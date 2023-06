Onde assistir a Entre Estranhos? Conheça série com Tom Holland

Entre Estranhos é a minissérie de suspense psicológico estrelada e produzida por Tom Holland (franquia Homem-Aranha), lançada na última sexta-feira (9) no catálogo do Apple TV+. Inspirada no livro de não-ficção The Minds of Billy Milligan, de Daniel Keys, a produção The Crowded Room, em inglês, conta a história da primeira pessoa absolvida de um crime grave nos EUA, graças ao diagnóstico de transtorno dissociativo de identidade.