeiro filme, como Sigourney Weaver (franquia Alien) e Joel David Moore (Chuck), o novo capítulo de Avatar conta com a presença de Kate Winslet (Titanic), Cliff Curtis (Fear of the Walking Dead), Jamie Flatters (Escola do Bem e do Mal), Britain Dalton (Jogador Nº 1), Trinity Jo-Li Bliss (The Garcias), CCH Pounder (The Shield: Acima da Lei), entre outros.

Personagens e elenco de Avatar: O Caminho da Água Personagem Ator Jake Sully Sam Worthington Neytiri Zoe Saldaña Kiri Sigourney Weaver Miles Quaritch Stephen Lang Ronal Kate Winslet Tonowari Cliff Curtis Dr. Norm Spellman Joel David Moore Neteyam Jamie Flatters Lo'ak Britain Dalton Tuktirey "Tuk" Trinity Jo-Li Bliss Miles "Spider" Socorro Jack Champion CCH Pounder Mo'at

O roteiro tem assinatura de James Cameron junto com o casal Rick Jaffa e Amanda Silver (Jurassic World). O cantor The Weeknd, atualmente como protagonista na série The Idol, contribuiu com a canção de encerramento "Nothing Is Lost (You Give Me Strength)". No Oscar de 2023, a equipe de CGI composta por Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett conquistou a estatueta de Melhor Efeitos Visuais.

4 de 4 Jake pede ajuda aos líderes Na'vi Ronal (Winslet) e Tonowari (Curtis) para proteger sua família — Foto: Reprodução/JustWatch Jake pede ajuda aos líderes Na'vi Ronal (Winslet) e Tonowari (Curtis) para proteger sua família — Foto: Reprodução/JustWatch

Repercussão entre público e crítica

Comparado ao filme antecessor, O Caminho da Água teve uma aceitação menor entre a crítica, ainda que apresente notas acima da média. Enquanto o primeiro Avatar conquistou os especialistas com nota 83 no Metacritic e aprovação de 82% no Rotten Tomatoes, a sequência apresenta média 67 no Metascore e índice positivo de 76% no Rotten. Entre o público, o longa obteve nota 7,7 no IMDb.

Ross Bonaime, do site Collider, elogiou a nova obra de Cameron ao afirmar que o diretor "retorna com um novo começo para Pandora, assim como uma conquista notável que resolve os problemas do primeiro filme". Resenha semelhante veio do crítico Richard Whittaker, do The Austin Chronicle. Ele observou que o cineasta "faz você se importar com o planeta (Pandora), seus moradores, a fauna e, acima de tudo, as analogias sobre as baleias", uma referência aos animais marinhos Tulkuns que integram o filme.

Já entre portais como o San Francisco Chronicle, a ideia de Cameron para o filme não é das melhores. De acordo com o jornalista Mick LaSalle, "O Caminho da Água é uma história de uma hora que se estende por 192 minutos". Outro que criticou o desempenho de Cameron foi Robbie Collin, do The Telegraph, ao decretar que o segundo capítulo é "a triste visão de um grande cineasta revertendo um criativo beco sem saída".