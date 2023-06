Onde assistir a Belo Desastre? Veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme Belo Desastre , inspirado no livro homônimo de Jamie McGuire, estreia nesta sexta-feira (30) no Amazon Prime Video . Lançado em abril nos cinemas do Brasil e estrelado por Virginia Gardner e Dylan Sprouse, a trama acompanha um casal formado por uma jovem caloura na faculdade e um bad boy lutador de MMA que acabam dividindo o mesmo teto graças a uma aposta. Para quem gosta de romances hot, confira a seguir todas as informações sobre o enredo e elenco de Belo Desastre.

2 de 4 Belo Desastre é a mais nova comédia romântica disponível no Amazon Prime Video — Foto: Divulgação/Diamond Films Belo Desastre é a mais nova comédia romântica disponível no Amazon Prime Video — Foto: Divulgação/Diamond Films

📝 Onde assistir Pearl e como baixar filme de 2022? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Sinopse

A narrativa é focada na jovem Abby, interpretada por Virginia Gardner, uma caloura na faculdade dedicada apenas a estudar e iniciar a sua nova rotina a fim de deixar o seu passado para trás. As coisas mudam quando ela conhece o galã e bad boy local Travis, interpretado por Dylan Sprouse. Inicialmente, ela tenta negar a atração pelo rapaz, mas as coisas esquentam graças a uma aposta.

Travis, que faz MMA e usa o dinheiro das lutas para pagar os seus estudos, faz uma aposta com Abby e, por isso, eles se tornam companheiros de quarto por um mês. A descoberta de sentimentos e a reconciliação com o passado de Abby são os temperos principais desta comédia romântica bastante convencional.

3 de 4 Abby (Virginia Gardner) e Travis (Dylan Sprouse) são o casal principal de Belo Desastre — Foto: Divulgação / Diamond Films Abby (Virginia Gardner) e Travis (Dylan Sprouse) são o casal principal de Belo Desastre — Foto: Divulgação / Diamond Films

Elenco e equipe técnica

Com direção e roteiro de Roger Kumble (de Segundas Intenções e Tudo para Ficar com Ele), o longa é co-escrito pela autora Jamie McGuire, responsável pelo livro homônimo ao filme. A trilha sonora ficou a cargo de Sam Ewing (das séries The Walking Dead e Black Mirror) e a fotografia é de Joshua Reis (Conexão Escobar).

Entre os principais atores e atrizes envolvidos na produção temos Dylan Sprouse (protagonista de The Suite Life of Zack & Cody) como Travis Maddox e Virginia Gardner (do filme Halloween de 2018) como Abby Abernathy, o casal principal. Completam o elenco de apoio Autumn Reeser (de The OC, como Professora Felder), Libe Barer (da série Sneaky Pete, como America Mason), Rob Estes (da série 90210, como Benny), Austin North (Shepley Maddox) e Brian Austin Green (da série Outer Banks, como Mick Abernathy).

4 de 4 Belo Desastre não foi muito bem recebido pela crítica — Foto: Divulgação/Diamond Filmes Belo Desastre não foi muito bem recebido pela crítica — Foto: Divulgação/Diamond Filmes

Repercussão

No IMDB, a recepção de Belo Desastre foi de apenas 5,2, com base em 4.500 avaliações. No agregador Rotten Tomatoes a situação foi ainda pior, com 40% de aprovação da crítica. Em compensação, 60% do público aprovou a obra por lá, um percentual que indica chances de fãs do gênero curtirem. Alguns posicionamentos políticos da autora Jamie McGuire também inflamaram as redes sociais e dificultaram um pouco a boa aceitação do filme entre os especialistas.

A crítica Liz Young, do site Movieweb, destaca que Belo Desastre "aprimora o material original e consegue encontrar o seu próprio espaço no nicho de um dos gêneros mais saturados do mercado". Já Natasha Alvar, do site Cultured Vultures, critica os personagens "pouco desenvolvidos e a trama praticamente inexistente", mas também aponta que o casal principal tem "química e bom timing de comédia".