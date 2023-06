Onde assistir a Big Little Lies? Veja sinopse, elenco e críticas da série

A série Big Little Lies , lançada em 2017, está disponível no catálogo do HBO Max . Estrelada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman e Shailene Woodley, a trama acompanha três mães que acabam se aproximando por conta de seus filhos, que passam a estudar juntos. Mas acontecimentos, como assassinato e segredos obscuros, surgem para levar suas vidas ao extremo. Baseada no romance homônimo de Liane Moriarty, a produção norte-americana tem direção de Jean-Marc Vallée e Andrea Arnold, e roteiro de David E. Kelley.

Com apenas duas temporadas, a série foi originalmente exibida pelo canal HBO e teve distribuição pela Warner Bros.Television. Se você gosta de séries com muito suspense e reviravoltas, confira, a seguir, mais detalhes de Big Little Lies.

Big Little Lies é estrelada por Shailene Woodley, Nicole Kidman e Reese Witherspoon

Enredo de Big Little Lies

Ambientada na Califórnia, a história gira em torno de três mães: Madeline (Reese Witherspoon), Celeste (Nicole Kidman) e Jane (Shailene Woodley). Elas se aproximam por conta de um episódio de bullying ocorrido na escola de prestígio onde seus filhos estudam. As protagonistas levam uma vida aparentemente perfeita e passam a desenvolver uma amizade. No entanto, durante uma festa da escola, um assassinato é cometido e todos os presentes passam a ser suspeitos.

Durante os interrogatórios policiais, o enredo é narrado de forma não linear, com direito a flashbacks que mostram as vidas dos personagens antes do incidente. Temas como violência doméstica, conflitos em relacionamentos, dificuldades na criação dos filhos e as fofocas se destacam na trama.

Elenco

Estrelado por Reese Witherspoon (Little Fires Everywhere) no papel da protagonista Madeline, Nicole Kidman (O Homem do Norte) interpretando Celeste e Shailene Woodley (Divergente) dando vida à Jane, o elenco de Big Little Lies ainda reúne grandes nomes do cinema mundial, como Meryl Streep (A Lavanderia) vivendo Mary e Laura Dern (franquia Jurassic Park) como Renata.

Fazem parte da série Zoë Kravitz (The Batman), Alexander Skarsgård (A Lenda de Tarzan), Adam Scott (Ruptura), Iain Armitage (Jovem Sheldon), Kathryn Newton (Três Anúncios Para Um Crime) e James Tupper (Revenge).

Repercussão

Aclamada pela crítica, Big Little Lies é uma série multipremiada, com oito estatuetas do Emmy Awards 2017, além de quatro vitórias no Globo de Ouro 2018. Popular entre o público, a produção dramática tem uma recepção positiva.

No site agregador IMDb, a série recebeu nota 8,5, com base em 209 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a adaptação tem taxa de aprovação de 89% da crítica. Segundo o consenso do site em questão, "altamente viciante, Big Little Lies é um passeio sinuoso, emocionante e esclarecedor liderado por um elenco de primeira linha".

Em reviews de veículos internacionais, como o The Guardian, a jornalista Lauren Carroll Harris tece elogios, destacando seu enredo, que é "uma sátira perspicaz sobre aspirações, pais competitivos e perfeccionismo social". Por fim, Emma Baty, da Cosmopolitan, também elucida os pontos positivos da série, pontuando que "a primeira temporada de Big Little Lies foi talvez a melhor coisa que aconteceu na televisão nos últimos cinco anos".