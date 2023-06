Onde assistir a Noite Passada em Soho? Veja sinopse e críticas ao filme

O filme Noite Passada em Soho está atualmente disponível nos catálogos do Amazon Prime Video , Telecine e para aluguel no Apple TV+ . Estrelado por Thomasin McKenzie e Anya Taylor-Joy, a trama acompanha uma aspirante a designer de moda que, de repente, consegue se transportar para 1966 no corpo de sua maior ídolo. Lançada em 2021, a produção britânica tem direção de Edgar Wright e roteiro co-escrito com Krysty Wilson-Cairns.

O longa-metragem de terror psicológico estreou no Festival de Veneza em setembro de 2021 e teve distribuição pela Universal Pictures. Se você gosta de filmes repletos de mistérios e reviravoltas, confira, a seguir, mais detalhes de Noite Passada em Soho, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 3 Noite Passada em Soho leva em seu elenco grandes nomes, como Matt Smith e Anya Taylor-Joy — Foto: Divulgação/Universal Pictures Noite Passada em Soho leva em seu elenco grandes nomes, como Matt Smith e Anya Taylor-Joy — Foto: Divulgação/Universal Pictures

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução ao transmitir do notebook para a TV? Veja no Fórum do TechTudo

Enredo de Noite Passada em Soho

A história segue Eloise (McKenzie), uma jovem aspirante a designer de moda que sai do interior da Inglaterra rumo à Londres após conseguir passar na faculdade. Na capital inglesa, a protagonista começa a perceber que as coisas não serão tão fáceis como imaginava, incluindo fazer novas amizades e se encaixar no círculo social de estudantes da sua república.

Misteriosamente em uma noite, Eloise consegue se transportar de volta para o ano de 1966 no corpo de Sandie (Taylor-Joy), uma deslumbrante cantora. A partir desse acontecimento, ela entende que as coisas não são como parece e que todo o glamour que sempre sonhou começa a se despedaçar em pesadelos sombrios e delirantes.

Elenco

Estrelado por Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit) no papel da protagonista Eloise e Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha) interpretando Sandie, o elenco de Noite Passada em Soho é formado por Matt Smith (The Crown) vivendo Jack, Diana Rigg (Game of Thrones) dando vida à senhorita Collins e Synnøve Karlsen (Dead Birds) como Jocasta.

Fazem parte também do elenco James Phelps (Harry Potter e a Pedra Filosofal), Oliver Phelps (Fantastic Friends), Michael Ajao (Ataque ao Prédio), Margaret Nolan (007 contra Goldfinger), Terence Stamp (Mistério no Mediterrâneo) e Rita Tushingham (Um Gosto de Mel).

3 de 3 No longa Noite Passada em Soho, a atriz Thomasin McKenzie interpreta a jovem estudante de moda Eloise Turner — Foto: Divulgação/Universal Pictures No longa Noite Passada em Soho, a atriz Thomasin McKenzie interpreta a jovem estudante de moda Eloise Turner — Foto: Divulgação/Universal Pictures

Repercussão entre a crítica

Considerado um dos grandes destaques do gênero de terror em 2021, Noite Passada em Soho estreou aqui no Brasil com exclusividade na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e teve uma recepção positiva entre o público e a crítica especializada. No site agregador IMDb, o longa tem nota 7,0, com base em 150 mil considerações.

No Rotten Tomatoes, o trabalho de Edgar Wright tem uma taxa de aprovação de 76% dos especialistas e uma pontuação de 90% em relação à audiência. Segundo o consenso do site, "embora lute para manter seu emocionante ímpeto inicial, o longa mostra flashes de Edgar Wright em sua forma mais elegante e ambiciosa".

Já em reviews de veículos internacionais, como o Empire, a jornalista Beth Webb tece elogios à produção britânica, destacando que "este é um filme de terror bem feito que habilmente utiliza o talento assustador de suas jovens estrelas e leva Wright a um novo e excitante capítulo". Por fim, Nicholas Barber, do IndieWire, também traz uma avaliação positiva sobre a obra cinematográfica, ressaltando que “Noite Passada em Soho é, ainda, uma criação delirante e inebriantemente distinta".