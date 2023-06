Onde assistir a Máquinas Mortais? Veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme de ficção científica Máquinas Mortais, lançado em 2019, conta a história de um mundo pós-apocalíptico, em que é preciso deter uma cidade sobre rodas que devora tudo o que estiver em seu caminho. Estrelado por Hera Hilmar, Robert Sheehan e Jihae Kim, o filme tem a direção do ganhador do Oscar Christian Rivers. Máquinas Mortais pode ser comprado e alugado no Google Play Filmes e Apple TV+, no Amazon Prime Video e Claro Video. Confira, a seguir, informações sobre enredo, elenco e trailer.