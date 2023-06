Onde assistir à Invasão Secreta? Veja elenco e episódios da série da Marvel

Invasão Secreta, nova série do Marvel Studios, chega ao Disney+ nesta quarta (21). O seriado de espionagem traz elementos fantásticos do mundo de super-heróis da Marvel e muita ação. Na trama, uma suposta invasão dos seres alienígenas Skrulls na Terra faz Nick Fury voltar ao planeta para acabar com a conspiração. O seriado é estrelado por Samuel L. Jackson, Cobie Smulders e Ben Mendelson, além de trazer a participação de Emilia Clarke, a Daenerys Targaryen de Game of Thrones.